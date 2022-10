871 Ärzte haben entschieden: „Wir sind für das Zentralkrankenhaus“

Das Krankenhaus in Weilheim.

Stellungnahme des Kreisverbandes

Von Sebastian Tauchnitz

Der ärztliche Kreisverband Weilheim-Schongau hat sich klar für den Plan ausgesprochen, ein Zentralkrankenhaus zu errichten. Insgesamt 871 Ärzte aus dem Landkreis sind in dem Verband vertreten – niedergelassene Ärzte, aber auch Mediziner, die in den Krankenhäusern beschäftigt sind.

Landkreis – Auf der Jahresmitgliederversammlung hätten die Anwesenden intensiv über die Sicherung einer hohen Qualität der Patientenversorgung im Landkreis diskutiert, heißt es weiter. Der Vorstand sei beauftragt worden, die Position der Ärzteschaft zum Zentralklinikum einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

„Ein Zentralklinikum bedeutet aus ärztlicher Sicht definitiv eine Zukunft für die Krankenhauslandschaft im Landkreis Weilheim-Schongau. Wir können nicht – wie das Bürgerbegehren es möchte – auf die Pause-Taste drücken und den Status quo so beibehalten“, teilt der Vorstand des ärztlichen Kreisverbandes mit. Das wäre unter den Rahmenbedingungen der Krankenhauslandschaft und der bundespolitischen Planungen „der Todesstoß für unsere Krankenhäuser“.

„Flächendeckender Betrieb kleiner Krankenhäuser nicht sicherzustellen“

Bereits jetzt sei absehbar, dass im Landkreis 170 Ärztinnen und Ärzte in den nächsten fünf Jahren in Ruhestand gehen. Von der ärztlichen Seite, aber auch mit Sicht auf die anderen Fachgruppen im Krankenhaus – insbesondere die Pflege –, lasse sich bereits in naher Zukunft ein flächendeckender Betrieb kleiner Krankenhäuser nicht mehr sicherstellen.

Gerade junge Fachkräfte könnten nicht gewonnen werden, heißt es weiter. So ließen sich zum Beispiel Assistenzärzte nur anwerben, wenn sie an einer großen Klinik „eine exzellente Weiterbildung zum Facharzt“ absolvieren können.

Deshalb könne die Ärzteschaft des Landkreises das Bürgerbegehren nicht mittragen „und ruft ihre Patientinnen und Patienten auf, bei diesem mit Nein abzustimmen und sich damit für eine zukunftssichere Medizin auszusprechen“.

Standort soll sorgfältig ausgewählt werden

Die Politik sei gefordert, mit einer sorgfältigen Standortabwägung sicherzustellen, dass auch in Zukunft eine hochqualitative Versorgung aller Bürger des Landkreises gewährleistet ist.

In der Debatte um die Zukunft der Krankenhausversorgung wird immer wieder betont, dass sich für das Krankenhaus in Schongau kaum noch Ärzte finden lassen, weil die Arbeitsplätze dort nicht attraktiv genug seien. Als Gründe dafür werden mangelnde Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten und eine starke Belastung durch viele Dienste genannt.

Die Bürgerinitiative entgegnet in diesem Zusammenhang, dass der Standort Schongau durch die Verlagerung wichtiger Abteilungen nach Weilheim absichtlich unattraktiv gemacht worden sei und fordern ein Konzept, aus dem hervorgeht, wie beide Standorte erhalten bleiben können.