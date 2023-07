So viele wie noch nie: 114 Jungstörche gibt es im Landkreis - 77 sind es allein in Raisting

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Ein Einzelkind ist der Jungstorch im Baumhorst an der Pähler Straße in Raisting. © Ralf Ruder

„So gut wie noch nie“ ist laut Storchbeauftragtem Wolfgang Bechtel heuer der Bruterfolg der Weißstörche im Landkreis. Mit 114 Jungtieren - im Vorjahr waren es 63 - verzeichnet der Ehrenamtliche des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV) ein Rekordergebnis. Die meisten der Jungvögel schlüpften in Raisting.

Landkreis – In der einzigen großen Weißstorchen-Brutkolonie Südbayerns, in Raisting, können derzeit bereits Jungstörche bei ihren ersten Flugversuchen beobachtet werden. 26 Storchenpaare – eines mehr als im bisherigen Rekordjahr 2022 – bauten dort Nester. Die Zahl der Jungen hat sich gegenüber dem Vorjahr (33) mehr als verdoppelt: auf 77. Das entspricht einem Durchschnitt von etwa drei Jungtieren pro Horst.

Auch dieser Wert wurde nach den Worten Bechtels in Raisting bislang noch nie erreicht. „Er ist wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, dass es dort relativ viele erfahrene Horstpaare gibt“, so der LBV-Beauftragte. Zudem seien Neuansiedlungen relativ spät erfolgt, so dass diese nicht mehr durch das nasskalte Wetter im Frühling beeinträchtigt wurden.

Storchentrio in einem Horst, der sich am Kirchenweg in Raisting befindet. Das Dorf ist Südbayerns Storchen-Hochburg. © Ralf Ruder

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Die meisten Jungtiere, nämlich fünf, gibt es in Raisting im Baumhorst an der Ecke Herrenstraße/Pähler Straße. In den weiteren Nestern wurde ein-, zwei-, drei- oder vierfacher Nachwuchs registriert. Ein Brutversuch endete laut Bechtel nach den Regenfällen in der ersten Maihälfte.

In Polling gab es Kämpfe unter den Tieren

Für die Storchenbeobachtung ist der LBV-Experte viel unterwegs. 50 Horstpaare registrierte er heuer im Landkreis Weilheim-Schongau insgesamt (2022: 41).

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Ein deutlich geringerer Bruterfolg als in Raisting wird in Polling verzeichnet, wo heuer sieben Storchen-Neuansiedlungen für Aufsehen sorgten – auch weil es Kämpfe unter den Tieren gab. Die sieben Jungen, die im Klosterdorf gezählt wurden, verteilen sich auf drei Nester, wie Bechtel erklärt.

In den weiteren fünf Horsten (auch an einem schon seit Jahren genutzten Standort auf dem Kloster) schlüpften zwar Küken, doch haben diese Jungtiere nicht überlebt. Als Grund für die vergleichsweise wenigen Jungstörche in Polling, nennt der LBV-Beauftragte die hohe Zahl an unerfahrenen Erstbrütern unter den Horstpaaren.

Storchennachwuchs wird im Landkreis auch in folgenden Orten verzeichnet: Antdorf, Bernbeuren, Burggen, Fischen, Oberhausen, Obersöchering, Pähl, Peißenberg, Peiting, Steingaden und Wielenbach (jeweils ein Horst) und Weilheim (zwei Horste/auf dem Stadttheater und am Säureweg). Gescheiterte Brutversuche gab es neben den bereits genannten in Altenstadt, Sindelsdorf und auf dem Ammerhof bei Wielenbach.

Sorgte im Vorjahr die zunächst flugunfähige Jungstörchin Hanni für Aufsehen, hat Bechtel heuer bei den Jungstörchen noch kein größeres körperliches Defizit festgestellt. „Ich vermute aber, dass es noch das eine oder andere Jungtier geben wird, das Probleme hat, auf den Horst zurückzukommen“, sagt der Experte. In solchen Fällen sei es dann nötig, Hilfe zu leisten.

Lesen Sie auch: Wie Störchin Hanni doch noch flügge wurde

In Bezug auf Raisting müsse man sich Gedanken machen, wie sich die dortige Storchen-Kolonie weiterentwickelt, erklärt Bechtel. Denn die Frage „Was passiert, wenn die vielen Jungstörche in zwei Jahren zum Brüten zurückkehren?“ sei noch unbeantwortet. Bechtel wünscht sich zu dem Thema ein Gespräch mit Gemeinde und Naturschutzbehörden.

Unterschiedliche Resonanz auf Storchennester

Bislang habe es in Raisting nur „vereinzelt Gegenwind“ gegen Storchennester gegeben, sagt er. Ein Horst sei heuer mit Genehmigung der Naturschutzbehörden abgebaut worden, weil er sich auf einem freizuhaltenden Kamin befand. Zudem seien Ansiedlungen auf verschiedenen Hausdächern verhindert worden. Es gebe aber auch Hausbesitzer, die sich freuen, wenn sich ein Storchenpaar auf ihrem Gebäude neu niederlässt, so die Erfahrung des LBV-Beauftragten.

Detaillierte Infos zur Brutsaison im Landkreis gibt es online unter garmisch-weilheim.lbv.de.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.