Star ist nicht mehr die Nummer 1 bei Vogelzählung - Rostgänse als „invasive Art“

Von: Stephanie Uehlein

Der Star belegte bei der „Stunde der Gartenvögel“ diesmal Rang zwei. © Sarah Beer/LBV

Bei der Zählaktion „Stunde der Gartenvögel“ hat es im Landkreis einen Wechsel auf dem Spitzenplatz gegeben. Insgesamt wurden 72 Arten gesichtet. Darunter sind auch Rostgänse, die der Landesbund für Vogelschutz als invasive Art bezeichnet.

Landkreis - Auf Platz eins bei der „Stunde der Gartenvögel“ im Landkreis Weilheim-Schongau hat es heuer der Haussperling geschafft. Er verdrängte damit den Spitzenreiter vom Vorjahr, den Star, auf Rang zwei. Platz drei belegt die Amsel – gefolgt von Kohlmeise, Feldsperling, Mauersegler, Blaumeise, Elster, Buchfink und Rabenkrähe.

Ermittelt wurde diese Top-Ten-Liste, indem 164 Freiwillige an 128 Stellen jeweils eine Stunde lang die von ihnen gesichtete Zahl an Vögeln registrierten. Veranstaltet wurde die Aktion vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) und seinem Partner NABU, und zwar in der Zeit vom 13. bis 15. Mai. Bayernweit nahmen knapp 11 400 Menschen teil.

Der Haussperling ist in diesem Jahr der Spitzenreiter. © Dieter Hopf/LBV-Bildarchiv

„Leider sinken die Zahl und Vielfalt der Vögel im Freistaat weiterhin“, so der LBV in einer Pressemitteilung zur Aktion. „Mit durchschnittlich etwas mehr als 28 Vögeln pro Garten wurden dieses Jahr rund zwei Vögel weniger als die letzten Jahre gemeldet.“ Im Kreis Weilheim-Schongau waren es im Schnitt rund 30 Tiere pro Garten/Zählort (2021: etwa 32).

Insgesamt 3858 Vögel gezählt

Insgesamt wurden dort 3858 Vögel von 72 Arten registriert. Unter den gezählten Tieren waren 561 Haussperlinge, 538 Stare und 358 Amseln. Im Vorjahr waren insgesamt 7422 Vögel gemeldet worden. Damals war auch die Teilnehmerzahl mit 340 deutlich höher als heuer. Die damalige Coronalage mit ihren Beschränkungen habe die Menschen zum Mitmachen animiert, erklärt Brigitte Wegmann von der LBV-Regionalstelle.

Der Mauersegler rückte vom siebten auf den sechsten Rang vor. © Ralph Sturm/LBV-Bildarchiv

Auch elf Gartenrotschwänze, acht Rostgänse, acht Dohlen und zwei Wanderfalken sowie eine Nachtigall und ein Fichtenkreuzschnabel wurden bei der diesjährigen Aktion im Landkreis gezählt. Das hebt die LBV-Gruppe Weilheim-Schongau/Garmisch-Partenkirchen in ihrer Bilanz besonders hervor.

Doch nicht alle dieser Sichtungen werden positiv beurteilt. „In den letzten Jahren sind vermehrt Rostgänse zu sehen“, so der LBV. „Diese nicht einheimische Gans ist eine sogenannte invasive Art, welche zum Beispiel unsere einheimischen Turmbrüter wie Dohlen und Turmfalken vertreibt.“ Kennzeichnend für die Rostgans ist ihre rostbraune Körperfärbung. Mehr über die Zählaktion unter https://www.lbv.de/mitmachen/stunde-der-gartenvoegel/.

