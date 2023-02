Neue Flüchtlingsunterkunft in Weilheim: „Die Solidarität in der Bevölkerung ist ein ganz wichtiger Pfeiler“

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Das frühere Domizil der Firma Xylem/WTW im Weilheimer Gewerbegebiet Trifthof wird seitens des Landratsamtes zur Unterkunft für bis zu 200 Asylbewerber und Geflüchtete umgebaut. Weitere 100 könnten dort temporär untergebracht werden. © schregle

Die „Flüchtlingssituation in der Stadt Weilheim“ war Thema der jüngsten Stadtratssitzung. Aktuell gebe es keine großen Probleme. Doch angesichts der geplanten Groß-Unterkunft im Trifthof mahnt die Stadt bereits: „Wir brauchen Personal!“

Weilheim – Rund 20 Unterkünfte gibt es in der Stadt Weilheim derzeit für Asylbewerber und Geflüchtete. Nach Auskunft des Landratsamtes von dieser Woche leben dort aktuell ca. 300 Menschen. Jeweils rund 60 sind es in der ehemaligen Berufsschule sowie in den Containern am Leprosenweg, den momentan größten Unterkünften. Rund 25 leben im „Haus der Begegnung“ an der Römerstraße, das maximal bis Ende Mai zur Verfügung steht und bis zu 50 Menschen Platz beherbergen könnte.

Pro Woche kommen circa 20 Asylbewerber und 15 Ukrainer an

Im Laufe des Jahres 2023 dürften es insgesamt deutlich mehr Geflüchtete werden. Im Landkreis kommen zurzeit pro Woche etwa 20 Asylbewerber und 15 Ukrainer an. Zudem seien rund 650 ukrainische Kriegsgeflüchtete aktuell noch privat untergebracht. Für sie müsse „im Fall des Falles“ ebenfalls das Landratsamt Domizile bieten, heißt es aus der Behörde.

In Weilheim selbst wird sich die Zahl insbesondere durch die geplante Groß-Unterkunft auf dem ehemaligen „Xylem“-Gelände im Gewerbegebiet Trifthof erhöhen. Wie berichtet, könnten dort bis zu 300 Personen untergebracht werden – davon 200 regulär und 100 temporär, um etwa die Nutzung von Turnhallen zu vermeiden. Zwei der dort bestehenden Gebäude, darunter der Haupttrakt mit gut 2600 Quadratmetern Nutzfläche, werden voraussichtlich noch heuer zu Wohngemeinschaften ausgebaut und zumindest teilweise bezogen.

„Dies alles hat weitreichende Folgen für die Stadt Weilheim und vor allem für das Zusammenleben in der Stadt“, weiß man im Weilheimer Rathaus. Deshalb wolle man „zeitnah einen runden Tisch mit allen vor Ort Beteiligten installieren“. Zudem standen in der jüngsten Stadtratssitzung schon mal Vertreter des Landratsamtes Rede und Antwort. Helmut Hartl, Leiter des Amts für Asylleistungen und Integration, erklärte dabei, wie Unterkünfte in Zukunft aussehen sollen: Man wolle „weg von Gemeinschaftssälen, -küchen und -bädern“ und nur noch kleinere Wohngruppen schaffen. Es gehe um „eigenständige, abgeschlossene Wohneinheiten und Appartements“ für Familien oder maximal sechs Einzelpersonen, ergänzte Mitarbeiter Bernhard Pössinger. Auch Büros für Berater und Helferkreise seien eingeplant.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

Polizei-Chef: Situation „absolut zufriedenstellend“ und nicht mit 2015 vergleichbar

Neben Vertreterinnen der Asyl-Helferkreise war auch Harald Bauer, Leiter der Polizeiinspektion Weilheim, in die Stadtratssitzung gekommen. Die aktuelle Lage sei aus Sicht der Polizei „keinesfalls mit der von 2015 zu vergleichen“, also mit der Zeit der so genannten Flüchtlingskrise, betonte Bauer – was wohl vor allem daran liege, dass es weniger Gemeinschaftsunterkünfte gebe. Straftaten von Zuwanderern ereigneten sich in Weilheim „meist unter den Zuwanderern selbst“, dabei habe man auch mit Wiederholungstätern zu tun. Doch „insgesamt ist die Situation absolut zufriedenstellend“, so Weilheims Polizei-Chef.

„Froh über die Berichte, dass es aktuell keine großen Probleme gibt“, zeigte sich Marion Lunz-Schmieder (CSU). Gleichwohl seien angesichts steigender Flüchtlingszahlen „Teile der Bevölkerung besorgt“ und professionelle Betreuungskräfte deshalb unabdingbar, so die CSU-Fraktionssprecherin: „Wenn weitere 300 bis 400 Menschen nach Weilheim kommen, kann das nicht mit noch so engagierten ehrenamtlichen Helfern allein betreut werden.“

„Wenn Menschen in Not und traumatisiert sind, dann müssen wir helfen“, bekräftigte BfW-Sprecherin Brigitte Holeczek. In diesem Sinne hoffe sie, „dass die Solidarität in Weilheim erhalten bleibt“. Man habe vor Ort „einen ganz tollen Helferkreis“, doch der sei mit den Anforderungen in der Unterkunft am Leprosenweg komplett ausgelastet. Deshalb appellierte Holeczek bezüglich der zusätzlichen Unterkünfte ans Landratsamt: „Setzen Sie nicht auf unseren ehrenamtlichen Helferkreis – wir brauchen Integrationsbetreuer, wir brauchen Personal!“

(Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.)

Unterbringung bezahlt der Freistaat

„Die Solidarität in der Bevölkerung ist ein ganz wichtiger Pfeiler, ohne die würde es nicht funktionieren“, betonte Petra Arneth-Mangano (SPD), die Stadtratsreferentin für Flüchtlinge, Asyl und Integration. Sie bat Weilheims Bürger, „diese Solidarität nicht abbrechen zu lassen“. Denn es stehe fest: „Das Zuwanderungsgeschehen wird so bleiben oder mehr werden.“

Dass mehr Geflüchtete in den Landkreis kämen und es zugleich „weniger Geld vom Bund geben“ werde, das sei „eine Riesenschere“, so Rüdiger Imgart (AFD): „Wie soll die geschlossen werden?“ Die Antwort von Amtsleiter Hartl darauf: „Wir haben keine finanziellen Probleme.“ Die Unterbringung werde vom Freistaat Bayern bezahlt, dem Landkreis entstünden hier keine Kosten. Zudem widersprach Hartl Imgarts Aussage, es gebe sehr viele „Fehlbeleger“ in den Unterkünften: Aktuell seien das im Landkreis 153 von insgesamt 2400 Untergebrachten, „das ist eine sehr geringe Anzahl“.

„Wir haben schon sehr viele Geflüchtete in den Landkreis bekommen“, konstatierte Grünen-Vertreter Karl-Heinz Grehl, „aber nach einigen Jahren sind die allermeisten wieder weg“. Insgesamt sei man mit den Zahlen „noch weit unter dem, was sich die Wirtschaft an Zuwanderern wünscht“. Diesen Hinweis konterte indes Stefan Zirngibl (CSU): „Wir brauchen Zuwanderung von Fachkräften.“ Und die müssten auch entsprechende Sprachkenntnisse mitbringen.

Nach solchen Ausflügen ins Allgemeinere verwies Luise Nowak (Grüne) noch auf eine konkrete Herausforderung vor Ort: Wenn das frühere Xylem-Gelände zur Asyl-Unterkunft wird, brauche es im Trifthof „unbedingt eine Stadtbus-Haltestelle“.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.