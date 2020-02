Alle News im Liveticker: Sturmtief „Sabine“ fegt über den Landkreis Weilheim-Schongau

Mit leichter Verspätung, dafür aber umso heftiger tobt Sturmtief „Sabine“ über den Landkreis Weilheim-Schongau. Die öffentlichen Schulen bleiben geschlossen, in etlichen Gemeinden ist der Strom ausgefallen, Züge fahren nicht mehr.

Sturmtief „Sabine“ fegt mit Windgeschwindigkeiten bis zu 130 Km/h über den Landkreis Weilheim-Schongau.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung vor schwerem Gewitter mit Orkanböen herausgegeben.

Die öffentlichen Schulen im Landkreis Weilheim-Schongau bleiben am Montag geschlossen.

In den ersten Ortschaften ist bereits die Stromversorgung ausgefallen.

12.36 Uhr: Der Sturm hat in Sachen Stromausfall vor allem Haushalten im Schongauer Raum schwer zugesetzt. In der Spitze waren am Vormittag gegen 10.30 Uhr an die 5000 Haushalte ohne Strom. Betroffen waren die Orte Hohenfurch, Rettenbach am Auerberg, Stötten am Auerberg, Lechbruck, Bernbeuren, Burggen, Schwabsoien, Bidingen und Peiting. Die Lechelektrizitätswerke arbeiten fieberhaft an der Reparatur der beschädigten Leitungen.

12.31 Uhr: Die Feuerwehr Penzberg ist noch draußen. Von 9.30 bis 12.15 Uhr gab es 14 Einsätze.

12.29 Uhr: Fünf Bezirkseinsatzzentralen sind im Landkreis Weilheim-Schongau eingerichtet worden, eine im Feuerwehrhaus Peiting, eine in Schongau, weitere in Peißenberg, Weilheim und Penzberg. „Diese dienen der Entlastung der Leitstelle, das hat sich als probates Mittel bewährt“, so Kreisbrandinspektor Ludwig Fernsemmer. Koordiniert werden dort alle Einsätze, die „nicht zeitkritisch sind“, also alles außerhalb von Notfällen. Etwa 100 Einsätze im Landkreis waren es für die Feuerwehren bereits bis 12 Uhr mittags, berichtet Fernsemmer, der die Lage zumindest für den westlichen Landkreis als „entspannt“ bezeichnet. „Es ist alles im grünen Bereich.“ Vor allem handelt es sich um umgestürzte Bäume oder teilweise abgedeckte Dächer, die es zu sichern gilt. Alle Meldungen werden nach und nach abgearbeitet.

12.19 Uhr: Die Feuerwehren haben wegen Sturmschäden gut zu tun. Laut Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta sind circa 100 Einsätze aufgelaufen. „Eher mehr“, sagt er gegen 12.10 Uhr. Etwa die Hälfte der Wehren im Landkreis sind ausgerückt. Meist räumen sie umgestürzte Bäume von Fahrbahnen. Auch Dachziegel hat es weggeweht.

+ Im Bahnverkehr ging am Montagmorgen im Landkreis gar nichts mehr. © Foto: Andreas Baar

12.08 Uhr: Die erste Sturmbilanz von der Weilheimer Polizei: Keine Unfälle, nur umgestürzte Bäume, heißt es um 12 Uhr von der Inspektion. Vor allem die Feuerwehren seien im Einsatz.

12.04 Uhr: Bei Hohenfurch war ein großer Baum auf die B17 gestürzt. Beim Autohaus Taufratshofer kurz vor der Ortseinfahrt Hohenfurch war einer der Alleebäume umgeknickt. Die Feuerwehr musste mit Sägen anrücken. Ein Gärtner aus Bad Tölz hatte angehalten und ganz spontan seine Hilfe angeboten – das passende Werkzeug hatte er im Auto. Die Hilfsbereitschaft wurde sehr positiv aufgenommen, mitarbeiten konnte er dann allerdings nicht. Aus Sicherheitsgründen hatte man abgelehnt, weil der Mann nicht die passende Arbeitskleidung dabei hatte. Die Straße dürfte mittlerweile wieder frei sein.

12.02 Uhr: Unser Kollege Wolfgang Schörner meldet aus Penzberg: Drei Bäume sind am Montagvormittag auf zwei Pkw gefallen, die am Schloßfeldweg in Penzberg parkten, einer Sackgase entlang des Säubachs, die von der Bahnhofstraße abzweigt. In den Autos saßen keine Menschen. Die Penzberger Feuerwehr ist vor Ort, um die Bäume, die quer über die kleine Straße liegen, zu zerschneiden. Unter den Ästen sind die Autos kaum zu sehen. An der Zweigstraße in der Penzberger Innenstadt wurde am Vormittag das Dach eines Gebäudes beschädigt. Ein Teil der Schindeln wurde abgedeckt. Die Zweigstraße zwischen Bahnhofstraße und Philippstraße wurde gesperrt.

