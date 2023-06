Neugierig geworden? Hier durchblättern

Vis à Vis – Sommerglück am Wasser!

Die erfrischendsten Wassergeschichten sowie lokale Neuigkeiten erwarten Sie in der Sommerausgabe des Heimatmagazins Vis à Vis.

Sommerglück am Wasser – das ist es, was die Menschen in der Region jetzt leben und lieben. Und wo gelingt dieser Genuss besser, als an einem der herrlichen Gewässer wie Starnberger See, Ammersee, Pilsensee, Wörthsee, an den Osterseen, am Dietlhofer Weiher bei Weilheim, am Staffelsee, Riegsee oder Froschhauser See bei Murnau?



Lesen Sie zum Sommerglück am See über besondere Menschen und ihre Geschichte am Wasser in der Sommerausgabe, die Anfang Juli erscheint. Aber nicht nur Wassergeschichten bestücken die nächste Ausgabe. Kennen Sie beispielsweise das Naturfreundehaus in Weilheim? Hier kommen Familien, die in diesen Ferien zu Hause bleiben, auf dem riesigen 5000 Quadratmeter großen Abenteuerspielplatz bestens auf ihre Kosten.

Natürlich lernen Sie beim Blättern durch unsere erfrischende Sommer-Ausgabe auch diesmal interessante Frauen und Männer der Region kennen, die beim Interview ihre ganz persönliche Geschichte erzählt haben.



Und last but not least freut sich Vis à Vis über seinen 8. Geburtstag und möchte sich an dieser Stelle für die vielen E-Mails, Nachrichten und Anregungen bedanken, die Sie, liebe Leserinnen und Leser dem Heimatmagazin immer wieder zukommen lassen. Über Ihr Feedback freut sich die Redaktion auch in Zukunft!

Exklusiv und authentisch geschriebene Kolumnen und Geschichten über interessante Menschen, Landschaften, Hobbys, Musik, Rezepte und Veranstaltungen erwarten Sie im Sommer-Magazin!

