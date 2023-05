Pro Monat kommen 100 neue Geflüchtete in den Landkreis Weilheim-Schongau

Von: Sebastian Tauchnitz

Beim Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt sich einmal mehr, dass sich die Gemeinden bei der Aufnahme von Flüchtlingen höchst unterschiedlich engagieren. © Grafik: PMS Penzberg

In Berlin tagt der Asylgipfel, in Penzberg werden zwei alte Turnhallen notdürftig zur Flüchtlingsunterkunft ausgebaut – die Lage in der Flüchtlingsfrage ist nach wie vor ernst.

Landkreis – Derzeit sind 2692 Geflüchtete im Landkreis Weilheim-Schongau registriert. Das teilte das Landratsamt gestern auf Anfrage der Heimatzeitung mit. 2013 davon leben in staatlichen Unterkünften, 679 in rein privatem Wohnraum.

Aktuell seien noch 70 freie Plätze verfügbar, heißt es weiter. Klingt erst einmal nach einer ganzen Menge, allerdings kommen derzeit im Schnitt 100 Geflüchtete pro Monat neu in den Landkreis. Die Herkunftsländer, aus denen die Neuzugänge derzeit vor allem stammen, sind Syrien, Afghanistan, Jemen und die Türkei, so das Landratsamt.

Um auch weiterhin allen, die neu in den Landkreis kommen, zumindest ein Dach über dem Kopf bieten zu können, werden „in Kürze“ weitere dezentrale Unterkünfte in Betrieb genommen. Als größere Einheiten, die bald bezogen werden, werden ein Objekt an der Seestraße in Peiting und die Hirschbergalm an der B2 in Richtung Starnberg genannt.

Gemeinden stellen Flächen für Unterkünfte zur Verfügung

„Daneben haben wir auch noch mehrere Objekte mit ein bis drei Wohneinheiten, welche in nächster Zeit belegt werden können“, so der stellvertretende Pressesprecher des Landratsamtes, Klaus Mergel. Zudem sei geplant, Flächen zu pachten, um darauf Flüchtlingsunterkünfte zu errichten – entweder mit „Seecontainern“ , Wohnmodulen oder in Holzmodulbauweise.

Dabei ist das Landratsamt allerdings darauf angewiesen, dass die Gemeinden freie Flächen für mögliche Flüchtlingsunterkünfte melden. In der Vergangenheit war wiederholt berichtet worden, dass sich etliche Bürgermeister bei diesem Thema drücken – in der Hoffnung, dass dann andernorts gebaut wird.

„Stand heute schließen wir Turnhallenbelegungen aus“

Das hat sich zumindest teilweise wohl geändert: „Wir sind derzeit noch mit einigen Gemeinden im Gespräch, welche sich überwiegend sehr aufgeschlossen diesen Vorhaben stellen. Wir bitten zu respektieren, dass wir diese zum gegenwärtigen Zeitpunkt der laufenden Verhandlungen nicht nennen“, so Mergel. Und weiter: „Stand heute schließen wir Turnhallenbelegungen aus.“

Ein großes Thema beim Asylgipfel in Berlin ist derzeit auch, dass schneller und leichter abgeschoben werden soll, wenn der Asylantrag abgelehnt wurde. Momentan ist das eher die Ausnahme: Heuer wurden im Landkreis Weilheim-Schongau zwei Personen abgeschoben – einmal in den Irak, einmal nach Jordanien.

Finanzielle Belastungen für den Landkreis sind immens

Auch finanziell sind die Belastungen für den Kreishaushalt immens. Wie Kreiskämmerer Norbert Merk im Gespräch mit der Heimatzeitung berichtet, belaufen sich die flüchtlingsbezogenen Kosten auf etwa 2,5 bis 3 Millionen Euro pro Jahr. Etwa die Hälfte davon entfällt auf die Personalkosten, die der Freistaat nicht erstattet und auf die Kosten für die Wachdienste, die in den Unterkünften im Einsatz sind.

Dazu kommen noch einmal 1,4 Millionen Euro pro Jahr, die der Landkreis für die Unterbringung der Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine aufbringen muss. Vor dem Rechtskreiswechsel Mitte des vergangenen Jahres hatte der Freistaat die Unterbringungskosten komplett getragen. Nachdem die Ukrainer aber Bürgergeld beziehen und nicht mehr unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen, werden die Landkreise an den Kosten beteiligt.

