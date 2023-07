Ab Montag: Straßensperrungen in Weilheim, Fischen und Oberhausen

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

In Weilheim und Fischen sowie im Gemeindebereich Oberhausen sind ab Montag, 31. Juli, Umleitungsstrecken nötig. © Symbolfoto: Gronau/Archiv

Für Verkehrsbehinderungen sorgen ab Montag, 31. Juli, Sperrungen auf wichtigen Straßen in Weilheim und Fischen und von zwei Bahnübergängen im Gemeindebereich Oberhausen.

Landkreis - Wegen der Erneuerung der Wasserleitung in der Weilheimer Straße (Ortsdurchfahrt) in Fischen muss diese während der Sommerferien – also in der Zeit vom Montag, 31. Juli, bis Montag, 11. September – von der Eichenstraße bis zur Dießener Straße komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird über Raisting umgeleitet; Anlieger können ihre Grundstücke je nach Baufortschritt von Norden oder von Süden her erreichen, wie es in einer Mitteilung des Wasser- und Abwasserbetriebs AWA heißt. Auch in der Herrschinger Straße (ebenfalls Ortsdurchfahrt) und der Eichenstraße wird gearbeitet. Dort gibt es halbseitige Straßensperrungen. Die Erneuerung der Wasserleitungen dient laut AWA nicht nur der Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, sondern auch dem Brandschutz.

Halbseitige Sperrung der Münchener Straße in Weilheim

Nach Tiefbauarbeiten zur Errichtung eines Fernwärmenetzes wird in Weilheim im Bereich Münchener Straße vom Montag, 31. Juli, bis Freitag, 4. August, die Straßenoberfläche wiederhergestellt. Deshalb muss die Fahrspur der Münchner Straße Richtung Norden etwa von der Einmündung der Schützenstraße bis zur Krumpperstraße gesperrt werden, wie die Stadtwerke Weilheim mitteilen. Diese weisen darauf hin, dass Verkehrsteilnehmer auf den Mittleren Graben und die B 2 bzw. die Wessobrunner Straße und die Straße „Am Öferl“ ausweichen können. Die Umleitung sei ausgeschildert. Richtung Süden kann die Münchner Straße durchgängig befahren werden.

Es darf immer nur einer der Bahnübergänge gesperrt sein

Zu Vollsperrungen kommt es vom Montag, 31. Juli, bis Samstag, 18. August, an den Bahnübergängen Thalhausen (Gemeinde Oberhausen) und Oberhausen (Dorfstraße). Allerdings, so heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes, „darf immer nur ein Bahnübergang gesperrt sein, damit die Umleitung über den anderen Bahnübergang erfolgen kann“. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.