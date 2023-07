118 Abiturienten am Gymnasium Weilheim verabschiedet: „Sie haben sich durchgekämpft“

Von: Johannes Thoma

Teilen

Gratulation: Die besten Schüler des Gymnasiums Weilheim sowie die weiteren Preisträger in den verschiedenen Fachbereichen wurden ausgezeichnet © ralf ruder

Corona, G 8, Sorgen ums Klima und Ukraine-Krieg: Der Abiturjahrgang 2023 am Weilheimer Gymnasium hatte es schwerer als viele andere Jahrgänge vor ihm. Trotzdem konnten sich die Leistungen sehen lassen: Dreimal gab es die Traumnote 1,0; 14 weitere junge Frauen und Männer hatten einen Schnitt zwischen 1,1 und 1,5.

Weilheim – „Sie haben sich durchgekämpft und nie den Kopf in den Sand gesteckt,“ so der stellvertretende Landrat Michael Marksteiner bei der gestrigen Zeugnisvergabe in der Jahnhalle zu den 118 jungen Frauen und Männern. Marksteiner hatte auch eine Aufforderung parat: „Feiern Sie heute gscheit!“

Kulturpreis wurde erstmals vergeben

Auch die scheidende Elternbeiratsvorsitzende Bianca Heigl erinnerte an die zahlreichen Fährnisse: „Ihr habt viel mitgemacht in den vergangenen Jahren“, so Heigl, und meinte damit unter anderem das G 8 mit all dem Nachmittagsunterricht und dem Druck durch die verkürzte Schulzeit. Nach der Rückkehr zum G 9 im Jahre 2017 – der gestrige Abiturjahrgang besuchte da schon die 7. Klasse – sahen die Schüler, wie es auch mit weniger Nachmittagsunterricht geht. „Euer Engagement außerhalb der Schule hat sicher gelitten“, so Heigl. Dann sei auch noch Corona gekommen mit all dem Online-Unterricht und den technischen Problemen, die der mit sich brachte. „Error 408“ war euer „Unwort des Jahres“, so Heigl. „Wenigstens der Endspurt war eine Liveveranstaltung“, sagte sie und übergab im Anschluss an ihre Rede den erstmals verliehenen Kulturpreis des Elternbeirats an Katharina Kiermaier, ein herausragendes musikalisches Talent. Heigl dankte auch noch Hannes Schindler, ihrem langjährigen Kollegen im Elternbeirat, der wie sie aufhört.

In Erinnerungen schwelgte Angelika Flock, 2. Bürgermeisterin der Stadt Weilheim. Sie wisse noch genau, wie stolz sie gewesen sei, als ihre Kinder das Abiturzeugnis bekommen hätten, gleichzeitig habe sie aber auch ein wenig Wehmut befallen. Der heutige (Freuden-) Tag erinnere sie an eine Liedzeile der „Toten Hosen“: „An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit.“

Auf eine vergnüglich-ironische Reise durch acht Jahre Gymnasium nahmen die Abiturienten Sophia Süß und Dominik Blessing ihre Mitschüler und die rund 500 Besucher mit. Sie erzählten vom Anfang am Gymnasium, als „die Brezen noch 50 Cent kosteten und Spezi noch in Strömen ausgeschenkt wurde“, oder vom Schulbrand, als vergessen wurde, ihre Klasse zu evakuieren. Unter Corona hätten alle gelitten, viele seien dadurch aber auch selbstständiger geworden. „Die chaotische Truppe“ habe ihren Eltern und Lehrern viel zu verdanken, sagten sie.

Vergnügliche Reise durch die Schulzeit

Hermann Summer, Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Gymnasiums Weilheim, zeichnete Moritz Heigl aus, der sich für die Schulgemeinschaft verdient gemacht habe – sei es bei der AG „Tontechnik“, als Schülerlotse, im Chor und der Big-Band oder bei der SMV. „Sie haben den Preis wahrlich verdient“, sagte der frühere Rektor der Schule und warb gleichzeitig um neue Mitglieder für den Förderverein, der seit seiner Gründung 1989 rund 250 000 Euro der Schulgemeinschaft zur Verfügung gestellt hat.

Lebensweisheiten von Pippi Langstrumpf gab Schulleiterin Andrea Pauline Martin zum Besten: Sie nahm sich vor, den Abiturienten keine Ratschläge fürs weitere Leben zu erteilen. Sie selbst könne sich an kein einziges Detail ihrer Abschlussfeier erinnern, sagte Martin. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen in ihrer Schulzeit hätten viele Schüler Resilienz entwickelt, die ihnen im weiteren Leben noch zugute kommen werde. Sie hoffte, dass einige im Abiturjahrgang „Freunde fürs Leben“ gefunden hätten.

Die musikalische Unterhaltung war bestens: Neben der Jazz Combo des Gymnasiums (Bild) spielte auch die Band „Rowan Tree Hill“. © ralf ruder