Vorhang auf fürs Zaubertheater VERSCHMITTST – Premiere am 7. Mai in Weilheim

Yvonne und Stefan Schmitt eröffnen ihr „Zaubertheater VERSCHMITTST“ in Weilheim. © Yvonne und Stefan Schmitt

Freunde bester Unterhaltung kommen im Zaubertheater VERSCHMITTST in Weilheim ganz auf ihre Kosten!

Eine ganz besondere Attraktion kommt jetzt nach Weilheim: das Zaubertheater VERSCHMITTST. Mit einer feierlichen Premierenshow eröffnen Yvonne und Stefan Schmitt am 7. Mai 2022 das Zaubertheater und laden ihre Gäste zu einer Reise voller traumhafter, faszinierender Magie und atemberaubender Akrobatik ein. Die fulminante Bar & Lounge macht den Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Mit dem VERSCHMITTST an der mittelalterlichen Stadtmauer in Weilheim haben sich die beiden Künstler ihren Traum eines eigenen Zaubertheaters erfüllt.

Die ganze Welt der Magie jetzt in Weilheim

„In unserer Show erleben unsere Gäste mehr als verschwindende Tücher oder Kartentricks. Eingebettet in Geschichten erleben sie Wunder, die zum Lachen, Staunen, Träumen und vielleicht auch zum Nachdenken einladen,“ macht Stefan Schmitt neugierig.

Das VERSCHMITTST erstreckt sich auf zwei Etagen und bietet Platz für 65 Gäste. Schon beim Betreten des Gebäudes wird man in die Welt der Magie hineingezogen. Die Bar & Lounge im Erdgeschoss fasziniert durch ihre modernen Designelemente in dunkelblau, gold und sandbeige. Über einen goldenen Treppenabgang gelangen die Besucher zum Herzstück des VERSCHMITTST, das Zaubertheater im Untergeschoss. Die aktuelle Show „RESONANZ“ von Yvonne und Stefan Schmitt entführt die Gäste in das Reich der Zauberkunst, wo aus alltäglichen Gegenständen magische Objekte werden oder von den Zuschauern gedachte Worte plötzlich schwarz auf weiß auf Papier stehen.

Moderator, Entertainer und Zauberkünstler

Wer ist dieser charmante Zauberkünstler, der sich hinter dem VERSCHMITTST verbirgt? Schon im Alter von 20 Jahren entdeckte Stefan Schmitt sein Talent als Moderator und Entertainer und ist seither auf den verschiedensten Showbühnen unterwegs. Bekannt durch seine erfolgreiche Dinner-Show „THE MAGIC DINNER“ sowie Auftritte auf Kreuzfahrtschiffen und Firmenveranstaltungen, hat er sich nun einen Traum erfüllt und gemeinsam mit seiner Partnerin und Ehefrau Yvonne ein eigens für ihre Show konzipiertes Theater kreiert.

„Einerseits stehen wir mit unserer Zauberkunst in der Tradition großer Zauberer wie Harry Blackstone oder Johann Nepomuk Hofzinser, die über den Tellerrand der ‚normalen‘ Zauberei blickten, anderseits in der Tradition, die im 20. Jahrhundert wichtig wurde, nämlich die Zauberkunst nahe an die Zuschauer zu bringen. Unser Bestreben ist es, die Zauberkunst zu einem Erlebnis zu machen, das die Menschen berührt. In unserer Show erleben unsere Gäste mehr als verschwindende Tücher oder Kartentricks. Eingebettet in Geschichten erleben Sie Wunder, die zum Lachen, Staunen, Träumen und vielleicht auch zum Nachdenken einladen“, beschreibt Stefan Schmitt das spannende Zaubertheater-Konzept.

Zaubertheater VERSCHMITTST live erleben! Mehr Informationen zum Programm finden Sie hier

Artistik und Akrobatik in atemberaubender Ästhetik

Neben der Zauberkunst dürfen sich die Besucher auch auf atemberaubende Artistik freuen. Das ist das Metier von Yvonne Schmitt.

