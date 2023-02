Körper, Psyche und Finanzen in Balance: Das rückt die Volkshochschule jetzt in den Fokus

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Zahlreiche Gesundheitskurse gehören zum neuen Programm der VHS Weilheim. © Symbolfoto: Christin Klose/dpa

Über 350 Veranstaltungen - darunter viele neue - umfasst das Frühjahrs-/Sommerprogramm der Volkshochschule Weilheim. Im Mittelpunkt steht dabei das Thema „Balance“.

Weilheim – In Krisenzeiten die Psyche und den Körper zu stärken: Auf dieses Thema, richtet die Volkshochschule Weilheim in ihrem neuen Programm ein besonderes Augenmerk. Insgesamt gehören mehr als 350 Kurse und andere Veranstaltungen zum VHS-Angebot fürs Frühjahrs-/Sommersemester 2023. Über 50 davon sind neu.

„Nicht mehr jung und noch nicht alt – achtsam und gelassen älter werden“ und „Gesunde Grenzen setzen“: Das sind zwei der Veranstaltungen, die gut zum Schwerpunktthema „Z(S)eiten für Deine Balance“ passen, das für die „Volkshochschulen im Pfaffenwinkel“ fürs kommende Semester ausgewählt wurde. Und Angebote aus den Gebieten „Energie“ und „Finanzen“ zeigen laut VHS-Leiterin Andrea Höfler Wege, „in diesen Bereichen die Balance zu halten“.

Erstmals beteiligt sich die VHS Weilheim im neuen Semester am Programm „klima.fit“: Ein sechsteiliger Kurs mit Maiken Winter, der teilweise online stattfindet, richtet sich laut Höfler „an alle interessierten und engagierten Bürger*innen, die mithelfen möchten, ihre Städte und Gemeinden klimafreundlich zu gestalten und an die Folgen des Klimawandels anzupassen“. Die Teilnehmenden erhalten „wissenschaftliche Daten und Fakten“ genauso wie „konkrete Handlungsoptionen“, so die VHS-Leiterin.

„Ausmisten und Entrümpeln“ als VHS-Kurs

Neu ist in diesem Semester auch eine Kooperation mit der Diakonie Herzogsägmühle. In Zusammenarbeit mit deren Gebrauchtmöbelladen in Weilheim finden Kurse wie „Happy Painting!“, „Ausmisten und Entrümpeln“ und eine Lesung mit Susanne Ackstaller aus ihrem Buch „Die beste Zeit für guten Stil“ statt. In Kooperation mit der örtlichen „Agenda 21“ veranstaltet die VHS am 14. März einen Filmabend, an den sich ein Gespräch mit Regisseur Niklas von Wurmb-Seibel und Geflüchteten anschließt. Gezeigt wird der Film „Wir sind jetzt hier“, in dem sieben junge Flüchtlinge vom Ankommen in Deutschland erzählen.

Lesen Sie auch: Das sind die Hits 2022 der Stadtbücherei Weilheim - Überraschender Spitzenreiter 52-mal ausgeliehen

Seit dem vergangenen Jahr ist die VHS „Stützpunkt Verbraucherbildung“. Auch das schlägt sich im neuen Programm nieder. Unabhängige Experten informieren zum Beispiel zu den Themen „Börse für Frauen“ und „Gutes tun im Internet“. „Endlich wieder ohne Einschränkungen im Programm sind auch Führungen und Exkursionen“, so Höfler. Zum Eibenwald bei Paterzell soll es genauso gehen wie in die Alte Pinakothek in München.

Andrea Höfler leitet die VHS Weilheim. © Ruder/Archiv

Arabisch lernen und „Leichter Leben“

Wie üblich gehören zahlreiche Sprachkurse zum VHS-Angebot – darunter auch solche für Chinesisch und Arabisch. Im umfangreichen Gesundheitsbereich wurden „Yogilates“ und „Dance Fitness“ neu ins Programm aufgenommen. Und „alle, die ohne Kalorien zu zählen, leichter in das Frühjahr starten möchten, bekommen bei dem Kurs ,Lebe Leichter’ Anregungen und die nötige Motivation“, wirbt Höfler für eine Veranstaltung, die die Teilnehmer auf dem Weg zum Wunschgewicht begleiten soll.

Das VHS-Programm ist der heutigen Ausgabe der Heimatzeitung (3. Februar) beigefügt. Ab sofort liegt das Heft auch in der VHS-Geschäftsstelle sowie an anderen bekannten Stellen aus. Die Anmeldung zu den Präsenz- und Online-Veranstaltungen ist möglich unter Telefon 0881/9278338, per E-Mail an info@vhs-weilheim.de oder über die Homepage www.vhs-weilheim.de.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.