Abschied von der Mittelschule: „Jetzt macht ihr die ersten Flugübungen“

Fünf der sieben Jahrgangsbesten: (oben v.l.) Andrija Grozdanovic, Georg Treixler und Maximilian Kipke sowie (vorne v.l.) Sophie Berchtold und Leonie Westenhuber. © ruder

Der Schulabschluss der Mittelschule Weilheim wurde im Storchendorf Raisting gefeiert - eine willkommene Steilvorlage für die Festredner.

Weilheim/Raisting – Festlich gekleidet sind die Abschlussschüler der Wilhelm-Konrad-Röntgen-Mittelschule Weilheim zu ihrer Abschlussfeier gekommen, die in Raisting stattfand. Aus dem geschützten Bereich der Schule wurden sie mit vielen guten Ratschlägen und Wünschen der Redner in einen neuen Lebensabschnitt entlassen.

Im Gasthaus „Zur Post“ in Raisting betonte Bürgermeister Martin Höck: „Wissen ist ein Schatz, den man niemals verliert, und ihr seid gut für den ,Abflug’ ins Leben vorbereitet“. Wurden die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen während der Corona-Zeit auch auf harte Probe gestellt – mit Distanz-Unterricht und Homeschooling –, so haben sie sich doch den Herausforderungen gestellt. „Jetzt macht ihr die ersten Flugübungen, wie unsere Störche, die das Nest verlassen“, so Höck in Anspielung auf das Storchendorf Raisting.

„Lasst uns miteinander feiern, fröhlich sein, denn jetzt geht es hinaus aus dem dem geschützten Bereich der Schule hinein ins Leben“, so Festredner Schulreferent Klaus Gast.

„Ihr habt großartige Kinder, die Haltung zeigen“

Schuleiter Rolf Schleich wollte bewusst seine Rede an die Eltern richten und schickte sie auf eine Fantasiereise. Schleich lobte auch das Engagement eines Schülers, der bei 20 ukrainischen Mitschülern – mit Unterstützung der Lehrer – den Unterricht selbst in die Hand genommen und jeden Tag mit ihnen gelernt hatte.

„Ich habt großartige Kinder, die Haltung zeigen“, so Schulleiter Schleich an die Eltern gewandt. Und zu den Schülern sagte er: „Seid weiter neugierig, weil noch viel Neues auf euch zukommen wird!“

Anschließend wurden die Jahrgangsbesten ausgezeichnet: Andrija Grozdanovic, Maximilian Kipke, Georg Treixler (neunte Klasse), Leonie Westenhuber, Emily Lange, Sophie Berchtold und Ornela Berisha (zehnte Jahrgangsstufe).

Aufgelockert wurde die Feier mit musikalischen Beiträgen der Schüler Lukas Schwägerl und Georg Schulze. Die Akrobatik-Gruppe „Fortissima“ aus Polling begeisterte mit einigen waghalsigen Kunststücken. Nach der Vergabe der Zeugnisse ging es zum gemütlichen Teil über. INGE BEUTLER

