Kontakt Ankunftszentrum

Verwirrung um Anmeldung ukrainischer Flüchtlinge: Wer eine Bleibe im Landkreis hat, muss sich nicht in München registrieren

Von: Katrin Kleinschmidt

Infos für Ukrainer: Das Landratsamt ließ die Informationen zur Anmeldung in München übersetzen. © Screenshot Landratsamt

Die ersten Ukrainer sind anscheinend im Landkreis Weilheim-Schongau bei Freunden und Bekannten untergekommen. Weiterer Wohnraum wird gesucht.

Update, Donnerstag, 3. März, 17 Uhr

Immer mehr Menschen flüchten aus der Ukraine. Das stellt die Behörden in Bayern und dem Landkreis vor immense Herausforderungen. Das Landratsamt hat am späten Donnerstagnachmittag eine frühere Pressemitteilung revidiert. Noch am Vormittag hieß es, dass sich selbst Ukrainer, die hier bei Verwandten und Freunden untergekommen sind, beim Ankunftszentrum in München melden sollten, um sich dort registrieren zu lassen. Das sei von entscheidender Bedeutung für ihren künftigen Status, Unterkunft, Krankenversicherung und Geldleistungen.

Am Nachmittag wurde diese Bitte allerdings wieder einkassiert – das Ankunftszentrum im München ist vollkommen überlastet. „Alle Geflüchteten aus der Ukraine, die bereits im Landkreis Weilheim-Schongau in einer privaten Unterkunft, etwa bei Freunden oder Verwandten, untergekommen sind, müssen sich vorerst nicht im Ankunftszentrum in München registrieren lassen. Sie werden gebeten, sich an das Landratsamt Weilheim-Schongau telefonisch unter 0881/681-1419 oder 0881/681-1475 zu wenden“, teilte Klaus Mergel, stellvertretender Pressesprecher des Landkreises, mit.

Nur noch Geflüchtete aus der Ukraine, die keine Unterkunft haben, sollten sich an das Ankunftszentrum in München wenden (Kontakt siehe unten). Dort würde ihnen auch eine Wohnung zugewiesen. Alle anderen würden im Landratsamt registriert, das dann die Daten nach München weiter gibt. Zu einem späteren Zeitpunkt sollten sich die Betroffenen, die bereits eine Bleibe gefunden haben, in München dann vollständig registrieren.

Inwieweit den Geflüchteten beispielsweise Handgeld oder andere Sozialleistungen zustehen, „ist leider alles noch nicht genau geklärt“, sagt Mergel. Im Landratsamt sind gleich mehrere Stellen – darunter Ausländerbehörde und Ordnungsamt – mit dem Thema befasst. Eine Übersicht darüber, welche Spendenaktionen es im Landkreis gibt, ist hier zu finden.

Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine gesucht

Zudem wird weiter eifrig nach Wohnraum für Geflüchtete gesucht. Nach einem Appell der Landrätin Andrea Jochner-Weiß am Montag „haben sich bereits zahlreiche Landkreisbürgerinnen und -bürger gemeldet, die die Unterbringung Geflüchteter mit ihren privaten Unterkünften unterstützen wollen“, berichtet Mergel. „Auch der Landkreis akquiriert derzeit unter Hochdruck Unterkunftsmöglichkeiten in den eigenen Liegenschaften und bereitet diese mit Mobiliar, Koch- und Waschmöglichkeiten zum sofortigen Bezug auf.“ Trotz allem geht das Landratsamt davon aus, dass weiterer Wohnraum benötigt werde. Wer also noch welchen anbieten kann, wird gebeten, sich an seine Gemeinde zu wenden.



Unterdessen bittet die Behörde in ihrer Pressemitteilung darum, vorerst keine weiteren Sachspenden abzugeben, „da Vermittlung, Verpackung und Transport die Hilfsorganisationen und privaten Sammelstellen inzwischen logistisch überfordern“. Es wird empfohlen, Hilfsorganisationen nur noch mit ausdrücklich gewünschten Dingen wie Medikamenten und Hygieneartikeln oder mit einer Spende zu unterstützen.

Kontakt Ankunftszentrum

Das Ankunftszentrum München befindet sich an der Maria-Probst-Straße 14, 80939 München. In der Nähe sind die Bushaltestelle „Margot-Kalinke-Straße“ sowie der U-Bahnhof „Kieferngarten“ (U6). Das Ankunftszentrum ist rund um die Uhr geöffnet.