Bewegung, Tanz und Ästhetik sind seit Kindesalter ihre Leidenschaft. Bereits im Alter von fünf Jahren stand sie mit einer Flamenco-Darbietung auf der Bühne. Später gewann sie gemeinsam mit ihrem Tanzpartner im Standardturniertanz, bei einem der größten deutschen Tanzturniere, unter über hundert Tanzpaaren, den ersten Platz. Auch als Model kreiert Yvonne Hoffmann zusammen mit hochkarätigen Fotografen aus der ganzen Welt wunderbare, preisgekrönte Bilderwelten, die zum Staunen und Träumen einladen. Ihre Begeisterung gilt seit einigen Jahren der Luftartistik. Für die Show RESONANZ hat Yvonne eine Aerial Hoop-Nummer kreiert. Mit ihrer beeindruckenden Körperbeherrschung und Flexibilität präsentiert sie hier anspruchsvolle Figuren voller Ästhetik und Eleganz. Der Aerial Hoop ist ein Ring, der an der Decke montiert ist und sich um die eigene Achse dreht.

Durch das eigens konzipierte Tribünenkonzept haben alle Gäste eine ausgezeichnete Sicht auf die Bühne und können die Zaubershow hautnah miterleben.

Exklusiv und elegant mit magischen Elementen

Die exklusive Bar & Lounge im Erdgeschoss lädt während und nach der Show bei einem exquisiten Getränk zum Verweilen ein. Neben antialkoholischen Getränken gibt es unter anderem ausgewählte Weine, Kaffeespezialitäten und eigens konzipierte Spritz-Variationen. „Den Wunsch ein eigenes Theater zu betreiben haben wir schon sehr lange. In den letzten Jahren haben wir einige interessante Objekte besichtigt. 2019 standen wir bereits kurz vor Vertragsschluss - mit Beginn der Corona-Pandemie haben wir die Pläne jedoch erst einmal wieder auf Eis gelegt. Durch Zufall haben wir letztes Jahr im Sommer von dem Leerstand im Unteren Graben in Weilheim erfahren. In dieses Objekt haben wir uns sofort verliebt. Es bietet die idealen Bedingungen, um unsere Vorstellungen und Ideen für ein Theater zu verwirklichen. Glücklicherweise konnten wir auch die Vermieter schnell von unseren Plänen überzeugen. Von da an war das Projekt besiegelt und wir starteten mit der Umsetzung“, sagt Stefan Schmitt, der sich zusammen mit seiner Frau Yvonne freut, den Besucherinnen und Besuchern des Zaubertheaters besondere und unvergessliche Stunden zu präsentieren.

Das VERSCHMITTST lädt ab Mai immer am Wochenende zum Staunen und Träumen ein

Die Shows finden ab dem 7. Mai zunächst immer jeden Samstag statt. Einlass in die Bar & Lounge ist ab 19 Uhr. Showbeginn um 20 Uhr. Die jeweiligen Termine zu den Vorstellungen sind unter www.verschmittst.de zu finden. Die Tickets für alle Shows sind ab sofort unter www.verschmittst.de/tickets oder telefonisch unter 0881 39909064 erhältlich.

Muttertagsspezial am Sonntag, 8.5.2022

Für den Muttertag hat sich das VERSCHMITTST etwas Besonderes einfallen lassen. An ihrem Ehrentag können sich die Mütter mit der faszinierenden Show inklusive Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen. An diesem Sonntag startet die Vorstellung bereits um 16 Uhr. Einlass ab 15 Uhr.

Zauberkurse und Workshops mit dem „Meister“

Neben der Zaubershow wird es in Zukunft auch Zauberkurse und Workshops geben, bei denen Zauberbegeisterte einfache Routinen erlernen, die bereits nach kurzer Übung mit phänomenaler Wirkung vorgeführt werden können. Hierbei erfahren die Teilnehmer nicht nur das Geheimnis, das hinter einem Zaubertrick steckt, sondern auch, wie man diesem seine ganz persönliche Note verleiht und ihn überzeugend präsentiert. Als Zauberrequisiten fungieren hierbei vor allem alltägliche Gegenstände, aber auch die klassischen Spielkarten kommen natürlich nicht zu kurz.

Für die optimale Sicherheit aller Gäste wurde ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt. KÖ

Kontakt

Zaubertheater VERSCHMITTST mit Bar & Lounge

Unterer Graben 5

82362 Weilheim

Tel: 0881 39909064

Mail: magic@verschmittst.de

Web: www.verschmittst.de