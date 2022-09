Eine Alternative zu dem, was Kirche sonst anbietet

Michael Hinderer ist Pfarrer in Weilheim. © Fotostudio Koch

Mit Menschen, die mit Kirche wenig oder gar nichts zu tun haben, möchte die evangelische Apostelkirche in Weilheim ins Gespräch kommen. „Kurzstrecke mit… dir!“ heißt das Angebot, das nach der Sommerpause startet.

Ist der Mitgliederschwund bei der evangelischen Kirche Grund für die Aktion?

Ja und Nein. Wir erleben bei unseren Gottesdiensten, dass längst nicht alle Altersgruppen vertreten sind. Nach Corona ist es noch schlechter geworden. Jüngere sind meist nur bei Taufen oder anderen Familienangelegenheiten dabei. Wir merken einfach, dass es veränderte Lebensrealitäten gibt, und dem wollen wir Rechnung tragen.

Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

Es kam ein Mann zu mir, der seine Konfirmation nachholen wollte. Aber für einen Menschen mit Mitte 20 hatte ich kein passendes Angebot. Das hat uns zum Nachdenken gebracht. So haben wir die Aktion ins Leben gerufen.

Sie wollen Schwellenängste abbauen, indem Sie Treffpunkte außerhalb der Kirchenmauern anbieten. Reicht das aus, um Menschen für ihr Angebot zu interessieren?

Das weiß ich nicht. Ich bin selbst gespannt. Es soll einfach eine Alternative zu dem sein, was die Kirche sonst anbietet. Wir wollen gemeinsam entdecken, wo der Glaube im Alltag eine Rolle spielt. Dass er das tut und einen Unterschied machen kann im Leben, davon bin ich überzeugt. Wir bieten Treffpunkte an, an denen sich die Menschen wohlfühlen.

Was haben Sie als Kirche diesen Menschen überhaupt zu bieten?

Wir als Kirche sind eine Weggemeinschaft, wir begleiten manche Menschen ein Leben lang, anderer nur eine Kurzstrecke. Wir wollen mit unsere Aktion Menschen ansprechen, die ähnliche Fragen wie uns als Kirche bewegen – getreu unserem Jahresmotto „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“

Wie werden diese Treffen, die ja an unterschiedlichen Orten stattfinden, ablaufen, wer leitet sie?

Die Treffen leiten Diakon Alexander Irmer und ich. Wir wollen uns ganz auf die Besucher einlassen, es gibt daher kein festes Programm. Es kann gut sein, dass wir zum Schluss gemeinsam im Biergarten sitzen.

Ist der Bouleplatz an der Stadtmauer in Weilheim, dort findet das erste Treffen statt, der richtige Ort, um über Gott und die Welt zu reden?

Die Auswahl war rein zufällig. Die Treffen könnten auch an jedem anderen Ort sein.

Ich bin oft an der Stadtmauer und fühle mich dort sehr wohl.

Was machen Sie, wenn keiner kommt?

Damit müssen wir leben. Dann müssen wir eventuell umdenken, wir sind da für Vorschläge offen. Wir wollen einfach mit Menschen ins Gespräch kommen und ausprobieren, was Kirche für die Menschen heute sein kann. Ich bin zuversichtlich, dass es Menschen gibt, die das interessiert und die dann auch Vorschläge machen können, wie Kirche sein könnte. Ich bin auf jeden Fall neugierig.

Fragen: Johannes Thoma