+ Die Zweigstraße in Penzberg ist sicherheitshalber gesperrt. © Foto: Wolfgang Schörner

12.01 Uhr: Die Straße von Peiting nach Rottenbuch ist ab dem Schnaidberg komplett gesperrt. „Es herrscht dort Lebensgefahr“, meldet ein Augenzeuge. Große Bäume sind umgestürzt, weitere Bäume sind kurz davor, umzufallen oder zu brechen. Die Feuerwehr ist im Einsatz, benötigt aber erst noch weitere Unterstützung, denn die Bäume müssen teilweise mit Seilwinden gesichert und dann mit großen Fahrzeugen herausgezogen werden. Auch müssen noch große Sägen herangeschafft werden.

12 Uhr: Und auch für den Landkreis gilt: Wo es geht, die Wälder und Bäume meiden. Darauf verweist Forstministerin Michaela Kaniber. „Bei den aktuellen Windstärken können selbst stabil verwurzelte Bäume unvermittelt umfallen oder große Äste verlieren. Gehen oder fahren Sie nicht durch Wälder und halten Sie sich nicht unter Bäumen auf!“, sagte die Ministerin. Empfohlen wird, auch nach dem Abklingen der Stürme noch einige Tage auf Waldbesuche zu verzichten.

11.42 Uhr: Am Penzberger Gymnasium sitzen Lehrer und Leiter Bernhard Kerscher allein da. Von 920 Schülern ist keiner im Haus. Die Eltern waren gestern Abend noch schnell per internem Infokanal über den Schulausfall informiert worden. Zwei Schüler wurden heute Morgen von Eltern gebracht, aber gleich wieder mitgenommen. An der Schule wird die unterrichtsfreie Zeit für Vorbereitungen und Organisatorisches genutzt. „Langweilig ist uns nicht“, sagt der Direktor.

11.28 Uhr: Nicht nur in den Schulen fällt der Unterricht aus. Auch viele Sportvereine streichen am heutigen Nachmittag das Training, ebenso wie andere Schulen, zum Beispiel die Ballettschule Schongau.

+ In Altenstadt hat es das erste Gartenhäuschen zerlegt. © Foto: privat

11.15 Uhr: Auch die Bundesagentur für Arbeit reagiert am Vormittag. Wer sich am Montag oder am Dienstag arbeitslos melden muss oder einen Termin hat bei der Arbeitsvermittlung oder der Berufsberatung, müsse sich trotzdem nicht unnötig in Gefahr begeben, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir werden, solange die besondere Wetterlage besteht, großzügig mit verspäteten Meldungen verfahren, das heißt, wir werden die persönlichen Arbeitslosmeldung in diesem Zeitraum auch rückwirkend akzeptieren“, so Oliver Wackenhut, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung. Termine, die nicht eingehalten werden können, sollten aber abgesagt werden.

+ Not macht erfinderisch. Gesehen in Penzberg. © Penzberg außer Rand und Band/Facebook

11.12 Uhr: Die Polizeiinspektion Penzberg meldet, dass gerade am Schlossfeldweg ein Baum auf ein Auto gefallen ist.

11.08 Uhr: Aus Schongau wird der weitreichende Ausfall von Telefon und Internet gemeldet.

+ Seit den frühen Morgenstunden ist der Schienenersatzverkehr im Einsatz. © Foto: Herold

11.05 Uhr: Die Nachricht, dass wegen des Sturms im Landkreis die Müllabfuhr nicht ausrückte, entpuppte sich als Gerücht. „Bei uns ist heute ganz normaler Dienst“, so Claudia Knopp. „Aber natürlich kann es sein, dass die gelben Säcke nicht abgeholt werden konnten, weil sie nämlich bis dahin nicht mehr an Ort und Stelle lagen und vom Wind verblasen wurden.“

11.04 Uhr: Die Schulen machen zu wegen des Sturms, das "Plantsch" in Schongau macht auf. Und zwar heute drei Stunden früher als sonst. Damit den Schulkindern zu Hause nicht langweilig wird. Einige haben das Angebot dankend angenommen - darunter viele Omas mit Enkeln, die den berufstätigen Müttern aushelfen.

11.01 Uhr: Seit drei Uhr morgens ist die Werksfeuerwehr in Herzogsägmühle am Gerätehaus in Bereitschaft, um schnell helfen zu können. Im Diakoniedorf selbst ist nur eine Notbesetzung im Einsatz, um den Betrieb am Laufen zu halten. Herzogsägmühle-Direktor Wilfried Knorr hatte bereits am Sonntagabend alle Mitarbeiter gebeten, die nicht dringend gebraucht werden, wegen des Sturms zu Hause zu bleiben.

