Absage der Französischen Woche: Das sagen die Wirte

Von: Magnus Reitinger, Boris Forstner

Davide Carbone ist Wirtesprecher. © privat

Auch die Wirtesprecher der Französische Woche in Weilheim sahen keine Chance, das beliebte Fest auf dem Marienplatz heuer durchzuführen. Die Vorbereitungszeit sei zu knapp gewesen. Doch das größte Problem ist ein anderes.

Weilheim – Als Hauptgrund für die Absage der Französischen Woche 2022 wurde im Weilheimer Stadtrat genannt, dass die coronabedingten Einschränkungen erst Ende März aufgehoben wurden. Die Vorbereitungszeit für das mehrtägige Fest auf dem Marienplatz habe sich dadurch auf knapp drei Monate verkürzt - was viel zu kurz sei (wir berichteten). Hinzu kämen aber auch personelle Probleme, die sich bei den beteiligten Wirten der Französischen Woche pandemiebedingt ergeben hätten: „Viele der ehemaligen Mitarbeiter haben sich beruflich umorientiert und stehen jetzt nicht mehr zur Verfügung“, so Groß.

Florian Instinsky ist Wirtesprecher. © privat

Das bestätigen die Wirtesprecher Davide Carbone (Restaurant Quadriga) und Florian Instinsky (Weinladen). Normalerweise müsse man im Herbst mit der Planung fürs nächste Jahr anfangen, aber da habe mitten in der Corona-Pandemie kein Weg hingeführt. Man sei immer wieder im Gespräch mit der Stadt gewesen, doch nachdem erst im März die Zusage kam, dass das Fest möglich sei, habe man kaum mehr reagieren können. „Wir brauchen für das Fest 10.000 Gläser, da beträgt die Wartezeit mittlerweile fünf bis sechs Monate“, sagt Carbone.

Lange Wartezeiten für Wein und Gläser

Instinsky hätte seinen Wein auch schon im Dezember ordern müssen, um sicher zu sein, dass er Anfang Juli da ist – das Risiko konnte er zum damaligen Zeitpunkt wegen Corona nicht eingehen. Selbst bei seinen normalen Weinlieferungen wird er ständig vertröstet, weil den Winzern beispielsweise die Flaschen oder Lkw-Fahrer für den Transport fehlen. Und zum Thema Gläser sagt Instinsky: „Da hätten wir nur noch langstielige Weingläser bekommen, die gehen sofort kaputt und wir müssten auch noch sieben Euro Pfand kassieren.“

Wechsel bei der Stadt für die Organisation

Dazu kommt, dass es auch bei der Stadt einen personellen Wechsel von der erfahrenen Organisatorin Hermine Zaha zu Olaf Wiesner gegeben habe, der die Abläufe naturgemäß noch nicht so kennen kann. „Und lange war auch unklar, ob die Franzosen kommen können, ohne die die Französische Woche nicht denkbar ist“, sagt Carbone.

Das größte Problem sei aber tatsächlich das Personal. Viele Aushilfskräfte und Freiberufler, die sonst fest dabei waren, hätten sich in der Pandemie anderweitig orientiert – „die haben feste Jobs und sind für uns weg“, sagt Instinsky. Er hatte stets vier bis sechs Aushilfen an seinem Stand, davon ist noch eine übrig geblieben. Beim Gasthof Eibenwald, der ebenfalls einen Stand auf der Französischen Woche betreibt, habe sich die Mitarbeiter-Zahl von 46 nahezu halbiert, weiß Carbone. Bei ihm ist es ähnlich, dazu kam noch ein Krankheitsfall in der Familie – es wäre auch bei längerfristiger Planung schwer geworden, das Fest in gewohnter Form durchzuziehen, gibt er zu.

Sogar über „Französische Woche light“ wurde nachgedacht

Sogar eine Variante „Französische Woche light“ habe man ins Auge gefasst, mit einem großen Zelt auf dem Marienplatz und einem kleineren Essens- und Getränkeangebot. Doch davon sei man schnell wieder abgekommen: „Die Leute wollen ja feiern, das sieht man an den bisherigen Festen. Da wären wir überlaufen worden und die Gäste wären enttäuscht gewesen, das wollten wir nicht riskieren“, sagt Carbone. „Die Französische Woche ist schließlich das beliebteste Fest in Weilheim.“ Deshalb sei man in Abstimmung mit der Stadt zu der Absage gekommen, die letztlich beiden Seiten in die Karten gespielt haben dürfte.

Französische Woche: Für 2023 steht der Termin bereits

2023 soll die Französische Woche indes „wie gewohnt“ stattfinden, und zwar vom 29. Juni bis zum 2. Juli. Die Planungen dafür haben bereits begonnen, wie es im Stadtrat hieß. Auch der Termin für 2024 wurde schon festgelegt: Dann soll bei der Französischen Woche vom 4. bis 7. Juli zugleich das 50-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Narbonne und Weilheim gefeiert werden.