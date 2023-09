5000 historische Nägel für den Fischerbau

Die Lüftungsklappen im Keller müssen im Sommer penibel geschlossen bleiben, da sich sonst Feuchtigkeit niederschlagen würde, erklärte Michael Jarnach (3.v.l.) – ein Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel des Brauers, der 1806 mehrere Klostergebäude aufkaufen konnte. Im Keller wäre Platz für 640 Hektoliter Bier, das Gewölbe ist viereinhalb Meter hoch. © Andreas Bretting

Am „Tag des Offenen Denkmals“ wurden Interessenten auch durch den Fischerbau in Polling geführt – und dies auch durch das selten zugängliche Kellergeschoss. Dieses jedoch, so erfuhr man von Michael Jarnach, war definitiv die wichtigste Zweckbestimmung und somit auch der Grund für den Bau.

Polling – Der Gebäudeinhaber und Pollinger Kulturreferent war wohl einer der sachkundigsten Erklärer, den man sich für den Fischerbau wünschen konnte, schließlich war Michael Jarnach Anfang der 2000er Jahre selber in die Sanierungsarbeiten eingebunden – und hatte sich aus denkmalschützerischen Aspekten sogar in die Gestaltung von historischen Dielenbretternägeln vertieft. Weil diese im Dachboden herausgezogen werden mussten und danach nicht mehr verwendbar waren, „durfte“ der Pollinger Schmiedemeister Hermann Karg 5000 Nägel nach historischem Vorbild nachschmieden. Jarnachs Vortrag wurde hier sehr lebendig und ließ einige wortlose Flüche erahnen, die der Sisyphos-Auftrag damals auslöste.

Schnoddrige Sprüche gab‘s dazu

Seit der Sanierung, so Jarnach, liege der Bretterboden ein ganzes Stockwerk tiefer. „Der Boden vom Erdgeschoss war zu kaputt und konnte nicht gerettet werden, während im Dachgeschoss der Holzboden feuerpolizeilich nicht bleiben konnte.“ Ergo steht man heute im Ausstellungsgeschoss auf den echten Fischerbau-Dielen, auch wenn diese nun fünf Meter tiefer Verwendung finden.

Auch das viel gepriesene Dach – ohne Stützen allein auf den Außenmauern querverstrebt durch ein „Hängewerk“ – bekam schnoddrige Sprüche ab. Warum Johann Michael Fischer, der unter anderem den Ausbau des Dießener Marienmünsters besorgte, einen Profanbau so aufwändig ausführte? „Nun, er hatte den Plan für so einen kirchenartig konzipierten Dachstuhl wohl schlicht in der Schublade.“ Und warum überhaupt ein so hohes Dach? „Das Dach ist eigentlich nur eine Art riesiger Sonnenschirm für den Keller.“

Zwölf Grad im Keller

Der Keller war also das Kernelement des Gebäudes, das zuvorderst dem Kühlen von Bier dienen sollte. Schwupps, ging es für die 20 Teilnehmer der Führung nach unten. Da in Polling das Grundwasser recht hoch stehe, habe ein klassischer Bierkeller – komplett in die Erde gebaut – keine Chance gehabt, wusste Jarnach. Somit sind in Polling nur wenige Meter eingegraben, aber selbst diese wirken Wunder, wie die leicht fröstelnde Besuchergruppe selbst spüren konnte: „Wenn draußen 30 Grad sind, haben wir hier unten rund zwölf“, sagte Jarnach, der die Klima-Messwerte des alten Bierkellers per Ferndiagnose täglich an seinem PC kontrolliert. „Das Wichtigste ist, im Sommer die Lüftungsklappen geschlossen zu halten, da sonst die feuchtere Außenluft hier an den Wänden kondensiert.“ Während der Sanierungsarbeiten hätten die Bauarbeiter im Frühsommer einmal auf Durchzug gepocht, erinnert sich Jarnach, und prompt sei es im Keller sogar zu Nebelbildung gekommen. Ein böser Fauxpas, der beim Besitzer aber immer noch ein unübersehbares inneres Amüsement auslöst.

Untergäriges Bier gab’s nur im Winter

Womöglich ging es nach Fertigstellung des Baus im Dezember 1746 winters wie sommers noch tiefer als zwölf Grad, denn es gibt die These, dass die Eck-Kammer seitlich der heutigen Fußgämpel vielleicht dem Aufstapeln von Eisblöcken gedient haben könnte. Diese hätten dann – bedarfsweise verteilt über die Kellerräume – wahrscheinlich einen einstelligen Celsiuswert gesichert.

Zumindest beim Brauen – das nicht im Fischerbau stattfand – brauchte man die Kühlschranktemperaturen ohnehin, und so wurde das untergärige Bier eigentlich nur im Winter hergestellt. „Aber es hatte damals nur rund den halben Alkoholgehalt wie heute“, ergänzte Jarnach und löste zur allgemeinen Erheiterung bei einem alten Pollinger die lebhafte – und offenbar positive – Erinnerung an die früheren Biersorten der vor rund 45 Jahren geschlossenen Klosterbrauerei aus.

Verschalung schützt vor Wetterkatastrophen

Ein ernsthafterer Aspekt ergab sich wieder im Dämmerlicht des Erdgeschosses. Mit Blick zum Dach zeigte sich Jarnach erleichtert darüber, dass bei der Sanierung unterhalb der Dachziegel eine Verschalung angebracht worden war, sprich: eine Verbretterung mit aufliegender Dachpappe, bevor mit historischen Ziegeln wieder eingedeckt wurde. „Eine solche Verschalung ist zwar nicht hundertprozentig historisch korrekt, aber sie schützt Baudenkmäler vor Wetterkatastrophen“, sagte Jarnach.

Und mit einem nachdenklichen Seitenblick zur oftmals allzu peniblen Denkmalpflege gab der Fachmann zu bedenken, dass es in Benediktbeuern mit nachträglich ergänzten Dachverschalungen zumindest nicht hineingeregnet hätte. „Überall dort, wo ein Dachstuhl das zusätzliche Gewicht tragen kann, ist nach meiner heutigen Beurteilung eine Verschalung auch bei historischen Gebäuden vorteilhaft“, überlegte Michael Jarnach vor den aufmerksamen Zuhörern. Solcherart könne der Fischerbau, wie schon 1746, wieder den neuesten Stand der Bautechnik repräsentieren.