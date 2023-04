72 Stunden lang Gutes tun: Jugendliche wollen im Landkreis anpacken

Von: Katrin Kleinschmidt

Vorfreude auf die 72-Stunden-Aktion haben (v.l.) Vanessa Obermeier, Fabiola Miller, Thomas Reiter und Wolfgang Böck. © Katholische Jugendsstelle Weilheim

Die katholische Jugend hat in einem Jahr wohl gut zu tun. Denn da läuft ihre 72-Stunden-Aktion. Die Vorbereitungen dafür beginnen jetzt. Helfer können sich melden.

Landkreis – In genau einem Jahr werden Jugendliche im Landkreis tatkräftig anpacken. Denn am 18. April 2024 startet die 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – und das bundesweit. Darauf macht die Katholische Jugendstelle Weilheim (KaJu) in einer Pressemitteilung aufmerksam – deren Beginn zeigt, dass es für die jungen Menschen etwas ganz Besonderes ist: „Werbetrommel in Kombination mit Vorfreude“, steht am Anfang der E-Mail. Und weiter: „Es geht um unsere nächste mega Aktion.“

2019 entstanden Oasen, Gärten und sogar ein Naturerlebnispfad

Bereits 2019 hatte eine solche 72-Stunden-Aktion stattgefunden. Damals wurden bundesweit zahlreiche Projekte umgesetzt, wie die KaJu schreibt: „Unter anderem Oasen für Mensch und Tier, Gartengestaltung für Kindergärten und Seniorenheime, Teichsanierung, kunstvoll gestaltete Straßenunterführung, von Unrat befreiter Wald, Niedrigseilgarten, Naturerlebnispfad.“ Ziel der Aktion sei es, „die Welt ein Stückchen besser zu machen“. Schon jetzt könnten sich junge Menschen engagieren, „denn so eine große Aktion will geplant sein“. Im Landkreis kooperiert die KaJu für die Aktion mit dem BDKJ Weilheim-Schongau und dem BDKJ Landsberg.

Jugendliche können sich ihr Projekt aussuchen

„Die Jugendlichen können sich entweder selber ein Projekt aussuchen, als do-it-Variante, oder sich überraschen lassen, mit der get-it-Variante“, schildert Vanessa Obermeier, Vorstandsmitglied beim BDKJ des Landkreises. Sie war 2019 bereits engagiert bei der Planung mit dabei und freut sich auf die Neuauflage.

Interessierte können sich schon jetzt im Koordinierungskreis – kurz KoKreis – einbringen. Dazu lädt Fabiola Miller, Jugendreferentin der KaJu Weilheim, ein: „Im Mai soll es ein erstes Treffen geben – geplant sind etwa fünf bis sechs Treffen in einem Jahr.“ Die Gruppe plant Projekte und möchte auch bei Jugendlichen für die Teilnahme werben.

Kontakt

Wer Fragen hat oder sich beim KoKreis engagieren möchte, kann sich an die KaJu Weilheim wenden. Sie ist telefonisch unter 0881/9011509-30 zu erreichen.