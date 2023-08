„Menschenverachtendes Dreckspamphlet“: Susann Enders äußert sich zu Flugblatt-Skandal

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Susann Enders ist Generalsekretärin der Freien Wähler. © Andreas Jäger

Susann Enders (FW-Generalsekretärin) lehnt das antisemitische Flugblatt klar ab, das Hubert Aiwangers Bruder vor 35 Jahren erstellt haben soll. Außerdem verteidigt sie den stellvertretenden Ministerpräsidenten.

Landkreis – Die Debatte über ein antisemitisches Flugblatt, das der Bruder des stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger, Helmut, nach eigener Aussage vor 35 Jahren erstellt hat und das Hubert Aiwanger an der Schule verteilt haben soll (wir berichteten) läuft auf Hochtouren. Mittendrin die Generalsekretärin der Freien Wähler und Stimmkreisabgeordnete für Weilheim-Schongau, Susann Enders.

„Ich bin nach wie vor entsetzt über die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung“, sagte sie am Montag (28. August) im Gespräch mit der Heimatzeitung. Diese habe „einen entscheidenden Fehler“ gemacht, indem sie Hubert Aiwanger der Urheberschaft des Flugblatts bezichtigte. „Und jetzt, da klar ist, dass Helmut Aiwanger der Verfasser ist, haben die nicht den Anstand, den Fehler zuzugeben“, so Enders.

Antisemitisches Flugblatt: Susann Enders, Generalsekretärin der Freien Wähler, verteidigt Hubert Aiwanger

Sie könne, wolle und werde nicht versuchen, das Flugblatt und seinen Inhalt zu verharmlosen: „Das ist ein menschenverachtendes, furchtbares Dreckspamphlet. Ich verachte das, was da geschrieben wurde.“ Aber Aiwanger jetzt dafür an den Pranger zu stellen, sei Unrecht. „Er hat 35 Jahre lang seinen Bruder nicht verpfiffen. Selbst als die SZ damit Schlagzeilen gemacht hat. Das ist der Hubert, den wir kennen und schätzen.“

Enders sieht in dem Umstand, dass die 35 Jahre zurückliegenden Ereignisse ausgerechnet jetzt, kurz vor der Landtagswahl, „herausgekramt“ werden, einen gezielten Versuch, die Freien Wähler in Misskredit zu bringen. „Wir werden immer in die rechte Ecke gestellt, wenn wir zu erfolgreich sind“, so die Weilheimerin weiter.

„Wer Kritik an der Politik der Bundesregierung äußert, wird automatisch in die rechte Ecke gestellt“

Das sei schon kurz nach Aiwangers „erfolgreichem Auftritt“ bei der Heizungsgegner-Demo in Erding losgegangen. „Wer Kritik an der Politik der Bundesregierung äußert, wird automatisch in die rechte Ecke gestellt. Wir geben aber den Bürgern aus der Mitte der Gesellschaft, die mit der Bundesregierung unzufrieden sind, eine politische Heimat.“ Nur weil man gegen die Ampelgesetze sei, sei man „nicht automatisch ein Nazi“.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Sie persönlich stehe weiter hinter Aiwanger. An Spekulationen, ob der sich vorübergehend aus der Regierung verabschiede, um den Wahlkampf nicht zu gefährden, wolle sie sich nicht beteiligen. „Ich habe klar gesagt, dass ich kein Interesse an einem Ministeramt habe. Und dabei bleibe ich.“ Ob die Koalition von CSU und Freien Wählern nach der Landtagswahl fortgesetzt werde, „das werden wir sehen, wenn es soweit ist“. Sie selbst erfahre nach der Veröffentlichung eine Welle der Solidarität. „Die Rückmeldungen, die ich bekomme, sind zu 80 Prozent positiv. Der Rückhalt bei den Menschen, den ich erfahre, ist unglaublich und tut richtig gut.“

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.