Vis à Vis: Sie stehen Ihre FRAU – erfolgreich in Männerberufen

Die aktuelle Ausgabe von Vis á Vis © Vis á Vis

Ein Jahr voller Herausforderungen liegt hinter uns. Mit dem Beginn von 2023 haben wir die Chance, mit neuem Mut und viel Hoffnung in die Zukunft zu schauen.

Das werden wir auch mit unserer Vis à Vis wieder ganz gezielt in den Fokus stellen. Denn Glück heißt nicht, das Beste von allem zu haben, sondern das Beste aus allem zu machen! Wem diese Kunst gelingt, kann sich wirklich glücklich schätzen, denn das Leben hält für jeden von uns spezielle Aufgaben bereit, die es zu meistern gilt. Menschen und ihre besondere Lebensreise, die wir auch diesmal wieder in Vis à Vis vorstellen, sind hierbei vielleicht Inspiration für unsere Leser.

Viele spannende Geschichten von und über spannende Menschen erwarten Sie in der neuen Ausgabe. © Vis à Vis

Sie stehen ihre FRAU

So können beispielsweise Frauen in typischen Männerberufen eine Quelle der Inspiration sein, denn sie haben es geschafft, sich in einer Domäne zu behaupten, die (bisher) vorwiegend dem „starken“ Geschlecht vorbehalten war. Selbstverständlich ist dies auch der Erleichterung mancher Berufe durch technische Fortschritte geschuldet. Das ist gut, denn so können Frauen heutzutage auch jeden typischen Männerberuf ausüben, wenn dies ihr Herzenswunsch ist!

Spannend und besonders sind auch unsere weiteren Protagonisten dieses Magazins, z.B.: Die US-Zwillinge und Eishockey-Cracks Brett und Derek Mecrones, die Schäffler Peißenberg, eine hochsensible Frau, der Pächter der Staffelsee-Insel Wörth, Buchautor Simon Viktor oder Anni Hindelang, die Demenzkranke Menschen auf ihren Hoimahof einlädt u.v.m.

Ideales Werbe-Umfeld für Unternehmen Exklusiv und authentisch geschriebene Kolumnen und Geschichten über interessante Menschen, Musik, Tiere und unser traditionelles Rezept erwartet Sie in unserem Vis à Vis-Magazin Januar/Februar 2023!

