Orchester voller „Rittern“ lädt zu musikalischer Reise ins Schlaraffenland

Im Dezember 2017 begeisterte das „Allschlaraffische Symphonie-Orchester“ (ASO) bei einem Gastspiel in der Weilheimer Stadthalle. © Ruder

Ein so hochkarätiges wie ungewöhnliches Konzerterlebnis ermöglichen die Weilheimer Schlaraffen am 6. Mai: Das „Allschlaraffische Symphonie-Orchester“ spielt in der Wieskirche ein festliches Programm – mitsamt einer Komposition des dortigen Pfarrers.

Weilheim – Auf der Werbekarte prangt das Wappen vom „Reych Wilhaim“, und die Öffentlichkeit wird „uhuhertzlichst“ eingeladen. Man merkt schon: Es ist kein gewöhnliches Konzert, das am Samstag, 6. Mai, in der Wieskirche stattfindet. Veranstalter ist schließlich die „Schlaraffia Wilhaim“, das Reich Nr. 329 jenes internationalen Freundschaftsbundes von Männern, der 1859 von Künstlern in Prag gegründet wurde, um Kunst, Humor und Geselligkeit zu pflegen. Über das Winterhalbjahr treffen sich Weilheims Schlaraffen wöchentlich in ihrer Tassiloburg hinter dem Rathaus zu „Sippungen“ mit Musik, Lyrik und allerlei Vorträgen in Form eines ritterlichen Spiels – deshalb auch die mittelalterlich-romantische Ausdrucksweise.

Ein Ausdruck schlaraffischer Kunst- und Freundschaftspflege ist auch das „Allschlaraffische Symphonie-Orchester“ (ASO), in dem aktive und ehemalige Berufsmusiker sowie ambitionierte Amateure aus ganz Deutschland zusammenkommen. Hier spielen, anders als bei den „Sippungen“, auch Frauen mit, dazu im Sinne der Nachwuchsförderung begabte Schüler und Studierende. Das ASO sei ein Aushängeschild und „Kulturbotschafter“ der Schlaraffia, lobt Wolf Schindler, einer der Aktiven vom „Reych Wilhaim“. Es konzertierte etwa in der Dresdner Frauenkirche (zugunsten deren Wiederaufbau) und in der Berliner Philharmonie. 2024 ist eine Konzertreise nach Amerika samt Auftritt in der Boston Music Hall geplant.

„Allschlaraffisches Symphonie-Orchester“ spielt auch ein Werk des Wies-Pfarrers

Nun in der Wieskirche spielen zu dürfen, sei „ein Highlight und eine Ehre“, sagt Hermann Förschner aus Bad Wörishofen, der ASO-Vorsitzende. Dem Rahmen angepasst, bereite man ein festliches Programm, etwa mit Beethovens Ouvertüre zu „Egmont“, Haydns „Symphonie mit dem Paukenschlag“ sowie „Adagio und Rondo für Orgel und Orchester“ von Carl Maria von Weber. Es erklingen aber auch Werke aktiver Schlaraffen, etwa die „Wieser Kirchensonate C-Dur“, komponiert von Pfarrer Florian Geis, dem Kurat der Wieskirche. Er gehört seit langem der Schlaraffia an, spielt Geige im „Allschlaraffischen Symphonie-Orchester“ – und ermöglichte dessen Auftritt in „seiner“ Wallfahrtskirche, die seit genau 40 Jahren zum UNESCO- Weltkulturerbe zählt.

Orchester probt im „Pöltner Hof“ in Weilheim

Seit etwas mehr als 40 Jahren gibt es bereits das ASO, das mit knapp 60 Musikern in der Wies auftreten wird. Untergebracht sind sie in allen drei Weilheimer Hotels. Im Saal des „Pöltner Hofs“ wird das an einem Übungswochenende einstudierte Programm am Freitag vor dem Konzert nochmals intensiv geprobt. Nicht wundern also, wenn Anfang Mai neben feiner Klassik auch manch kräftiges „Lulu“ – der Gruß der Schlaraffen – durch „Wilhaim“ weht.

Das Konzert des „Allschlaraffischen Symphonie-Orchesters“ in der Wieskirche bei Steingaden beginnt am Samstag, 6. Mai, um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro (Kinder bis 14 Jahre frei). Info zum Vorverkauf: www.schlaraffia-wilhaim.de

