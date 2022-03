Rund 800 ukrainische Geflüchtete bisher in Weilheim-Schongau angekommen - Landratsamt hat Lage im Griff

Von: Boris Forstner

Bei der Videokonferenz: Die zuständigen Landratsamts-Abteilungsleiter Andrea Martin und Helmut Hartl mit Pressesprecher Hans Rehbehn (oben). © Boris Forstner

Gut im Griff hat das Landratsamt Weilheim-Schongau die Lage mit den Ukraine-Flüchtlingen. Die Koordination klappt, es gibt ausreichend Erstaufnahme-Standorte und noch eine Menge privater Unterkünfte, in denen Flüchtlinge unterkommen können.

Landkreis – Relativ entspannt sitzen Andrea Martin, Leiterin der Abteilung Ausländer und Asylrecht, und Helmut Hartl, Leiter Asylleistung und Integration, beim Teams-Gespräch vor ihrem Computer. Kein Wunder, schließlich ist die Lage mit den Ukraine-Flüchtlingen derzeit gut unter Kontrolle – da zeigen sich die Erfahrungen, die das Landratsamt 2015 bei der großen Flüchtlingswelle gemacht hatte.

Sechs Einrichtungen, meist Hotels, gibt es mittlerweile im Landkreis, an denen die Flüchtlinge ankommen können und die ersten Tage verbringen, ehe sie auf private Unterkünfte weiterverteilt werden. „Das kann auch durchaus wechseln, je nach Belegung“, sagt Hartl. So ist eine Unterkunft in Hohenfurch weggefallen, dafür kommt eine in Paterzell dazu. Weitere Erstaufnahmeplätze sind in Schongau, Weilheim, Böbing sowie zweimal Steingaden.

„Das werden wir schon hinbekommen“: Uschi Daisenberger aus Paterzell nimmt Geflüchtete auf

In Paterzell hat sich Uschi Daisenberger vom Gasthof Eibenwald bereit erklärt, ab Anfang April bis Ende Mai („dann kommen viele Urlaubsgäste mit Reisebussen“) ukrainische Flüchtlinge in insgesamt zehn Zimmern aufzunehmen. Schon jetzt beherbergt sie einige, „die Verständigung klappt dank Google translate einigermaßen“, sagt sie. Wie traumatisiert die Ankömmlinge sind, hat sie schon erfahren: „Die haben mich mehrmals am Tag gefragt, ob sie hier wirklich sicher sind“, erzählt sie. Die Kinder hat sie bereits in die Mittelschule Weilheim begleitet, Schulleiter Rolf Schleich habe ganz toll kooperiert, lobt Daisenberger.

Etwas Respekt hat sie schon, wenn theoretisch nachts plötzlich ohne langfristige Vorwarnung ein ganzer Bus voller Flüchtlinge vor der Tür steht. „Aber das werden wir schon hinbekommen“, sagt Daisenberger optimistisch. Tatsächlich ist das schon vorgekommen, sagt Hartl, in so einer Situation sei Fingerspitzengefühl gefragt. „Da gibt es auch mal nachts um 2 Uhr eine Gulaschsuppe, da sind unsere Partner wirklich zuvorkommend.“ Die Kosten für die Unterbringung übernimmt der Freistaat.

Knapp 600 private Vermieter wollen Unterkünfte zur Verfügung stellen

Von den Erstaufnahme-Unterkünften geht es nach einigen Tagen weiter an private Vermieter, von denen mittlerweile 592 im Landkreis registriert sind – eine stolze Zahl, denn nicht jeder hat nur Platz für eine Person, die Zahl der verfügbaren Plätze liegt also deutlich höher. 191 Vermieter wurden bisher bedacht, es ist also noch viel Puffer da – „dass wir für die Unterbringung Turnhallen brauchen, ist derzeit kein Thema“, sagt Hartl. Man müsse immer genau schauen, welche Flüchtlinge für welche Unterkunft passen, zu Beispiel wegen Kindern oder Haustieren. Und natürlich sollte die ganze Familie an einem Ort untergebracht sein. „Das größte war bisher eine elfköpfige Familie, die wir vermitteln mussten“, so Hartl.

Weil es mit der Erfassung der Flüchtlinge bei der zentralen Meldestelle in München hapert, muss das Martin mit ihrem siebenköpfigen Team zum Teil miterledigen. „Da geht es um biometrische Daten und Fingerabdrücke, leider haben wir nur ein Gerät“, sagt sie. Doch manche Ukrainer haben sogar schon die sogenannte Fiktionsbescheinigung bekommen, dürften also arbeiten.

Viele Freiwillige helfen, die Sprachbarrieren zu überwinden

Die Verständigung ist zum Glück kein Problem: „Wir haben drei Mitarbeiter, die russisch sprechen, da sind wir wirklich gut aufgestellt und brauchen keine externe Hilfe“, sagt sie. Bei Hartl in der Abteilung ist das etwas anders, doch er kann auf einen ganzen Pool an Freiwilligen zurückgreifen, die aushelfen können. „Zwei Ukrainerinnen, die schon lange im Landkreis leben, haben sich gleich am Anfang freiwillig gemeldet und kommen regelmäßig ins Amt, um zu übersetzen. Das ist ganz toll“, so Hartl.

Wie er überhaupt die Zusammenarbeit mit den Unterkunfts-Anbietern lobt: „Wir haben einen E-Mail-Verteiler mit mittlerweile 600 Adressen, darüber informieren wir über alle möglichen Neuerungen und Änderungen. Das läuft gut, denn am Feedback sehen wir, dass die Informationen auch ankommen. Und das ist das A und O.“ Man habe auch auf der Homepage des Landratsamts die Ukraine-Hilfsangebote in der Landessprache übersetzen lassen.

