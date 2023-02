23 neue Azubis an einem Abend - Pro7 berichtet über Bewerberparty an ungewöhnlichem Ort

Teilen

Ein Raum der Berufsfachschule verwandelte sich in einen Club, in dem getanzt werden konnte. © Foto: Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH.

Die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH geht bei der Akquise von Auszubildenden neue Wege. Mit einem innovativen Konzept, das gezielt auf die Wünsche und Vorstellungen junger Menschen eingeht, wirbt das Unternehmen um engagierte Nachwuchskräfte – mit großem Erfolg.

Landkreis – Pflegedirektorin Anne Ertel und Pflegedienstleiterin Sandra Buchner sind laut einer Pressemitteilung der Krankenhaus GmbH überzeugt davon, dass konservative Wege ausgedient haben, wenn es darum geht, neue Auszubildende zu rekrutieren.

Deshalb haben sie sich zahlreiche kreative Lösungen überlegt, um die Berufe der Pflegefachfrau und des Pflegefachhelfers attraktiv zu machen. Eine Möglichkeit, die laut Sandra Buchner erfahrungsgemäß sehr gut funktioniert, sind Events. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es in einer lockeren Atmosphäre viel leichter ist, sich gegenseitig kennen zu lernen. Die Jugendlichen brauchen keine Angst vor einem strengen Vorstellungsgespräch zu haben, sondern können sich den potenziellen Arbeitsplatz in Ruhe anschauen und mit Lehrern, Pflegekräften und Pflege-Azubis ins Gespräch kommen“, wird Buchner in der Pressemitteilung zitiert.

Bewerber-Event lochte über 100 Jugendliche in die Berufsfachschule

Vor einigen Tagen hatte die Krankenhaus GmbH demnach zum Beispiel zum Bewerber-Event „Future Nurse“ eingeladen. Von 18 bis 22 Uhr konnten Schülerinnen und Schüler an der Partynacht der Berufsfachschule für Pflege Schongau teilnehmen.

Lesen Sie auch: „100 Tabletten am Tag - das geht nicht“ - Krankenhaus GmbH geht neue Wege

In einem Raum war Musik und Platz zum Tanzen, ein weiterer Raum stand für Fragen, Gespräche und Kennenlern-Termine zur Verfügung. Die Veranstaltung wurde vorab via Facebook, Instagram, Flyer- und Plakat-, sowie Radio- und Anzeigenwerbung bekannt gemacht. 100 Besucher hatten davon erfahren und sich auf den Weg gemacht. Sogar der Fernsehsender Pro 7 war vor Ort und berichtete in einer Reportage über die Bewerbernacht. Die mühevolle Vorbereitung zahlte sich aus: Am Ende des Abends war für 23 junge Frauen und Männer klar, dass sie sich bei der Krankenhaus GmbH bewerben wollen, wie Pressesprecherin Petra Hunger weiter berichtet.

Kaum Probleme, genügend Pflegepersonal zu finden

Bereits in der Vergangenheit zeigte sich immer wieder, dass die neuen Wege, die die Verantwortlichen der Krankenhaus GmbH einschlagen, um neue Mitarbeiter zu finden, erfolgreich sind. So finden regelmäßig Themenabende statt, bei denen Fachkräfte in lockerem Rahmen das Unternehmen kennenlernen können.

Auch interessant: Nirgendwo gibt es kurzfristige CT-Termine, aber in Bayern stehen 34 Geräte ungenutzt herum

Komplette Bewerbungen können per WhatsApp abgewickelt werden, flexible Arbeitszeitmodelle versprechen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch deshalb gibt es bei der Krankenhaus GmbH kaum Probleme damit, genügend Pflegekräfte zu finden, um alle Betten dauerhaft belegen zu können, wenn Bedarf dafür besteht, wie immer wieder berichtet wird.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.