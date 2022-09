Vis á Vis – Was ist Zeit?

Die aktuelle Ausgabe von Vis á Vis. © Vis á Vis

Was ist ZEIT? Welchen Wert hat sie? Und können wir sie eigentlich sparen? Fragen, die die Menschheit seit jeher umtreiben.

ZEIT im digitalen Zeitalter

Nie zuvor war ZEIT so schwer greifbar wie heute, denn das digitale Zeitalter hat unser Zeitempfinden radikal verändert. Stundenlanges Surfen im Internet lässt einen die ZEIT vergessen – man klickt sich von einem Video zu nächsten oder liest Artikel und Berichte. Und in jedem wird der Link zu einem weiteren angeboten – und natürlich klickt man auch darauf. Immer auf der Suche nach noch mehr Information, Unterhaltung, Zerstreuung. Der reale Alltag erscheint dagegen trist, langweilig, öde. So jedenfalls beschreiben Menschen ihr Empfinden, wenn sie über ihre vermeintliche Internet-Sucht berichten – und es werden immer mehr, die ihr verfallen. Neben all den anderen Begleiterscheinungen wie Einsamkeit, Verlust von sozialen Kontakten, Schlafstörungen, Bewegungsarmut kostet sie vor allem eines: ZEIT!

Vis á Vis Inhaltsverzeichnis © Vis á Vis

Sich ZEIT nehmen ist kostbar

Wie kostbar ZEIT ist, spüren Menschen in den Wochen einer Auszeit, im Urlaub, an einem stressfreien Wochenende. ZEIT scheint in diesen Phasen viel langsamer zu verstreichen und das wird als angenehm empfunden. In unserer schnelllebigen ZEIT dagegen läuft uns die ZEIT im wahrsten Sinn des Wortes davon. Und das Tempo wird immer höher.

In vielen Berufen spielt ZEIT eine große Rolle und in manchen sogar die entscheidende. Lesen Sie dazu auf den folgenden Seiten interessante Geschichten von Frauen und Männern aus der Region.

