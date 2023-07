Sicherheitsbericht der Polizei vorgestellt: Acht Tötungsdelikte im Jahr 2022

Von: Sebastian Tauchnitz

Bei einer Pressekonferenz stellten Landrätin Andrea Jochner-Weiß, Polizeipräsident Manfred Hauser und Regierungsrat Matthias Leidinger den Sicherheitsbericht des Landkreises Weilheim-Schongau vor. © RALF RUDER

Die Bewohner des Landkreises Weilheim-Schongau leben außergewöhnlich sicher, das wurde jetzt beim Sicherheitsgespräch im Landratsamt deutlich. Dennoch gibt es durchaus in einigen Bereichen Anlass zur Sorge.

Landkreis – Polizeipräsident Manfred Hauser vom Präsidium Oberbayern Süd war sichtlich zufrieden, als er die Kriminalitätsstatistik für 2022 vorstellte. „Wir hatten – unter anderem wegen des G7-Gipfels und des schweren Zugunglücks bei Garmisch – ein herausforderndes Jahr 2022, das wir mit großen Teamgeist gemeistert haben“, sagte er.

Dennoch sei die Sicherheitslage im Landkreis Weilheim-Schongau auf sehr hohem Niveau stabil. „Statistisch gesehen werden wir wahrscheinlich nie wieder so geringe Fallzahlen wie 2021 haben“, räumte Hauser ein. Allerdings habe es bundesweit aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen so wenige Straftaten gegeben wie nie zuvor. Zum Vergleich habe man daher für 2022 das Jahr 2019 herangezogen – das letzte vor Ausbruch der Corona-Pandemie.

Aufklärungsquote deutlich über bayerischem Durchschnitt

Im vergangenen Jahr wurden im Landkreis 4394 Straftaten begangen (2019: 4701). Die Aufklärungsquote lag bei 71,3 Prozent. „Damit liegen wir im Landkreis höher als im bayerischen Durchschnitt von 67,7 Prozent, auf den der Innenminister zurecht sehr stolz ist“, erklärte der Polizeichef. Insgesamt wurden im Landkreis im vergangenen Jahr 2402 Tatverdächtige ermittelt. Der Anteil der ausländischen Tatverdächtigen lag dabei bei rund 30,5 Prozent, der Anteil der Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden bei 23,7 Prozent.

Insgesamt wurden im Landkreis im vergangenen Jahr acht Tötungsdelikte registriert. Auf Nachfrage schlüsselte das Polizeipräsidium auf, um welche Taten es sich handelte. Am 29. Januar wurden zwei Fälle des versuchten Totschlags in Pähl registriert, als ein 28-jähriger Rumäne auf einen 39-Jährigen und eine 23-Jährige in einer Arbeiterunterkunft losging. Für Entsetzen sorgte in Weilheim der Fall, der sich am 10. Juni ereignete: Ein 84-Jähriger erschlug seine 82-jährige, kranke Ehefrau, laut Polizei „um sie zu erlösen“.

„Signifikante Steigerung“ der Sexualdelikte im Landkreis

In Peißenberg erschoss am 28. Juni ein 85-Jähriger zuerst seine Ehefrau und richtete sich dann selbst. Ein 37-jähriger Türke stach am 4. September mehrfach auf eine 32-jährige Frau ein, was als versuchter Mord gilt. Sprachlosigkeit herrschte zudem am 11. November in Weilheim, als ein 59-Jähriger zwei 57-jährige Frauen und einen 60-jährigen Mann tötete und im Anschluss Selbstmord beging (wir berichteten). In allen genannten Fällen seien die polizeilichen Ermittlungen mittlerweile abgeschlossen, so das Präsidium.

Im vergangenen Jahr sei es zu einer signifikanten Steigerung der Sexualdelikte im Landkreis Weilheim-Schongau gekommen, so Polizeipräsident Hauser. Dabei müsse man allerdings unterscheiden: Die Zahl der schweren Vergehen wie Vergewaltigungen sei von zehn auf acht Taten zurückgegangen. Stark zunehmen würden allerdings die Fälle von Verbreitung von Kinderpornografie. Das würde daran liegen, dass eine amerikanische Organisation das Netz durchforste und die entdeckten Fälle an die Polizei weiterleite. „Wir haben allein bei der Kripo in Weilheim mittlerweile ein fünfköpfiges Team, dass in allen diesen Fällen ermittelt“, so Hauser.

„Auch Verbrechen auf dem Schulhof sind Straftaten“

Besorgniserregend sei, wie viele Kinder und Jugendlichen dabei ins Visier der Ermittler geraten: „Auch Verbrechen auf dem Schulhof sind Straftaten“, machte Hauser klar. Man könne nicht ausschließen, dass hinter jedem Fall ein aktueller und realer Missbrauch stecke. Deswegen „staunen viele Eltern, wenn die Beamten vor der Tür stehen und das Kinderzimmer durchsuchen“, so Hauser. Es brauche dringend mehr Prävention und die Vermittlung von Medienkompetenz an Kinder und Jugendliche. Zudem müsse der Gesetzgeber endlich die Speicherung von IP-Adressen zulassen, um Verbrechen leichter nachweisen zu können. Das könnte auch bei der Aufklärung der stark zunehmenden Zahl von Internetbetrügereien sehr hilfreich sein, so der Polizeichef.

Ein „absoluter Tätigkeitsschwerpunkt“ der Polizeiarbeit sei der sogenannte „Callcenterbetrug“, bei dem insbesondere ältere Menschen am Telefon so unter Druck gesetzt werden, dass sie den Tätern hohe Geldbeträge an der Wohnungstür übergeben. 2022 hätte es im Landkreis vier Fälle gegeben, bei denen insgesamt 280 000 Euro Schaden entstanden seien, so Hauser.

Heuer dürfte die Zahl noch deutlich höher liegen. Man habe allerdings mittlerweile „sehr intelligente Fahndungsmaßnahmen“ entwickelt und im vergangenen Jahr „Festnahmen im zweistelligen Bereich“ verzeichnet. Dennoch spreche man intensiv mit den Banken und versuche, noch weiter über das Thema aufzuklären.