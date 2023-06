Verteilung der Flüchtlinge auf die Gemeinden: Landkreis verzichtet auf Daumenschrauben

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Um die Geflüchteten unterbringen zu können, werden in Tölz gerade Leichtbauhallen errichtet. Ein Modell auch für den Landkreis Weilheim-Schongau? © PRöhl

Landrat Josef Niedermaier macht ernst im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Weil bislang die Städte die Last der Unterbringung der Geflüchteten fast alleine schulterten, sollen die Gemeinden jetzt zwangsweise Flüchtlinge zugewiesen bekommen. Wie sieht die Lage in unserem Landkreis aus?

Landkreis – Wie nahezu alles in Deutschland, ist auch die Verteilung der Geflüchteten eigentlich genau geregelt. Auf Bundesebene gilt der sogenannte „Königsteiner Schlüssel“. Der wurde eigentlich dereinst für die Berechnung des Länderfinanzausgleichs entwickelt und bezieht sich auf die Bevölkerungszahl und die Steuereinannahmen des jeweiligen Bundeslandes. Er kommt aber auch zum Einsatz, um festzulegen, wie viele Geflüchtete das jeweilige Bundesland aufnehmen muss.

Auch innerhalb Bayerns gibt es festgelegte Quoten, wie viele Flüchtlinge die einzelnen Landkreise aufzunehmen haben. Wie die aktuelle Statistik zeigt, erfüllen die Landkreise in Oberbayern die vorgegebene Quote unterschiedlich gut. Laut Landratsamt haben die Verantwortlichen vor Ort dabei aber wenig Einflussmöglichkeiten, die Zuteilung der Geflüchteten erfolgt zentral von München aus. Der Landkreis Weilheim-Schongau liegt derzeit bei der Erfüllung seiner Aufnahmequote bei 84,93 Prozent.

In Bad Tölz wird demnächst auf alle Gemeinden verteilt

In etwa auf dem Niveau des Nachbarlandkreises Bad Tölz-Wolfratshausen also. Dort allerdings griff Landrat Josef Niedermaier zu drastischen Maßnahmen, weil die Verteilung der Geflüchteten innerhalb des Landkreises bislang sehr ungleich erfolgte. Während sich viele kleinere Gemeinden damit herausredeten, dass sie keine Kapazitäten für die Unterbringung Geflüchteter haben würden, mussten die Städte Bad Tölz, Geretsried und Wolfratshausen den größten Anteil aufnehmen.

Niedermaier verfügte nun, dass im Nachbarlandkreis künftig die Geflüchteten nach dem Königsteiner Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt werden sollten. Die Bürgermeister müssten halt schauen, wo sie Kapazitäten schaffen, notfalls die Turnhallen belegen. Verbunden damit war die Hoffnung, dass die Bürgermeister nun schnell nach geeigneten Flächen Ausschau halten, auf denen Container zur Flüchtlingsunterbringung errichtet werden können.

Bisher auch im Landkreis Weilheim-Schongau ungleiche Verteilung

Auch im Landkreis Weilheim-Schongau sind die Lasten der Unterbringung Geflüchteter sehr ungleich verteilt. In Rottenbuch, Schwabbruck, Steingaden, Schongau, Weilheim, Peißenberg, Bernried und Seeshaupt sind im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sehr viele Flüchtlinge aufgenommen worden, in Obersöchering, Hohenfurch, Raisting oder Prem beispielsweise so gut wie keine.

Wäre das Tölzer Modell des Königsteiner Schlüssels also auch eine Option für den Landkreis Weilheim-Schongau? „Möglich wäre das rein rechtlich, wir machen das jedoch nicht, da wir mit den Gemeinden in sehr engem Austausch stehen“, so der stellvertretende Pressesprecher des Landratsamtes, Klaus Mergel. Der Kontakt sei sehr positiv, es würden „kontinuierlich harmonische Lösungen erarbeitet“.

In Sindelsdorf stehe inzwischen der ehemalige Schlachthof zur Verfügung, in Obersöchering sei ein ehemaliges landwirtschaftliches Gebäude angemietet worden, so Mergel weiter. Auch in vier weiteren Gemeinden würden derzeit finale Verhandlungen laufen. Hier sollen aber erst die Bürger informiert werden, bevor öffentliche Informationen erfolgen.