Aktion in Weilheim: So wird aus alten Handys eine gute Sache

Ausrangierte Handys sind das reinste Rohstofflager. Sechstklässler des Gymnasiums Weilheim haben vor der Coronakrise mit ihren katholischen Religionslehrerinnen eine Sammelaktion gemacht.

Weilheim – „Wie viele gebrauchte Handys liegen ungenutzt und vergessen in euren Schubladen – obwohl man durch die Weiterverwendung bzw. das Recycling der Geräte viel Gutes tun kann“: So riefen die katholischen Religionslehrerinnen Gabriele Herz und Andrea Günther-Reitinger am Gymnasium Weilheim zur Handysammelaktion auf. Mit ihren sechsten Klassen hatten sie das Thema näher beleuchtet – vor allem im Hinblick auf die sozialen und ökologischen Auswirkungen der Handyproduktion.

Kinderarbeit in Minen

Zum Beispiel auf die gefährliche Kinderarbeit in den Minen der Entwicklungsländer, in denen all die Metalle gewonnen werden, die es für Mobiltelefone braucht. Nach Auskunft der Telekom besteht ein Handy aus insgesamt rund 60 Materialien –und zu rund 25 Prozent aus Metallen, darunter seltene Metalle wie Kobalt, Gallium oder Wolfram. Durch den Recyclingprozess „können im Schnitt 150 mg Silber, 25 mg Gold und 9 g Kupfer sowie kleine Mengen von Palladium und Platin pro recyceltem Gerät zurückgewonnen werden“, heißt es in einem Infoblatt des Unternehmens.

Schüler lernten viel

Gut aufbereitete Informationen zum Thema bekamen die Lehrerinnen und ihre Schüler über das Zentrum „Mission EineWelt“ der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und deren „Handyaktion Bayern“. Die wurde ins Leben gerufen, um etwas gegen erschreckende Zahlen und Tatsachen zu tun. Denn allein in Deutschland werden laut „Mission EineWelt“ jedes Jahr mehr als 35 Millionen neue Handys gekauft: „Jedes Gerät wird nur ca. 18 Monate genutzt und dann durch ein neues ersetzt. Allein Handys verursachen so jährlich mindestens 5000 Tonnen Elektronikschrott.“

Aktive Sechstklässler

Einen kleinen Beitrag dagegen leisteten jetzt auch die Sechstklässler des Weilheimer Gymnasiums. Kurz vor der Corona-bedingten Schulschließung informierten sie auf Stellwänden über die weltweiten Kreisläufe und nahmen eine Woche lang in allen Pausen ausrangierte Geräte entgegen – „um die Umwelt zu schonen, Kinderarbeit zu reduzieren und Ressourcen zu sparen“, wie es in ihrem Aufruf hieß. Insgesamt kamen in den Sammelboxen 123 Handys, vier Tablets, 14 Kopfhörer und allerlei Kabel zusammen.

Umweltprojekte unterstützen

Ein zertifizierter Rücknahme- und Datenlöschprozess, organisiert über die Telekom, garantierte einen fachgerechten Umgang mit den gespendeten Geräten. Noch brauchbare Handys werden nach Löschung aller Daten weiterverkauft, die anderen recycelt. Mit den Erlösen (nach Abzug der Recyclingkosten) werden Umwelt- und Bildungsprojekte in Liberia, El Salvador und Bayern unterstützt. Die Telekom verdient nach eigenen Angaben nichts an den Aktionen – und trägt selbst die Kosten für Sammelboxen, Logistik und Rücksendung.

Nicht die letzte Aktion

Doch es geht in diesem Fall „nicht um das Geld für Projekte“, erklärt Religionslehrerin Gabriele Herz, „sondern um das Recycling und das Bewusstsein“. Deshalb war es gewiss nicht die letzte Handysammelaktion am Gymnasium Weilheim, laut Herz soll es künftig möglichst jedes Jahr dieses Projekt geben.

Hier gibt es Infos

Und übrigens: Über www.handyaktion-bayern.de kann jeder Interessierte eine solche Aktion starten.