Altpapier-Sammlungen im Landkreis Weilheim-Schongau: Kein Trennen um jeden Preis

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

In den meisten Gemeinden des Landkreises sammeln Vereine das Altpapier ein, wie hier 2020 die Fußballer aus Hohenfurch. © Hans-Helmut Herold

Viel Mühe machen sich Vereine, wenn sie bei Sammlungen Zeitungen von Kartonagen trennen. Weil das nicht immer sinnvoll ist, hat die EVA den finanziellen Anreiz reduziert.

Landkreis – Mal hier etwas bestellt, mal dort etwas geordert: Und schon stehen die Pakete vor der Tür. Bestellungen im Internet gehören längst für viele zum Alltag. Eine ordentliche Menge an Kartonagen, in denen die Waren verpackt sind, daher auch. Sie bringen viel Volumen, aber wenig Gewicht mit sich. Und sind schlechter zu verwerten als das restliche Altpapier. Zeitungen, Broschüren und Prospekte „sind gute Ware, werden besser bezahlt. Denn da wird neues Papier draus gemacht“, sagt Claudia Knopp, Abfallberaterin bei der Erbenschwanger Verwertungs- und Abfallentsorgungsgesellschaft (EVA). Kartons werden extra recycelt. Das Unternehmen legt Wert auf die Trennung. Und musste deshalb die Vergütung für die Vereine anpassen.

Aktuell sammeln in 30 der 34 Landkreis-Gemeinden noch immer Ehrenamtliche das gesamte Altpapier ein. Und viele sortierten bisher auch mit der Hand, trennten Kartonagen vom Rest. Die EVA honorierte das mit einem Zuschlag: Wenn der Anteil von Zeitungen und ähnlichem bei mehr als 40 Prozent der Gesamtmenge lag, gab es für dieses Papier pro Tonne einen Zuschlag von 30,68 Euro oben drauf. Wurde der Wert nicht erreicht, flossen 23,01 Euro pro Tonne zusätzlich an die Vereine. Zum Jahreswechsel änderte sich das. Heuer bekommen nur jene Vereine einen Zuschlag, die die 40-Prozent-Quote knacken. Drunter gibt’s keinen Bonus für die Sortierung mehr. Sie soll nur noch honoriert werden, wenn sie wirklich sinnvoll ist.

Sortieranlage mit besserem Ergebnis

Und das ist sie zunehmend seltener im Landkreis. Im vergangenen Jahr fischten die Vereine, die händisch sortierten, im Schnitt etwa 25 Prozent Zeitungen aus dem Altpapier. Die Sortieranlage holte bei den gemischten Lieferungen rund 45 Prozent heraus. „Mittlerweile ist die maschinelle Sortierung so gut, das können Vereine kaum noch toppen“, sagt Knopp.

Die Sortierung doppelt zu bezahlen – erst jene beim Verein, dann bei niedriger Quote in der Maschine – lohnt sich wirtschaftlich für die EVA nicht. Daher wurde der Anreiz, um jeden Preis zu trennen, gestrichen. Nur noch jene Vereine, die nahezu ähnlich genau wie die Anlage sortieren, kommen in den Genuss des Zuschlags. „Wir verschenken sonst zu viel gute Ware“, sagt Knopp. Es gebe durchaus Vereine, die die 40 Prozent schaffen, „aber die machen sich auch eine Heidenarbeit“.

EVA will an Vereinssammlungen festhalten

Ob dies sein müsse oder die Ehrenamtlichen künftig Kartonagen und Zeitungen einfach unsortiert abgeben, „muss im Grunde jeder Verein für sich entscheiden“. Womöglich sei es für den ein oder anderen Ehrenamtlichen sogar interessanter zu helfen, wenn der Aufwand ein wenig geringer wird und Altpapier nach der Sammlung nicht mehr von Kartonagen getrennt werden muss.

Auch unsortiert spült die Sammlung Geld in die Kassen. Pro Tonne bekommen die Vereine in diesem Jahr 53 Euro – fünf Euro mehr als noch 2021. Damit soll der fehlende Zuschlag für die Sortierung laut Knopp „kompensiert werden“. Die Vereinssammlungen will die EVA erhalten. „Sie stärken das Gemeinschaftsgefühl und sind ein guter Zuschuss für die Vereinskasse“, erklärt Knopp. Um Veränderungen an der Vergütung „kamen wir aber nicht herum“.