Das alles ist am „Tag des offenen Denkmals“ im Landkreis geboten

Der „Tag des offenen Denkmals“ rückt jährlich die eindrucksvollsten Bauten des Landkreises ins Scheinwerferlicht. Den Höhepunkt bildet heuer eine Orgelwanderung in Schongau.

Landkreis – Helmut Schmidbauer ist voller Vorfreude auf den am kommenden Sonntag, 9. September, stattfindenden „Tag des offenen Denkmals“. Der Kreisheimatpfleger des Landkreises Weilheim-Schongau sagt: „Es ist eine tolle Gelegenheit, den Leuten die Bedeutung eines alten Gebäudes näherzubringen.“ Eine wichtige Sache sei das. Schließlich gibt ein Denkmal einem Ort erst ein Gesicht, betont er. „Wer sich Schongau anschaut, geht ja auch nicht auf den Parkplatz des V-Markts, sondern in die Altstadt.“

Ausgerichtet wird der europaweit stattfindende Ehrentag von der „Deutschen Stiftung Denkmalschutz“. Seit seiner Premiere im Jahr 1993 findet er jedes Jahr am zweiten Sonntag im September unter einem anderen Motto statt. Heuer lautet es: „Entdecken, was uns verbindet“. Der Landkreis ist mit neun Veranstaltungen vertreten.

Raisting

Von 1964 bis 1985 war das Radom in Raisting als Erdfunkstelle für Nachrichtensatelliten im Einsatz. Über seine Antennen wurde etwa der internationale Funkverkehr geleitet. Am „Tag des offenen Denkmals“ kann das inzwischen als Museum genutzte Radom zwischen 14 und 17 Uhr besichtigt werden. Es sind Gästeführer des Fördervereins vor Ort. Außerdem werden historische Film- und Bilddokumente vorgeführt. Wer genauere Informationen möchte, kann sich unter Telefon 0881/6811143 bei René Jakob melden.

Iffeldorf

Seit ihrer Einweihung im Jahr 1701 thront sie über Iffeldorf: Die unlängst aufwendig renovierte „Heuwinkl-Kapelle“. Um 14 und 16 Uhr führt Brigitte Roßbeck am Sonntag durch den bis heute als Wallfahrtskirche genutzten Rokoko-Bau. Für Besucher geöffnet ist die „Heuwinkl-Kapelle“ von 9 bis 21 Uhr. Neben einem Gottesdienst um 10 Uhr gibt es am „Tag des offenen Denkmals“ eine weitere besondere Aktion: In der Iffeldorfer Pfarrkirche findet eine Andacht zum Heuwinklfest mit anschließender Lichterprozession zur Kapelle statt. Ansprechpartner für Führungen ist Heinrich Grupp, erreichbar unter Telefon 08856/6112.

Wessobrunn

Wer sich den Benediktussaal im Kloster Wessobrunn einmal genauer ansehen möchte, hat am „Tag des offenen Denkmals“ reichlich Gelegenheit dazu. Im Viertel-Stunden-Takt führen Margarete Gregor und Co. zwischen 12 und 17 Uhr durch den stuckierten Saal. Errichtet wurde er in den Jahren 1680 bis 1690. Weitere Infos gibt es unter 08809/8289928 oder per E-Mail an info@klosterwessobrunn.de.

Bauerbach

Eine Kirchenführung mit musikalischer Begleitung findet am Sonntag um 11 und um 14 Uhr in der „St. Leonhardskirche“ in Bauerbach statt. Zudem ist sie ganztägig geöffnet.

Wilzhofen

Kirchenpfleger Bernhard Kölbl führt am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr durch die „St.-Valentin-Kirche“ in Wilzhofen. Geöffnet ist der im Jahr 1631 eingeweihte spätgotische Bau von 9 bis 17 Uhr. Ein musikalischer Höhepunkt erwartet die Besucher um 15 Uhr: Dann findet ein Orgelkonzert in der Kapelle statt.

Schongau

Von Kirche zu Kirche und von Orgel zu Orgel – schon einen Tag vor dem eigentlichen „Tag des offenen Denkmals“, nämlich am morgigen Samstag, begehen Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer und Chorregent Andreas Wiesmann erstmalig eine Orgelwanderung durch Schongau. Schmidbauer und Wiesmann stellen dabei die baulichen und musikalischen Besonderheiten der Stadtpfarrkirche „Verklärung Christi“, der Wallfahrtskapelle „Heilig Kreuz“, der Dreifaltigkeitskirche, der Stadtpfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ sowie der Heiliggeist-Spitalkirche „St. Anna“ vor. Katharina Ehlich und Sebastian Schindler spielen zudem Konzerte. Start des Rundgangs ist um 13.30 Uhr vor der Stadtpfarrkirche „Verklärung Christi“. Wer Interesse hat, kann sich bei der Volkshochschule in Schongau unter 08861/214180 anmelden.

Rottenbuch

Ausnahmsweise geöffnet ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr die „Frauenbrünnerlkapelle“ in Rottenbuch. Das 1688 im gotischen Stil errichtete Gotteshaus ist das restliche Jahr über für Besucher geschlossen. Besonders sehenswert ist der figurenreiche Altar im Inneren der Kapelle.

Hohenfurch

Die „St.-Ursula-Kapelle“ in Hohenfurch öffnet am Sonntag von 10 bis 17.30 Uhr ihre Tore. Zwischen 10 und 16 Uhr werden auf Nachfrage sogar Führungen durch Bürgermeister Guntram Vogelsgesang angeboten. Das gotische Gotteshaus, vermutlich 1520 von Lech-Flößern errichtet und 1864 umgestaltet, wurde in den vergangenen Jahren renoviert.

Steingaden

Als Bestandteil des „UNESCO-Weltkulturerbes“ darf die Wieskirche in Steingaden beim „Tag des offenen Denkmals“ nicht fehlen. Um 17 Uhr führt Wiespfarrer Msgr. Gottfried Fellner durch die von Baumeister Dominikus Zimmermann zwischen 1745 und 1754 im Rokoko-Stil errichtete und weithin bekannte Wallfahrtskirche.