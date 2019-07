„Am Riss“ in Weilheim: Aus  Zankapfel wird Garten der Freundschaft

Gestern wurde die neu gestaltete Grünanlage „Am Riss“, der „Jardin de l’amitie“, gesegnet und eingeweiht. Die Fläche unterhalb der Stadtmauer soll ein Platz der Begegnung und der Ruhe sein, der an die Freundschaft mit Narbonne erinnert.

Weilheim – Jetzt ist er doch noch ein schönes Fleckchen Weilheim geworden, der „Jardin de l’amitie“, übersetzt „Garten der Freundschaft“: Die großen, alten Bäume, die noch stehen geblieben sind, werfen ihren Schatten auf den frisch angepflanzten Rasen, neben der Kiesfläche, die zum Beispiel zum Boulespielen genutzt werden kann, ist ein Wildblumenbeet angelegt, am Rande der Kiesfläche laden große Steine zum Verweilen ein und über allem throntdie Stadtmauer.

Um die Anlage, deren Bau insgesamt 158 000 Euro gekostet hat und die nun unter anderem Ruhe-Suchenden Platz bieten soll, hatte es viel Unruhe gegeben in der Stadt. Es wurden sogar Unterschriften gesammelt, um zu verhindern, dass ein Bouleplatz angelegt wird. Bürgermeister Markus Loth streifte das in seiner Rede am Rande: „Wir haben lange diskutiert.“ Was liege näher , als diese Grünanlage der französischen Partnerschaft zu widmen. Es freue ihn, dass der Sport aus dem Süden Frankreichs neben einem Schachbrett seinen Platz gefunden habe. Er erwarte viele nette Begegnungen auf dieser Grünanlage. „ Und ich freue mich auf viele weitere schöne Begegnungen mit der Partnerstadt Narbonne“, sagte Loth.

Sabine Fenner-Wegener übersetzte ins Französische, denn unter den Gästen, die zur Segnung gekommen waren, fanden sich auch einige Besucher aus der französischen Partnerstadt. Auch Evelyne Rapinat, die stellvertretende Bürgermeisterin, verfolgte die Segnung und hielt eine Rede: „Ich bin bewegt, hier zu sein“, sagte sie und lobte die Partnerschaft zwischen Weilheim und Narbonne, die seit 45 Jahren besteht. Auch in Narbonne gebe es einen „Parc de sports et de l’amitie“, in dem seit dem Jahr 2005 sogar ein Maibaum stehe, der ein Geschenk aus Weilheim sei.

Eine bewegte Vergangenheit

Auf die bewegte Vergangenheit der Grünfläche „Am Riss“ ging Stadtarchivar Joachim Heberlein ein. Die Geschichte der Grünanlage begann im 13. Jahrhundert, als Weilheim die Stadtrechte erhielt und sich mit einer Palisade auf einem Wall und einem mit Wasser gefluteten Graben davor vor Feinden schützen wollte. Erst im 14. Jahrhundert folgte die Stadtmauer. Im 19. Jahrhundert wurde der Wassergraben Stück für Stück aufgefüllt und 1912 wurde „D’Anlag“ als Grünanlage an der Stadtmauer fertiggestellt. Pläne, an dieser Stelle, ein Admiral-Hipper-Denkmal aufzustellen sind ebenso Vergangenheit wie das steinerne Kriegerdenkmal, vor dem die Nationalsozialisten ihre Heldenfeiern abhielten.

Nach der ökumenischen Segnung, die der katholische Stadtpfarrer Engelbert Birkle und seine evangelische Kollegin Sabine Nagel vornahmen, wurden noch zwei Schilder enthüllt, die ein Geschenk der Gäste aus Frankreich waren und bis dahin von einem roten Tuch verdeckt wurden: eines an der Stadtmauer, auf dem „Jardin de l’amitie“ steht, und ein Wegweiser nach Narbonne an der Straße. 1104 Kilometer sind es bis dorthin, doch mit dem „Jardin de l’amitie“ ist jetzt ein kleines Stück Frankreich mitten in Weilheim.

