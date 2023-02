5G im Landkreis Weilheim-Schongau: Ausbau ist weit vorangeschritten

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Masten werden auf 5G umgerüstet. © DPA

Relativ überraschend begann vor zweieinhalb Jahren der Ausbau des Mobilfunknetzes auf den neuen Sendestandard 5G. Die große Aufregung ist mittlerweile verschwunden, was auch daran liegen könnte, dass der Ausbau weit vorangeschritten ist.

Landkreis – 34 Mobilfunkstationen betreibt der Netzbetreiber Vodafone im Landkreis Weilheim-Schongau. Damit erreiche man 99 Prozent der Landkreis-Bevölkerung. Funklöcher gebe es in besiedelten Gebieten des Landkreises mittlerweile „so gut wie gar nicht mehr“, schreibt Pressesprecher Volker Petendorf auf Anfrage der Heimatzeitung.

Der Ausbau des 5G-Netzes, das besonders hohe Datenraten ermögliche, schreite weiter voran. 21 der 34 bestehenden Funkmasten seien bereits auf die neue Technik umgerüstet worden.

21 Stationen versorgen mehr als 75 Prozent des Gebiets mit 5G

Solche 5G-Standorte befinden sich in Altenstadt, Peiting (3), Schongau (3), Bernried, Rottenbuch, Iffeldorf, Huglfing, Penzberg (3), Bernbeuren, Weilheim, Raisting, Peißenberg, Eberfing, Seeshaupt und Obersöchering. Durch diese 21 Stationen seien bereits mehr als 75 Prozent der besiedelten Gebiete mit 5G versorgt, da die neue Funktechnik eine größere Reichweite aufweise.

5G ist allerdings nicht 5G. Längst nicht alle 5G-Standorte von Vodafone erreichen die höchste Übertragungsrate von 5G+. Immerhin acht der der 34 Mobilfunk-Standorte im Landkreis seien aber entsprechend ausgebaut: Altenstadt, Peiting (2), Schongau, Rottenbuch, Bernbeuren, Eberfing und Obersöchering.

Seit Mitte 2020 hat Vodafone im Landkreis 50 Bauprojekte realisiert. Dabei wurden drei LTE-Neubaustandorte in Betrieb genommen und an einer bestehenden Mobilfunkstation wurden erstmals LTE (4G)-Antennen installiert, um insgesamt vier Funklöcher zu schließen. Darüber hinaus wurden 25 LTE-Stationen jeweils mit zusätzlichen LTE-Antennen ausgestattet, um die Kapazitäten im Einzugsgebiet dieser Standorte zu steigern. Bis Mitte 2023 sollen vier weitere Bauprojekte im Landkreis umgesetzt werden, so der Pressesprecher. In Weilheim und Wielenbach werden jeweils eine Mobilfunkstationen auf 5G aufgerüstet, in Altenstadt und Wessobrunn LTE-Kapazitäten ausgebaut, um die Daten-Geschwindigkeit zu erhöhen.

Funk-Netzausbau wurde „in den vergangenen Monaten intensiv vorangetrieben“

Nachdem sich Telefonica, die das O2-Netz betreiben, anfänglich auf die Ballungsräume in den Großstädten konzentrieren wollte, wurde in den vergangenen Jahren auch massiv in den Ausbau des Funknetzes im Landkreis Weilheim-Schongau investiert. „Wir versorgen 99,9 Prozent der Bevölkerung vor Ort mit mobilen 4G/LTE-Breitbanddiensten, einen Großteil zudem bereits mit dem modernen 5G-Standard. Den Netzausbau haben wir in den vergangenen Monaten intensiv vorangetrieben“, so Pressesprecher Florian Streicher auf Anfrage der Heimatzeitung.

Aktuell würden 16 5G-Standorte mit fast 50 5G-Antennen die O2-Kunden versorgen – „etwa in Weilheim, Schongau, Raisting, Wessobrunn, Steingaden, Peißenberg, Wielenbach, Polling, Ingenried und weiteren Gemeinden“, so Streicher. Der Ausbau werde weiter fortgesetzt – etwa in Pähl und Obersöchering. Dies erfolge teils in Zusammenarbeit mit den Wettbewerbern.

Anbieter teilen gemeinsam Standorte

Bereits seit Jahren verstärkt sich der Trend, dass nicht mehr jeder Anbieter eigene Funkmasten errichtet, sondern man sich gemeinsam einen Standort teilt und jeder dort seine Funktechnik installiert. Über 80 Prozent aller Funkmasten würden heute von mehr als einem Betreiber genutzt, so Streich.

Eine Darstellung, die von Benedikt Albers von der Deutschen Funkturm GmbH, einer Tochter der Telekom, bestätigt wird: „Im Landkreis Weilheim-Schongau betreiben wir 42 Antennenstandorte. Darunter sind 21 freistehende Mobilfunkmasten in unserem Besitz, von denen wir etwa die Hälfte neben der Telekom an noch mindestens einen weiteren Mobilfunkanbieter vermieten. Im Gegenzug haben wir für die Telekom an fünf Masten von anderen Anbietern Flächen angemietet.“

Jeder Netzbetreiber bringt seine eigenen Antennen an die Masten

Auch Vodafone verfährt so: „Wenn ein Netzbetreiber einen Mobilfunkmast baut, wird er grundsätzlich immer so konzipiert, dass auch die anderen Netzbetreiber ihn mitnutzen können“, schreibt Pressesprecher Petendorf. Es wäre der Bevölkerung auch nicht zu vermitteln, wenn beispielsweise in einem Dorf zunächst Vodafone einen Mast bauen würde, die Telekom 200 Meter daneben einen zweiten Masten errichten und Telefonica wieder nur 300 Meter weiter den dritten Masten hochziehen würde. Aber natürlich bringe jeder Netzbetreiber seine eigenen Antennen an diese Masten.

Die Telekom betreibt nach eigenen Angaben derzeit 42 Standorte im Landkreis Weilheim-Schongau. 32 davon funken auch mit 5G. Dabei werden Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 375 MBit/Sekunde erreicht. Dennoch: „Wir würden in den nächsten zwei Jahren gerne 21 weitere Standorte bauen. Die brauchen wir nicht nur, um letzte Lücken zu schließen, sondern auch, um den immer weiter steigenden Wünschen der Kunden ans Mobilfunknetz gerecht zu werden“, so Telekom-Pressesprecher Markus Jodl. Im vergangenen Jahr sei der Datenverkehr wieder um mehr als 30 Prozent gestiegen. Die Konsequenz: „Wir sind fortlaufend auf der Suche nach neuen Standorten.“ Die Masten würde die Deutsche Funkturm GmbH errichten, so Jodl weiter.

