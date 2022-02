Rosenheim schert plötzlich aus - Scheitert jetzt das gesamte „Alpenbus“-Projekt?

Von: Sebastian Tauchnitz, Veronika Ahn-Tauchnitz

Eigentlich sollte der erste Alpenbus 2024 auf Reisen gehen. Ob dieser Termin zu halten ist, ist unklar. © Foto: Plettenberg

Jahrelang wurde verhandelt, geplant und geändert, jetzt schien das wichtige Verkehrsprojekt „Alpenbus“ auf die Zielgerade einzubiegen. Und dann kam Rosenheim.

Landkreis – Gerade beim Schienenverkehr im Oberland führen derzeit alle Wege sternförmig nach München. Eine belastbare Ost-West-Verbindung zwischen Murnau und Rosenheim gibt es bislang nicht. Diese sollte durch den Alpenbus geschaffen werden. Im Stundentakt sollten die Busse fahren, großzügig gefördert vom Freistaat Bayern.

Am Wochenende sollten auch die Osterseen bei Iffel-dorf angesteuert werden, unter der Woche direkt das Roche-Werk in Penzberg. Kein Wunder, dass kurz vor Weihnachten der Kreisausschuss grünes Licht für die Beteiligung des Landkreises Weilheim-Schongau gab, obwohl sich der Eigenanteil an den entstehenden Kosten immer noch auf rund 180 000 Euro pro Jahr belaufen würde.

Auch die anderen beteiligten Landkreise – Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach – bekannten sich zum gemeinsamen Projekt. Doch die Stadt Rosenheim, die gerade einmal 75 000 Euro pro Jahr hätte investieren müssen, sagte Anfang Januar Nein. Das Geld sei besser angelegt, wenn man es in innerstädtische Verbindungen investiere, heißt es dazu im Oberbayerischen Volksblatt.

Tölzer in Alarmstimmung, Landratsamt Weilheim-Schongau noch gelassen

Die Ablehnung kam für die anderen Beteiligten offenbar unerwartet. Man sei „überrascht“ gewesen, sagt der Tölzer Landrat Josef Niedermaier auf Anfrage. Die Tölzer betreuen das Projekt federführend in Zusammenarbeit mit dem MVV, „Das Projekt Alpenbus ergibt insbesondere zusammen mit der Stadt Rosenheim als Start- und Zielpunkt Sinn, denn der Zweck des Busses ist die Querverbindung entlang der Alpenketten zwischen den beiden wichtigen Zentren Rosenheim und Murnau“, so Niedermaier weiter. Nach dem Beschluss habe man „umgehend das Gespräch mit dem Oberbürgermeister und den Landräten aus Rosenheim und Miesbach gesucht. Diese Gespräche laufen nach wie vor“, sagt der Tölzer Landrat. „Zum heutigen Zeitpunkt können wir keine belastbare Aussage zu möglichen Konsequenzen für Kosten oder gar über eine alternative Streckenführung machen.“ Sollte die Stadt Rosenheim tatsächlich aussteigen, würden sich die Parameter ändern und müsste unter den Beteiligten neu diskutiert werden.

Beim Landkreis Weilheim-Schongau beobachtet man die Lage derzeit gespannt, aber auch gelassen. „Dass sich der vorberatende Verkehrsausschusses der Stadt Rosenheim im Dezember nun anders entschieden hat, hat uns – wie auch alle anderen Beteiligten – überrascht. Aktuell sind uns aber keine organisatorischen Auswirkungen auf das Alpenbusprojekt bekannt“, so die Pressestelle des Landratsamtes.

Die ursprüngliche Variante sah zwei „Zweige“ vor. Einen von Murnau über Penzberg nach Bad Tölz, einen von Tölz über den Tegernsee und Miesbach bis nach Rosenheim. Doch dann schoss Rosenheim quer. © Grafik: MVV CONSULT

Das Projekt solle wie gehabt weiterverfolgt werden. Die Rosenheimer Absage treffe den Landkreis Weilheim-Schongau nicht unmittelbar, da die Fahrgäste in Bad Tölz aus dem „West-Zweig“ von Murnau über Penzberg nach Tölz in den „Ost-Zweig“ von Tölz über den Tegernsee und Miesbach bis Rosenheim umsteigen sollen. Am „West-Zweig“ ändere sich ja nichts, so das Landratsamt.

Muss das gesamte Projekt jetzt neu geplant werden?

Das ist aber noch längst nicht ausgemacht. Denn wenn die Busse von Tölz aus nur noch bis nach Miesbach fahren, stellt sich die Frage, ob der „West-Zweig“ sich dann überhaupt noch lohnt. Schlimmstenfalls müsste die gesamte Linie noch einmal neu geplant werden, was drastische Zeitverluste zur Folge hätte. „Inwieweit sich die Gesamtkonzeption durch den Ausstieg Rosenheims bzw. inwieweit sich die Förderung durch den Freistaat Bayern ändert, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen“, heißt es.

Trotz der neuen Rahmenbedingungen gebe es derzeit auch keine Überlegungen, ob man vielleicht einen weiteren Versuch unternehmen solle, statt Rosenheim doch noch den Landkreis Ostallgäu mit ins Boot zu holen, heißt es weiter. Dabei würde das bedeuten, dass auch der Altlandkreis Schongau an den Alpenbus angebunden werden könnte. „Die Anbindung des Schongauer Raums an das östliche Oberbayern – also die Stärkung der West-Ost-Verbindung im Landkreis – ist ein zentrales Thema in der Nahverkehrsplanung des Landkreises Weilheim-Schongau“, heißt es weiter.

