1000-jährige Spuren unter der Bader Stuben entdeckt

Zahlreiche Scherben wurden bei den Arbeiten an der Hofstraße gefunden. © Ralf Ruder

Nach dem Verkauf der jahrelang leer stehenden Bader Stuben ist die Hofstraße 11 um eine weitere Attraktion aus der Vergangenheit reicher: Bei Bauarbeiten wurde ein Bodendenkmal entdeckt, dessen Teile bis ins Jahr 1000 zurückreichen dürften.

Weilheim – Am Anfang stand ein Traum – und die Liebe zu alten Häusern.“ So heißt es auf der Webseite „Hofstraße11“ von Miriam und Peter Pawlitzek aus Tutzing. Das Unternehmer-Ehepaar hatte das Bürgerhaus von den Erben des 2017 gestorbenen Maximilian Bader gekauft, um es wieder herzurichten. Weiter heißt es auf der Homepage der Pawlitzeks: „Dieser Traum nimmt nun Gestalt an.“ Und sie zitieren eine alte Hausinschrift: „Manches Schöne dieser Welt ist in Krieg und Streit zerronnen. Wer beschützt und erhält, hat das größte Los gewonnen.“

Doch damit die Sanierung eines alten Hauses, die viele positive aber auch negative Überraschungen bereithalten kann, nicht zum Alptraum wird, „müssen Bauherren genug Geld mitbringen und eine Bank haben, die da mitmacht“, erzählte Miriam Pawlitzek auf einer Besichtigung der Baustelle. Mit dabei unter anderem: eine Vertreterin des Landesamtes für Denkmalpflege, ein Archäologe, zwei Kreisheimatpfleger, mehrere Architekten, ein Vertreter des Landratsamtes, ein Stadtarchivar und die Hausbesitzer.

Denn es gab etwas Besonderes zu besichtigen: ein Bodendenkmal in der unter Ensembleschutz stehenden Hofstraße – unter der ehemaligen Gaststube im einstöckigen Hinterhaus des dreigeschossigen Steildachbaus, der unter Denkmalschutz steht. Laut Denkmalschutzliste vom September 2022 stammt das Gebäude im Kern aus dem 15. Jahrhundert, wurde Anfang 1600 aufgestockt und im 18. sowie Mitte des 19. Jahrhunderts umgebaut.

Martina Pauli (Mitte) drängt darauf, weitere Proben zu nehmen. © Ralf Ruder

Stefan Mühlemeier, dessen Schwerpunkt die Provinzialrömische Archäologie ist, hatte direkt unter der Bodenplatte der alten Gaststube und der Sanitäranlagen interessante Funde gemacht. Die auf den ersten Blick auffälligste Ausgrabung ist kleines Mauerviereck: vermutlich ein Brunnen, eine Zisterne oder eine Latrine. Was es genau ist, müssen weitere Untersuchung zeigen. Martina Pauli, Gebietsreferentin Oberbayern/München für Bodendenkmalpflege beim Landesamt, bat Mühlemeier darum, unbedingt Proben des zugeschütteten Inhalts zu nehmen: „Eventuell kann die Bodenzusammensetzung einer Latrine Aufschlüsse über die Essgewohnheiten der Bewohner geben.“

Des weiteren entdeckt wurden Überreste eines Langhauses und eines Grubenhauses, das als Werkstatt gedient haben dürfte. Dort und in unterschiedlichen Erdschichten wurden zahllose Scherben unter anderem von Gefäßen entdeckt, von denen einige ausgegraben wurden. Anhand der Fertigung, der Farbgebung und der Glasur konnte Mühlengemeinde die Entstehungszeit bestimmen: um das Jahr 1000. Der Archäologe ist seit Beginn der Bauarbeiten dabei – so ist es bei Bodenarbeiten in der Altstadt Weilheims in den Baugenehmigungen vorgeschrieben. Denn, so der Archäologe: „Oftmals ist nix drin. Und im elften Loch gibt es dann doch was.“ Allein für Weilheim sind im Landesamt für Denkmalpflege um die 40 Bodendenkmäler katalogisiert. Mühlemeier wird nun in den kommenden Wochen alle Funde des neuen Bodendenkmals weiter untersuchen und dokumentieren.

Dann wird entschieden, so Gebietsreferentin Pauli, ob bestimmte Artefakte ausgegraben und ausgestellt werden oder ob die Fundstelle einfach zugeschüttet werden kann.

Ein weitere Möglichkeit, auf die Hausbesitzer Peter Pawlitzek hofft: Einige Fundstücke können im renovierten Bürgerhaus ausgestellt werden. Die Hofstraße 11 soll nach ihrer Fertigstellung eine Art Coworking Space werden, in dem Büro-, Tagungs- und Sporträume zeitlich flexibel angemietet werden können.

Ralf Scharnitzky