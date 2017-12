Giftköder ausgelegt? Hündin stirbt in Tierklinik

Ich bin heute früh extra lange mit meiner Hündin Gassi gegangen, denn wenn gewisse Menschen (Merkurmäßig ausgedrückt) ausgeschalfen haben, geht die Ballerei los und mein Hund hat fürchterliche Angst raus zu gehen!

Der Grund warum ich das erwähne, sind die Gestalten die mir heute morgen begegneten, da trau ich mich wetten, dass der ein oder andere Giftköder-Ausleger an mir vorbei ging, manche Blicke sprechen Bände, aber man kann und darf nichts machen!

Ich mahne hier alle Hundehalter an, leint eure Tiere in der Stadt an und wenn ihr sie im freien Gelände laufen lasst, nie aus den Augen lassen und bringt ihnen gehorsam bei, das rettet euren Hunden das Leben und macht euer Leben als Hundehalter einfacher.....!!!!