Alpenbus: Warten auf Starthilfe vom Land

Von: Sebastian Tauchnitz, Veronika Ahn-Tauchnitz

Am Alpenbus-Projekt wird immer noch gearbeitet. Allerdings droht es nach wie vor, am Widerstand der Stadt Rosenheim zu scheitern. Westkreis nach wie vor abgekoppelt © DB/ARCHIV

Ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden ist das Thema Alpenbus, der als schnelle Ost-West-Verbindung im Oberland den ÖPNV der einzelnen Landkreise verknüpfen sollte. Wie ist der aktuelle Stand?

Landkreis – Eigentlich war alles klar: Der Alpenbus, der von Murnau bis nach Rosenheim führen soll und dabei wochentags einen Schlenker über Habach, den Bahnhof in Penzberg und das Roche-Gelände macht, sollte das Herzstück der überregionalen ÖPNV-Planung werden des Landkreises Weilheim-Schongau werden.

Von den einzelnen Orten im Landkreis sollen in Zukunft möglichst viele Busverbindungen nach Penzberg eingerichtet werden, damit diejenigen, die in die Nachbarlandkreise Bad Tölz, Wolfratshausen oder Miesbach wollen, dort in den Alpenbus umsteigen können, um schnell im Stundentakt ans Ziel zu kommen.

Ende 2021 war alles klar. Der Kreistag stimmte – wenngleich missmutig – der Beteiligung zu. Der Unmut resultierte daraus, dass CSU-Ministerpräsident Markus Söder im letzten Landtagswahlkampf die Einführung des Alpenbusses zwar versprochen hatte, die Regierung sich dann aber weigerte, die Kosten dafür komplett zu übernehmen, sondern auch die anliegenden Landkreise abkassieren möchte.

Rosenheim bremst den Alpenbus seit über einem Jahr aus

Dennoch sah alles für kurze Zeit gut aus. Nach langen und zähen Verhandlungen stand die Linienführung zwischen Rosenheim und Murnau fest. Auch die Kosten, die jeder Landkreis zu tragen hatte, waren berechnet. Dann scherte vor einem Jahr die Stadt Rosenheim aus, weil sie den Eigenanteil von 50 000 Euro nicht zahlen wollte. Dadurch funktionierte die geplante Linienführung überhaupt nicht mehr.

Seitdem ist es sehr ruhig geworden um das Projekt. Beim Landratsamt in Weilheim verweist man auf Nachfrage an die Kollegen aus Bad Tölz-Wolfratshausen, die den Alpenbus federführend planen.

Dort verfolgt man das Ziel, den Alpenbus einzuführen, nach wie vor. Die Aussage aus Rosenheim, sich gar nicht beteiligen zu wollen, sei mittlerweile „ein bisschen aufgeweicht“, sagt der Tölzer Landrat Josef Niedermaier. Nun sei die Rede davon, die jährliche Ausgabe „zu deckeln. Aber dann müssten die anderen Landkreise ein Defizit mitbezahlen, das in Rosenheim entstanden ist. Das macht keiner.“

Freistaat prüft Alternativen ohne Rosenheimer Beteiligung

Der andere Vorschlag ist, dass der Freistaat doch mehr zahlen könnte, „aber dann wollen die anderen Landkreise das auch“, so Niedermaier. Natürlich versuche man weiterhin, Rosenheim zum Einlenken zu bewegen. Aber es läuft auch die Prüfung, ob der Freistaat für den Alpenbus bezahlen würde, wenn eben nicht Rosenheim die Endhaltestelle ist.

Markus Büchler, Landtagsabgeordneter der Grünen, hatte im Dezember eine diesbezügliche Anfrage an die Staatsregierung gestellt. Einen höheren Zuschuss für die Stadt Rosenheim schließt der Freistaat aus, weil es eben eine Ungleichbehandlung wäre. Interessant sind aber vor allem die letzten beiden Sätze in der Antwort der Staatsregierung: „Sollte die Stadt Rosenheim sich endgültig gegen eine Beteiligung am Alpenbus entscheiden, könnte ein geeigneter alternativer Endpunkt mit Schienenanschluss in den Landkreisen Miesbach oder Rosenheim geprüft und gegebenenfalls geplant werden. Dies stünde der angebotenen Förderung durch den Freistaat nicht entgegen.“ Das Projekt könnte also auch ohne die Stadt Rosenheim verwirklicht werden. „Wir setzen alles daran, dass wir den Alpenbus bekommen“, sagt Niedermaier. Frühester Zeitpunkt wäre 2025. „Je länger wir diskutieren, desto später wird’s.“

Westkreis nach wie vor abgekoppelt

Keine Rede ist bislang davon, die Alpenbus-Linie in Richtung Westen bis nach Schongau zu verlängern, wenn die Rosenheimer nicht mitmachen wollen. Dadurch ändert sich nichts am Stand von 2021, wonach der westliche Teil des Landkreises vom Alpenbus-Projekt so gut wie nichts hätte.

