Das neue Vis à Vis-Magazin ist da! © Vis à Vis Weilheim

Sommerzeit ist Festivalzeit! Im Mai beginnen wieder die ersten coolen Festivals in der Region.

Ob Tollhub in Penzberg, Grüne Sonne am Hohen Peißenberg, Raut Oak in Riegsee, Komod in Weilheim, der Kulturknall in Murnau oder viele andere Events – Fans und Publikum können es kaum erwarten, dass die Saison der Feste, Konzerte, Events endlich beginnt. Ob Pop, Rock, Blues, Oldies oder traditionell bayerisch – die Vielfalt der Aufführungen hält für jedes Alter und jeden Geschmack etwas bereit.

Nach zwei Jahren Corona-Pause haben die Menschen wieder Lust, sich zu treffen, zu feiern, zu tanzen, kulinarische Spezialitäten zu genießen und einfach beisammen zu sein!

Lesen Sie deshalb auf elf Seiten in der aktuellen Vis à Vis, wo Events und Festivals der Region im Mai, Juni und Juli auf dem Programm stehen und sichern Sie sich – wenn nötig – schon jetzt Tickets dafür.

Auch abseits der Festival-Bühnen leben in der Region erstaunliche Frauen und Männer, die mit ihrer persönlichen Lebensgeschichte immer wieder beeindrucken, faszinieren, erstaunen oder erschüttern. Die Autorinnen und Autoren von Vis á Vis haben sich mit einigen zum Interview getroffen und deren Geschichte für Sie geschrieben!

Ein Blick in die Themen des neuen Vis à Vis-Magazins © Vis à Vis Weilheim

Exklusiv und authentisch geschriebene Kolumnen und Geschichten über interessante Menschen, Musik, Tiere, Rezepte und – endlich wieder – Veranstaltungen erwartet Sie in unserem Frühlings-Magazin!

