20 Monate Jugendstrafe nach Schlägerei vor Weilheimer Bar

Eine Prügelei in Weilheim hatte jetzt ein juristisches Nachspiel. © Daniel Reinhardt/dpa

Ein 19-Jähriger ist wegen einer Schlägerei vom Amtsgericht in Weilheim zu 20 Monaten Jugendstrafe verurteilt worden. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Er soll auf einen jungen Mann eingetreten haben, der auf dem Boden lag.

Weilheim – Unter anderem wegen „gefährlicher Körperverletzung“ mussten sich zwei junge Männer vor dem Weilheimer Amtsgericht verantworten. Da die Verteidigerin eines Beschuldigten kurzfristig absagen musste, entschied das Gericht, die Verhandlung vorerst nur gegen einen der Angeklagten zu führen, einem 19-Jährigen. nach einem anfänglichen Rechtsgespräch äußerte sich dieser über seinen Verteidiger, der dem Jugendschöffengericht erklärte, sein Mandant würde die Tatvorwürfe einräumen.

Dennoch sollte eine Vielzahl von Zeugen helfen, den Tathergang vollends aufzuklären. Der Angeklagte erinnerte sich nach eigenen Aussagen kaum mehr an den Vorfall. Trotz kleinerer Unsicherheiten konnte der Sachverhalt aber einigermaßen rekonstruiert werden.

Versehentlicher Rempler setzt schlimme Schlägerei in Gang

In der Nacht auf den 6. November 2021 sei es vor der Bar „Step’ in“ in Weilheim zu einem handfesten Streit gekommen, bei dem anfänglich nur der Geschädigte und der zweite, nicht anwesende Angeklagte beteiligt waren. Der 19-jährige Geschädigte gab an, dass die beiden zum Rauchen vor die Bar gehen wollten. Da habe er ihn versehentlich angerempelt. „Ich bin gestolpert“, sagte er. „Das war nicht mit Absicht.“ Dies sei wohl falsch aufgefasst worden, weswegen es anschließend zu einer Schlägerei gekommen sei.

Die Freundin des Opfers habe die beiden während ihrer Auseinandersetzung entdeckt und ihre Freunde in der Bar informiert. Bald habe sich draußen eine größere Gruppe versammelt, die Situation beobachtet und teilweise zu schlichten versucht. Wie die meisten Zeugen berichteten, sei der anwesende Angeklagte erst dort in Erscheinung getreten und habe seinem Freund geholfen, gegen den Geschädigten gewaltsam vorzugehen.

Auf bewusstloses Opfer wild eingetreten

Der Beschuldigte soll den Geschädigten hochgehoben und anschließend auf den Boden geworfen haben. Das Opfer habe im Laufe der Auseinandersetzung schließlich das Bewusstsein verloren. Am Boden liegend sei mehrfach und äußerst rabiat auf den Geschädigten eingetreten worden. „Als würde man gegen einen Fußball treten“, beschrieb die damalige Freundin des Geschädigten die Szene. Welche Körperteile letztlich von welchem der Angeklagten getroffen wurden, ließ sich nicht sicher feststellen.

Ein Teil der Zeugen will den im Gericht anwesenden 19-Jährigen gesehen haben, wie er gegen den Kopf des am Boden Liegenden getreten hatte. Andere sagten, er habe nicht den Kopf, sondern den Oberkörper getroffen. „Er hatte überall blaue Flecken“, sagte die damalige Freundin des Opfers.

Beinahe alle Zeugen gaben an, dass die Beteiligten einen betrunkenen Eindruck gemacht hätten. Im Fall des Angeklagten ließ sich dies später auch belegen. Gleichzeitig gab er bereits zu Beginn an, drogen- und medikamentenabhängig gewesen zu sein und unter Krampfanfällen zu leiden. Die Anklage enthielt auch ein Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Täter ist drogen- und medikamentenabhängig

Wie der Sachverständiger erklärte, habe sein Blut Rückstände verschiedener Betäubungsmittel und Medikamente aufgewiesen. Unter anderem von Diazepam, das auch als Valium bekannt ist. „So was verträgt man nur durch Übung“, erklärte der Rechtsmediziner. Eine solche Abhängigkeit von mehreren Medikamenten, Aufputschmitteln und ähnlichem nennt man „Polytoxikomanie“, so der Sachverständiger.

Ein Polizeibeamter schilderte, dass der 19-Jährige zwar durch seine „verwaschene Sprache“ und einen „teilweise schwankenden Gang“ aufgefallen sei, sich aber kooperativ verhalten habe.

„Die Therapie erscheint wichtiger als die Vollstreckung“

Das Treten sei „völlig überflüssig“ gewesen, sagte der Staatsanwalt. Sollte er seinen Konsum und sein Verhalten nicht in den Griff bekommen, würden derartige Taten in Zukunft „drastische Folgen haben“. Der Verteidiger vermutete hinter dem Einschreiten seines Mandanten freundschaftliche Gründe. Durch die „nächtliche Szenerie und seinen Zustand“ habe er „die Kontrolle verloren“. Aufgrund des Verletzungsbildes bezweifelte er jedoch einen gezielten Tritt an den Kopf. „Da bricht normal das Jochbein.“ Er habe wahrscheinlich „blind hingetreten“.

Auf Basis von „deutlichen Reifeverzögerungen“ wurde eine 20-monatige Jugendstrafe verhängt und zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem muss der Angeklagte 1500 Euro an den Geschädigten zahlen und eine Entziehungskur antreten. Auch wenn die Therapie „kein Spaziergang wird“, komme er mit dem Urteil noch gut weg, so die Richterin. „Die Therapie erscheint dem Gericht wichtiger als eine Vollstreckung.“ Das sei jedoch die letzte Chance für den bereits vorbestraften jungen Mann. Von Florian Zerhoch

