Am grünen  Pfeil  war  Endstation 

Er kam aus dem Osten Deutschlands nach Weilheim. Doch nicht jeder kommt mit ihm zurecht: dem grünen Pfeil.

Weilheim – Der grüne Pfeil an der Kreuzung von Lohgasse und Unterem Graben soll den Verkehr entzerren, indem er das Rechtsabbiegen von der Lohgasse in den Unteren Graben trotz roter Ampel erlaubt – vorausgesetzt, es kommt kein Auto von links. Eine Autofahrerin (39) aus Kaufbeuren, die am Mittwoch gegen 14.40 Uhr dem grünen Pfeil folgen wollte, übersah jedoch ein von links kommendes vorfahrtsberechtigtes Auto, das von einer Weilheimerin (44) gesteuert wurde. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro, verletzt wurde niemand. gre