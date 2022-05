Weilheimer Hammersound-Festival: Publikum macht Band „Akili“ zum Sieger — „Wir sind überwältigt“

Teilen

„Akili“ gewannen den Hammersound-Festival-Wettbewerb. © Ursula Gallmetzer

Für ihren Auftritt beim „Hammersound“-Festival in Weilheim gewinnen drei Youngsters den Bandwettbewerb. Sie hatten 40 Minuten Zeit, um Jury und Publikum zu überzeugen.

Weilheim – Vier Jahre hat es gedauert, doch in diesem Jahr kann das „Hammersound“- Festival wieder stattfinden. Eine Gruppe mehr steht nun auf dem Plakat der Veranstaltung am 29. Juli: Beim Bandcontest in Weilheim konnten sich „Akili“ durchsetzen und einen Platz im Festivalprogramm ergattern.

Hammersound-Festival: 40 Minuten, um Publikum und Jury zu begeistern

Maximal 40 Minuten hatten drei Bands im Weilheimer Jugendzentrum „Come in“ jeweils Zeit, um Publikum und Jury zu überzeugen. Zu Beginn legten die jüngsten Musiker des Wettbewerbs, der in insgesamt drei Konzerten mit neun Bands umfasst, los. Von Zurückhaltung bei „Akili“ aus Egling keine Spur.

Die drei Teenager lieferten höchst konzentriert abwechslungsreiche Kompositionen im Stil ihrer Vorbilder „Green day“ und „Blink 182“. Bandleader Felix Hofelich überzeugte mit kreativen Gitarrensoli und seinem Gesang. Der ging zwar aufgrund der Akustik teilweise unter, aber gerade bei ruhigen Parts wurde deutlich, dass der Schüler seine Stimme im Griff hat. Das bestätigte auch seine Gesangslehrerin, die gemeinsam mit einem großen Fanclub nach Weilheim gereist war.

An Selbstbewusstsein mangelte es den 16- und 17-jährigen Burschen nicht. Sie kündigten Lieder souverän an und schreckten nicht davor zurück, unaufmerksames Publikum zur Ruhe zu bitte: „Könnt ihr mal die Fresse halten?!“ Nach und nach sprang der Funke über, und bei den letzten Titeln des Auftritts tanzten die Ersten.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Hammersound-Festival: Auch Münchner Band kommt gut an

In Hinblick auf die Zahl der Fans konnten „Kastelkid“ nicht mithalten. Das tat der Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die Münchener zogen die Zuhörer sofort in den Bann. Sänger Samuel Specker und Leadgitarrist Ramon Glienke hatten das Publikum im Griff – obwohl es der erste Liveauftritt der Band mit der aktuellen Besetzung war.

Technische Probleme überspielten „Kastelkid“ souverän und gaben Vollgas. „Habt ihr Bock, die Sau mit uns rauszulassen?“, grölte Glienke. Und die Leute hatten Lust, klatschten und hüpften enthemmt zu energiegeladenen Songs und dreistimmigem Gesang. Die erkennbare Spielfreude erzeugte eine positiv aufgeladene Atmosphäre. Glienke mischte sich sogar unters Volk und schrammte in der Pogorunde weiter. Bemerkenswert war die präzise Einheit aus Drums und Bass, die die Melodien trug und ihnen eine ganz eigene Handschrift verlieh.

„Kastelkid“ zogen die Zuhörer in ihren Bann. © Ursula Gallmetzer

Ohne Umschweife legten danach „Sitt’n Satt“ los. Die Band aus dem Landkreis Landsberg hatte lautstarke Anhänger im Gepäck, die andere mitrissen. Pascal Astner sparte sich angesichts der knappen Zeit lange Ansagen und zeigte sein Können lieber durch komplexe Gitarrensoli, bei denen er sein Instrument auch mal hinter dem Kopf spielte. Die Aussagen in den Liedern der selbst ernannten „Kuschelpunks“ waren kaum zu verstehen, denn auch bei ihnen bereitete die Raumakustik Probleme. Spaß hatten „Sitt’n Satt“ dennoch und lieferten neben nackten Oberkörpern und kraftvollen Klängen auch eine kleine Tanzchoreografie mit dem Publikum.

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Hammersound-Festival: Nach drei Stunden fällt die Entscheidung

Nach drei Stunden hieß es, warten auf Entscheidung. Auffallend war dabei – wie bereits am ganzen Abend – der Zusammenhalt der drei Bands. Bei allen Auftritten wurden die Mitstreiter unterstützt, gemeinsam wurde vor der Bühne mitgetanzt und dabei keinerlei Konkurrenzdenken an den Tag gelegt. Die Jury, der Weilheims Jugendreferent Alfred Honisch, eine Vertreterin von Radio Oberland, ein Profimusiker sowie Mitglieder von Konzertkreis, Juze, Kreisjugendring und der kommunalen Jugendarbeit angehörten, bewertete in den Kategorien „Komposition“, „Bühnenpräsentation“ und „musikalisches Können“. Zu den gesammelten Punkten wurden die des Publikums addiert.

Moderator Timo Dahlenburg verriet, dass nicht der Favorit der Jury, sondern der Liebling des Publikums letztendlich das Rennen gemacht hatte: „Akili“. Nach der Verkündung lagen sich die Gewinner jubelnd in den Armen und konnten bei der Urkundenübergabe ihr Glück kaum fassen: „Wir hätten nicht damit gerechnet. Wir sind überwältigt.“

Der letzte freie Bühnenslot für das Festival wird nun am kommenden Samstag, 7. Mai, ab 20 Uhr im Peitinger Jugendzentrum vergeben.

VON URSULA GALLMETZER

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.