Wahl der Qual - eine kleine Gruppe soll den Landkreis retten

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Kasse des Landkreises ist nahezu leer. © IMAGO/Michael Bihlmayer

Am Freitag tagt der Kreistag. Es geht um den Haushalt und die Arbeitsgruppe, die ihn dauerhaft auf eine solide Basis stellen soll. Die Herausforderungen sind immens – es geht um alles.

Landkreis – Als vor einigen Wochen der Entwurf des Kreishaushalts erstmals öffentlich beraten wurde, wurde auch dem letzten klar, wie brenzlig die Finanzlage des Landkreises wirklich ist. Kein Landkreis in Bayern kassiert seine Gemeinden so stark ab wie der Landkreis Weilheim-Schongau. Die Kreisumlage lag letztes Jahr bei 54 Prozent. Heuer soll sie sich auf dem gleichen Niveau bewegen. Doch spätestens nächstes Jahr wird das nicht mehr reichen. Schaut man in den Finanzplan, die langfristige Planung des Landkreises, sieht man, dass für 2024 mit einer Kreisumlage von 56 Prozent gerechnet wird.

Das bedeutet, dass die 34 Gemeinden im Landkreis insgesamt rund 4,5 bis 5 Millionen Euro mehr an den Landkreis überweisen müssten als heuer. Sie müssten Geld bezahlen, was viele von ihnen nicht haben. „Gehen wir auf 56 Prozent, stehen wir über kurz oder lang vor dem Problem, dass die Gemeinden ihre Aufgaben nicht mehr erledigen können“, stellt Kreiskämmerer Norbert Merk klar.

Jeder Fraktion darf ein Mitglied und einen Stellvertreter entsenden

Der Landkreis muss also sparen. Nur wie und wo, das ist derzeit unklar. Deswegen wurde beschlossen, eine Arbeitsgruppe Haushalt ins Leben zu rufen. Nachdem das Landratsamt zunächst vorhatte, das Thema nur nichtöffentlich zu diskutieren, fand mittlerweile ein Umdenken statt. Fragen, die zunächst unbeantwortet blieben, erklärt nun Merk.

„Geplant ist, dass jede Fraktion im Kreistag einen direkten Vertreter und einen Stellvertreter in die Arbeitsgruppe entsendet“, so Merk. Deswegen habe man sich für eine Arbeitsgruppe und nicht für einen Ausschuss entschieden. Denn ein Ausschuss wird nach dem Stimmenanteil bei der letzten Wahl besetzt – wer viele Stimmen hatte, bekommt viele Plätze, wer wenige hatte, geht unter Umständen leer aus.

Freistaat macht sich auf Kosten des Landkreises einen schlanken Fuß

Für die Verwaltung sollen Kreiskämmerer Merk, sein Stellvertreter Matthias Brugger und Geschäftsleiter Georg Leis dabei sein. Zusätzlich habe man den Kreisverband des Gemeindetags angefragt, ob er zwei Vertreter benennen möchte, so Merk. Denn am Ende müssen die Gemeinden schließlich das, was da beschlossen wurde, auch bezahlen.

Grundsätzlich sollen in der Arbeitsgruppe zwei Themenkreise getrennt voneinander behandelt werden, so Merk. Das eine Thema ist der Haushalt. Hier gehe es darum, Einsparmöglichkeiten im Verwaltungshaushalt zu finden. Beim Thema Personal des Landratsamtes gebe es da kaum Spielräume. Da bewege sich die Verwaltung „im oberbayerischen Durchschnitt“. Zudem würden immer mehr Aufgaben an die Landkreise übertragen, ohne dass Bund und Freistaat die dadurch entstehenden Kosten voll übernehmen. Eigentlich, so rechnet Merk vor, müsste der Freistaat zwischen 8 und 9 Millionen Euro mehr pro Jahr dafür bezahlen, dass das Landratsamt dessen Arbeit macht. Dennoch ist Merk zuversichtlich, dass die Arbeitsgruppe im Verwaltungshaushalt genügend Einsparpotenziale findet, um auch 2024 eine Kreisumlage von 54 Prozent halten zu können.

Krankenhaus GmbH: Droht zum Jahresende ein deutlich dickeres Minus als geplant?

Allerdings ist in dieser Debatte die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH mit ihrem immensen Zuschussbedarf ausgeklammert und soll als Extra-Thema gesondert diskutiert werden. Die Ausgaben für die GmbH schnüren den Landkreis schon jetzt finanziell die Luft ab. Heuer wird mit einem Defizitausgleich von rund 12 Millionen Euro und weiteren 3 Millionen Euro für Investitionskosten gerechnet.

Unklar ist allerdings, ob es dabei bleiben wird. Geschäftsführer Thomas Lippmann sprach im Kreistag davon, dass die Krankenhaus GmbH rund 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr mache. 40 Prozent davon würden auf das Schongauer Krankenhaus entfallen. Er sprach aber auch davon, dass seit dem Bürgerentscheid die Fallzahlen in Schongau „massiv“ zurückgehen würden.

Wie viel „massiv“ in Zahlen bedeutet, sagte er nicht. Nimmt man jetzt mal an, dass nur zehn Prozent weniger Patienten als im vergangenen Jahr kommen, würde das bei den von Lippmann genannten Zahlen Einnahmeverluste von rund 4 Millionen Euro ausmachen, die bislang noch nicht im Haushalt berücksichtigt wurden. Schlimmstenfalls würde das bedeuten, dass im Herbst ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden müsste, um das höhere Krankenhaus-Minus zu finanzieren.

Arbeitsgruppe muss prüfen, wieviel Krankenhaus man sich noch leisten kann

Kreiskämmerer Norbert Merk lehnte in dieser Frage eine Stellungnahme ab, weil keine konkreten Zahlen vorliegen. Es helfe auch nichts, sich darüber aufzuregen, sagte er. Denn Entscheidungen, um das Minus in diesem Jahr zu senken, dürfe der Kreistag wegen des Bürgerentscheids ohnehin nicht treffen.

Die Arbeitsgruppe muss sich dennoch Gedanken über den künftigen Umgang mit der Krankenhaus GmbH machen. Im Raum steht nach wie vor die Forderung, den Zuschuss auf dem Niveau von diesem Jahr zu deckeln. Geschäftsführer Lippmann hatte für diesen Fall im Kreistag angekündigt, dass dann keine zwei Krankenhäuser mehr betrieben werden könnten.

Allein der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst, der auch für die Krankenhaus GmbH gilt, wird, wenn alles so weiterlaufen würde wie bisher, im kommenden Jahr für einen deutlich höheren Zuschussbedarf sorgen.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sollen Lösungsvorschläge erarbeiten, über die dann der Kreistag beschließen soll. Damit, wie viel Geld sie in Zukunft für die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH bereitstellen, entscheiden sie auch direkt über die weitere Entwicklung der Krankenhäuser im Landkreis Weilheim-Schongau.