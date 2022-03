Vis à Vis – Was ist Heimat?

Heimat! Wer sie hat und tief im Herzen verwurzelt spürt, kann sich glücklich schätzen! Viele wissen nämlich mit diesem Begriff heutzutage gar nichts mehr anzufangen.

Heimat ist aber nicht für jeden das Gleiche. Als Erstes denkt man bei Heimat an den Ort, in dem man geboren ist und/oder lebt. Für viele ist Heimat eine Stadt, die sie irgendwann in ihrem Leben entdeckt und liebgewonnen haben. In der sie ihr Leben oder einen Abschnitt davon verbringen möchten. Auch, weil dort ihre Familie und Freunde zuhause sind. „Heimat ist dort, wo meine Herzensmenschen sind“, hört man oft auf die Frage nach dem Ort der Heimat.

Heimat ist viel mehr ein Gefühl als ein Ort!

Um den Begriff Heimat ranken sich viele Beschreibungen und Interpretationen. Bei genauer Betrachtung stellt man fest, dass Heimat für die meisten Menschen viel mehr ein Gefühl als ein Ort ist. „Für mich ist Heimat, wenn ich nach Hause komme und meine Katze gemütlich auf dem Sofa liegt“, ist die authentische Antwort einer Vis à Vis-Leserin. Das Haustier selbst ist für das Gefühl von Heimat jedoch viel wichtiger als der Ort, wo es sich befindet.

Dennoch spüren viele Menschen ein Gefühl von Heimat, auch an besonderen Plätzen wie „ihrem“ Wald, auf „ihren“ geliebten Bergen, an „ihren“ Seen, Hütten, Almen, Flüssen u.v.m.

Wie Menschen aus der Region den Begriff Heimat in ihr Leben integrieren und was dieses Gefühl für sie bedeutet, erfahren Sie in unseren Geschichten auf den folgenden Seiten. Manchmal spürt man seine Heimat am besten, wenn man sie hin und wieder verlässt, um andere Regionen der Erde zu erkunden. Nach Hause zurückgekehrt, ist dann bei vielen das Heimatgefühl am stärksten vorhanden. Wer sich in seiner Heimat wohlfühlt, den zieht es hin und wieder weg von ihr – hinaus in die Welt. Oder auch nicht. So mancher hat sein Land noch nie verlassen und vermisst trotzdem nichts! Er ist in seiner Heimat fest verwurzelt und das genügt ihm zur Lebenszufriedenheit. Ein sehr individuelles und persönliches Gefühl also!

