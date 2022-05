Weilheim: Klimafrühling Oberland 2022 lockt mit vielen Aktionen und buntem Programm

Von: Jennifer Battaglia

Der Klimafrühling Oberland 2022 startet. In den kommenden drei Wochen (5.-25. Mai) sind dazu viele Aktionen in Weilheim geplant. © Gronau

Alle Klima-Interessierten können sich auf ein buntes Veranstaltungsprogramm freuen. Im Rahmen des Klimafrühlings finden zum Thema Klimaschutz Oberland in Weilheim fast 40 Aktionen statt.

Weilheim – „Das Angebot an Veranstaltungen hat mich schier erschlagen – aber im positiven Sinne“, sagte Weilheims dritter Bürgermeister Alfred Honisch auf der gestrigen Presseveranstaltung zum Klimafrühling Oberland. Dieser findet heuer nach 2019 nach zwei Jahren Pause wieder statt. Weilheim ist das erste Mal mit dabei. Allein hier sind fast 40 Aktionen geplant, darunter Workshops, Vorträge, Exkursionen oder Ausstellungen. Circa 20 Veranstalter waren der Einladung der Stadt Weilheim zum Pressetermin gefolgt und stellten ihr Programm vor.

Klimafrühling Oberland 2022: Humus als Kunstinstallation

Stadtrat Claus Reindl wird am 6. Mai zum Thema Klimaschutz in privaten Bestandsgebäuden referieren. „In Neubauten haben wir meist einen hohen Standard an Energie-Effizienz“, sagte er. „In Altbauten liegt jedoch noch einiges im Argen.“

Heiner Putzier, Leiter von Slow Food Pfaffenwinkel präsentierte für alle Koch- und Backinteressierten drei Workshops. „Wir wollen das Verhalten der Menschen über den guten Geschmack verändern“, so Putzier. Ziel sei mehr regionaler Einkauf und weniger Genuss an Fleisch. Für die Workshops „Wie schmeckt Einkorn, Emmer, Dinkel?“ (6. Mai), „Das eigene Brot backen“ (10. Mai) und „Superfood im Pfaffenwinkel“ (22. Mai) sind noch Plätze frei. Nährer Informationen wie Anmeldung und Veranstaltungsorte gibt es auf der Internetseite des Klimafrühlings.

Die Stadtwerke laden am 7. Mai zu einer kostenfreien Rundfahrt mit dem elektrischen Stadtbus ein. Je um 10, 13 und 16 Uhr können Interessierte die circa neun Kilometer lange Rundfahrt mitmachen. Anmeldung auch hier über die Homepage des Klimafrühlings.

Klimafrühling Oberland 2022: Alte Handys loswerden

Wer sein altes Handy loswerden und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten möchte, sollte am 13. Mai auf den Marienplatz kommen. Von 9 bis 12 Uhr sammeln dort Brigitte und Emanuel Gronau aussortierte Handys, Tablets und Ladekabel ein. Ebenfalls in der Weilheimer Innenstadt findet am 14. Mai die Kunstinstallation des Künstlers Frank Fischer statt. Sechs Kubikmeter Humus sollen dort arrangiert und als Kunstwerk dargeboten werden .

Abschließen wird das Programm des Klimafrühlings Umwelt- und Klimareferent Stefan Emeis mit einem Vortrag über den Starkregen im Oberland. Emeis dankte in seiner kurzen Vorstellung Klimamanagerin Katherina Segerer für ihr Engagement und erntete dafür Applaus. „Hoffentlich können wir für den kommenden Klimafrühling auch noch den Landkreis überzeugen“, merkte Emeis noch an. Während die Landkreise Garmisch-Partenkirschen, Miesbach, Bad-Tölz Wolfratshausen am Klimafrühling Oberland 2022 geschlossen teilnehmen, sind es hier nur die Kommunen Penzberg, Peißenberg und Weilheim.

