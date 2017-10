Über 30 neue Kurse bei der vhs

Das Programm bietet zwar auch viel für junge Leute, doch der typische Kursteilnehmer der Volkshochschule ist über 60 Jahre alt und gebildet. Und er will sich weiterbilden. Neue Angebote dazu gibt es mehr als genug.

Weilheim – In diesen Tagen dreht sich die Arbeit im Weilheimer vhs-Büro in der Hipperpassage vor allem um eins: Um die Anmeldungen für die neuen Kurse, die offiziell am kommenden Montag, 9. Oktober, beginnen, zum Teil aber auch schon begonnen haben. Während Rosamaria Wittlinger einige Neuerungen vorstellt, hängt Angelika Loistl fast ununterbrochen am Telefon, Interessenten kommen aber auch persönlich vorbei.

Über 30 Kurse bietet die vhs in ihrem Herbst- und Winter-Programm neu an – vom ganzheitlichen Sehtraining und „Paar werden, Paar sein, Paartherapie“ über einen Gebets-und Meditationskurs bis hin zum Vortrag „Erdgeschichte der Alpen und des Alpenvorlandes“ oder auch „Stress lass nach – Die Kunst der Achtsamkeit“.

Ansonsten liegen die Schwerpunkte auf den Bereichen „Gesellschaft“, „Recht“, „Pädagogik“, „Psychologie“, „Berufliche Bildung/EDV“, „Sprachen“, darunter Arabisch, Chinesisch und Japanisch, „Gesundheit/Fitness“ sowie Künstlerisches und kreatives Gestalten“. Dass die Weilheimer Volkshochschule im Gegensatz zu anderen Volkshochschulen immer noch mit EDV-Kursen punkten kann, hat laut Rosamaria Wittlinger den Grund darin, dass „wir nur sechs Personen pro Kurs haben und so die Leiter auf jeden Einzelnen eingehen können“.

„Einige Kurse sind schon ausgebucht, „es läuft gut“, sagt die vhs-Chefin zum Stand der Anmeldungen. Verschiedene (Sport-)Angebote wie „Jump&Fit“, wofür die vhs zehn Trampolins gekauft hat, waren im Nu ausgebucht.

Mit solchen Angeboten, aber auch mit Zumba- und Pilateskursen kann sie junge Leute erreichen. Denn, so Rosamaria Wittlinger, der typische Teilnehmer von vhs-Kursen ist über 60 Jahre alt, zu 80 Prozent weiblich „gebildet und will sich weiter bilden“.

Was auch logisch sei, so Rosamaria Wittlinger. Denn Menschen, die voll im Berufsleben und Familienleben stehen, hätten oft weder Zeit noch Nerv, abends noch einen vhs-Kurs zu besuchen. Das sehe sie an sich selbst, obwohl sie sich für Vieles interessieren würde: für Taij, Qi-Gong oder auch Sprachkurse. 6500 Hörer und Hörerinnen hat die vhs Weilheim ungefähr im Jahr. Dazu kommen rund 100 Kursleiter.

Die Weilheimer Volkshochschule finanziert sich über die Kursgebühren und verschiedene Zuschüsse. So bekommt sie jedes Jahr 55 000 Euro von der Stadt, zudem darf sie kostenlos die Räume nutzen, „wofür wir sehr dankbar sind“, so die vhs-Chefin. Der Staatszuschuss beläuft sich auf 13 000 Euro.

