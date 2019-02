„Netz gegen sexuelle Gewalt“ eröffnet Büro

Wer kümmert sich um die Opfer von sexueller Gewalt? In Weilheim ist es das „Netz gegen sexuelle Gewalt“. Die neuen Büros in der Lohgasse wurden am Freitag eröffnet.

Weilheim – „Weilheim kann sich glücklich schätzen, eine solche Beratungsstelle zu haben“, so Angelika Flock anlässlich der Eröffnung des Büros des „Netz gegen sexuelle Gewalt“ in der Lohgasse 3, das am vergangenen Freitag mit einem Tag der offenen Tür vorgestellt wurde.

Flock, die dritte Bürgermeisterin ist und dem Vorstand des gemeinnützigen Vereins angehört, fordert, dass die Finanzierung solcher Einrichtungen von der öffentlichen Hand übernommen wird. Derzeit erhält der Verein Geld von der „Aktion Mensch“ und der „World Childhood Foundation“, von Spendern und von Vereinsmitgliedern. Der Jahresbeitrag liegt bei 45 Euro, Schüler, Studenten, Azubis und Förderer zahlen 30 Euro.

Der Verein „Netz gegen sexuelle Gewalt“ unterstützt, wie er auf seiner Website beratungsstelle-netz.de beschreibt, „betroffene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende bis 27 Jahren, denen sexuelle Gewalt widerfährt oder die diese in der Vergangenheit erlebt haben.“ Ebenso würden „Bezugspersonen, Fachkräfte in pädagogischen Einrichtungen, Lehrer, Ärzte und freie Mitarbeiter in psychosozialen und gesundheitlichen Arbeitsfeldern“ beraten, „die Kontakt zu Kindern haben“. Die Beratungen seien „kostenfrei, auf Wunsch anonym und unterliegen der Schweigepflicht in ihren gesetzlichen Grenzen“. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt des „Netz“ ist die Prävention.

Die Kosten, die durch die Traumatisierung der Opfer von sexueller Gewalt entstehen, betragen laut stellvertretender Vorsitzender Ulrike Lemig in Deutschland elf Milliarden Euro pro Jahr. Dies sei in einer „Traumafolgekosten-Studie“ ermittelt worden. Mit der Eröffnung des Büros in Weilheim hätten sich die Arbeitsbedingungen deutlich verbessert. Für den Betrieb seien etwa 100 000 Euro pro Jahr für Personal und Sachkosten erforderlich.

Info

„Netz gegen sexuelle Gewalt“, Lohgasse 3, Tel. 0881/927922-94, Mail info@netzev.de, Website beratungsstelle-netz.de.

Alfred Schubert