Vis à Vis – Raus in den Frühling!

Teilen

Das neue Vis à Vis-Magazin ist da! © Vis à Vis Weilheim

Raus in den Frühling ist die Aufforderung an alle Leserinnen und Leser, die im neuen Vis à Vis-Magazin erfahren, welche Aktivitäten im März und April geradezu einladen.

Selbst leidenschaftliche Winterfans freuen sich jedes Jahr auf den Frühling. Die wärmende Kraft der Sonne, die immer länger werdenden Tage und die erwachende Natur laden jetzt wieder ein, die gemütliche (Winter-)Stube zu verlassen, um draußen aktiv und unterwegs zu sein.

So z. B. eine herrliche Frühlingstour rund um den Riegsee, ein Spaziergang im Hardt-Wald bei Weilheim zur sagenumwobenen Hardtkapelle oder der Besuch eines charmanten kleinen Museums, die es in unserer Region in großer Vielzahl gibt.

Natürlich haben wir auch in dieser Ausgabe wieder bemerkenswerte Frauen und Männer zum Vis á Vis-Interview getroffen und mit ihnen über ihr Leben, ihre Leidenschaft und ihre Visionen gesprochen.

Diese Themen erwarten Sie in der neuen Ausgabe

Ein Blick in die Themen des neuen Vis à Vis-Magazins © Vis à Vis Weilheim

Wir wünschen Vergnügen beim Lesen unserer Geschichten und freuen uns auf Anregungen und Tipps, falls Sie eine Person kennen, die mit ihrer ganz persönlichen Lebensgeschichte, einem außergewöhnlichen Beruf oder einem originellen Hobby in unser Magazin passen könnte.

E-Mails gerne an gabi.koenigbauer@gmx.de

Blättern Sie schon einmal im Heft

Ideales Werbe-Umfeld für Unternehmen

Exklusiv und authentisch geschriebene Kolumnen und Geschichten über interessante Menschen, Musik, Tiere, Rezepte und – endlich wieder – Veranstaltungen erwartet Sie in unserem Frühlings-Magazin!

Hier gehts zu den Mediadaten: https://www.merkurtz-mediacenter.de/vis-a-vis-magazin/

Hier finden Sie die Auslagestellen!

Die wichtigsten Daten

Typ: Magazin zum Herausnehmen, Rückstichheftung, 210 x 297 mm (DinA4)

Erscheinungsweise: 6 x pro Jahr / Januar, März, Mai, Juli, September, Oktober

Trägermedium / Belegung: Weilheimer Tagblatt, Murnauer Tagblatt, Penzberger Merkur, Starnberger Merkur, Ammersee Kurier

Verbreitete Auflage: 35.000 Exemplare

Kontakt und Beratung

Verkaufsbüro Weilheim

Am Weidenbach 8

82362 Weilheim

Tel.: 0881 / 189-29

E-Mail: weilheim@merkurtz.media