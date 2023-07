Abschlussfeier der Realschule Weilheim: „Sitzen und Schwitzen“ haben sich ausgezahlt

Von: Rafael Sala

Die Jahrgangsbesten mit (3.v.l.) Julia Oppenrieder mit der Abschlussnote 1,1. © Rafael Sala

93 Absolventen der Realschule Weilheim halten jetzt ihr Abschlusszeugnis in Händen. Im Gasthaus „Zur Post“ in Raisting knallten deswegen die Korken, an feierlichen Reden mangelte es nicht. So mancher Lehrer bekam aber auch sein Fett weg.

Weilheim – Humorvoll, feierlich, lebendig – mit so manchem verbalem Querschuss in Richtung Lehrerschaft: So lassen sich die Tonlagen beschreiben, die auf der Abschlussfeier der Realschule Weilheim im bestens besuchten Gasthaus „Zur Post“ in Raisting herrschten. Musikalische Einlagen, darunter sinnigerweise das Lied „Don’t look back in anger“ (‚Schau nicht wütend zurück’) der „Timeless-Schulband“. Es gab Lob- und Schmähreden, Komplimente in Hülle und Fülle, aber auch das Eingeständnis des ein oder anderen Schülers, dass Bildung nicht „mein Ding ist“, dass es über die Note drei hinaus in vielen Fächern einfach nicht gereicht habe: Kräftiges Dur war in den Schüler-Reden zu hören, um beim Bild der Musik zu bleiben, aber auch beizendes, bisweilen bitterböses Moll.

Letzteres vor allem von der 10b, deren Sprecherinnen-Duo das Wort „Sch…“ nicht selten in seine Gedanken über den endlich absolvierten, sechsjährigen Schul-Marathon, begonnen im Jahr 2017, einfließen ließ. Wie etwa könne man nur auf den Gedanken kommen, Mathematik oder Physik zu studieren – und das auch noch dem büffelnden Nachwuchs zuzumuten?

Lehrer mit Schätzfragen in Verlegenheit gebracht

Anders Anton Loy aus der 10a, der so witzig moderierte, dass ihm Lachsalven und Sympathien nur so entgegen strömten. Die Tatsache, dass er offenkundig ein mittelmäßiger Schüler sei, dass die „Drei“ nur allzu oft in den Fächern zugeschlagen habe, vor allem in Chemie und Biologie – der unterrichtenden Crew an der Schule sei das nun wirklich nicht anzulasten. Dennoch brachte Loy die Bildungselite mit einem Frage-Antwort-Spiel in Verlegenheit. Wie viele Lehrer gibt es in Deutschland? Die Schätzungen reichten da bis zu 540 000. 1,6 Millionen seien es, belehrte Loy alle, die gründlich daneben lagen und es doch als Angehörige eben dieser Zunft wissen müssten.

Und wie viele Ameisen krabbeln so auf dem Globus herum? Die genannten Zahlen ließen nichts als blanke Ratlosigkeit vermuten, kratzten die eine Milliarde. Es sind 2,5 Billiarden. Durchgefallen, sorry. Lob kam von Noah Mertens und Kim Skodowski aus der 10d, die sich bei den Lehrern bedankten. Fürs Leben habe man von ihnen viel gelernt.

Beste Schülerin ist Julia Oppenrieder mit einem Notendurchschnitt von 1,1. Was das heißt, verdeutlichte die Noch-Rektorin Sabine Kreutle, für die es wegen ihres Weggangs nach Aichach im Herbst ihre letzte Schüler-Verabschiedung war: „Da steht vielleicht eine Zwei im Zeugnis, ansonsten sind es nur Einser!“.

Moderation durch „Weilheims Lieblingslehrer“

Nun sind sie also alle „Ex“, wie die Schulleiterin hervorhob. Mit dem heutigen Tag werde sich für alle die Pforten der Schule schließen – dieser zumindest. Fachoberschule, Gymnasium oder eine Ausbildung. Alle Wege stünden den Absolventen jetzt offen.

Kreiskämmerer Nobert Merk, der stellvertretend für die Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) sprach, sagte: „Sie mussten sich zusammenfinden, das Wir über das Ich stellen. Die Gemeinschaft trenne sich nun „und steigt in neue Boote ein“.

Weilheims zweite Bürgermeisterin Angelika Flock war voll des Lobes : „Ihr habt alle hart auf dieses Ziel hingearbeitet, Höhen und Tiefen erlebt. Und Ihr habt alle durchgehalten!“ Widerstandsfähigkeit und Durchhaltevermögen, das hätten alle Absolventen bewiesen, das zeichne sie zurecht aus.

Andrea Behre, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, freute sich, dass sich das „Sitzen und Schwitzen“ ausgezahlt habe. Moderiert wurde die Feier von Max Gebhardt, „Weilheims Lieblingslehrer“, Träger des Deutschen Lehrerpreises seines Zeichens, wie immer mit Hut und Hosenträger, mit großartigem Humor. Einfach souverän.