Der Au-Weiher in Weilheim braucht dringend Hilfe

Weiher und Bäche in der Weilheimer Au sollen wieder stärker fließende Gewässer werden. 2020 lässt die Stadt dafür ein Pflegekonzept erarbeiten, 2021 soll es umgesetzt werden. Denn für dieses „Juwel“, so ist man sich im Rathaus einig, muss dringend etwas geschehen.

Weilheim – Der jüngste Anstoß für das Konzept kam vom Weilheimer Grünen-Stadtrat Alfred Honisch, der selbst nahe der Au wohnt. Er stellte zur November-Sitzung des Bauausschusses vor drei Wochen eine „Anfrage zum Zustand des großen Au-Weihers“ – denn gefühlt sei dieser zurzeit „erbärmlich“: Nachdem das Teichwasser im Spätsommer aufgrund der „langen sehr heißen Wetterphasen“ gestunken habe, würden die Pflanzen mittlerweile die Hälfte der Wasseroberfläche bedecken. Durch Äste und Blätter verschlamme das Gewässer nun zusehends, weshalb „ein gutes Au-Weiher-Pflegekonzept“ nötig sei.

Bereits zwei Tage nach dieser Sitzung gab es eine (schon länger terminierte) Ortsbegehung mit der Unteren Naturschutzbehörde, Vertretern der Stadt und „Auwart“ Kurt Scholz, die zum Schluss kam: „Man muss etwas tun.“ In der Au, so fasste das Stadtbauamt das Ergebnis zusammen, „soll nach Möglichkeit die ursprüngliche Situation mit geeigneten Wassertiefen für fließendes Gewässer wieder hergestellt werden“.

Entsprechend hat der Bauausschuss des Stadtrates gestern einstimmig beschlossen, im kommenden Jahr ein Pflegekonzept für die Au erarbeiten zu lassen. Zumal laut Bauverwaltungs-Leiter Manfred Stork auch der Bund Naturschutz bereits auf die Stadt zukam und „einiges Schützenswertes im Au-Weiher gefunden hat“. Mit der Konzept-Erstellung solle ein heimischer Planer beauftragt werden, „der sich vor Ort gut auskennt“, wie Rupert Pentenrieder (BfW) als Grünreferent des Stadtrates betonte. Umsetzen will die Stadt das Pflegekonzept dann 2021.

Lesen Sie auch: Bürgermeisterwahl - das sind die Kandidaten in Weilheim

Angesichts der eher engen städtischen Haushaltslage für die kommenden Jahre wurde angeregt, dafür mögliche Fördertöpfe zu eruieren. Doch die Sache dürfe keinesfalls an der Finanzierung scheitern, da war sich das Gremium einig. „Das kostet Geld, das muss uns klar sein“, sagte SPD-Vertreter Michael Lorbacher, man bewege sich da gewiss im sechsstelligen Bereich. „Aber das sollte uns die Au wert sein“, so Lorbacher: Dieses Gebiet sei „ein Juwel“, das man hegen und pflegen müsse. Ähnlich äußerten sich auch alle anderen Fraktionen.

Pentenrieder betonte, man wolle keinesfalls einen Park aus der Au machen – „aber es soll so sein, dass man gut reingehen kann“. Klaus Gast (CSU) würdigte die vor über 100 Jahren gestaltete Au als „frühes Zeichen bürgerschaftlichen Engagements“. Es gelte sie „wieder so herzurichten, wie sie ursprünglich war“ – auf dass man die Gewässer nicht alle paar Jahre wieder ausbaggern müsse. Claus Reindl (BfW) verwies darauf, dass die für den Hochwasserschutz notwendige Tieferlegung der Ammer die Fließgeschwindigkeit der Au-Gewässer noch zusätzlich verschlechtert habe.

Lesen Sie auch: Weilheim - Ein Brand, der keiner war

Der Au-Weiher wurde laut Grünreferent Pentenrieder zuletzt 2009 ausgebaggert. Damals habe man laut Vorgaben drei kleine Inseln in dem Teich stehen lassen müssen; auch diese hätten mittlerweile für entsprechende Verlandung gesorgt. 2016 ließ die Stadt einen Teilbereich zwischen Ammer und großem Au-Weiher ausbaggern. Der Abraum sei seitlich gelagert worden und zwischenzeitlich an einigen Stellen von Schilf bewachsen. So kam man bereits 2018 nach einer Begehung mit der Unteren Naturschutzbehörde zum Ergebnis, „dass eine weitere Ausbaggerung wünschenswert wäre“.

„Womöglich würde ein einziger weiterer heißer Sommer dort viel kaputt machen“

Nichts mit alldem haben die Arbeiten zu tun, die das Forstamt für morgigen Donnerstag angekündigt hat (wir berichteten), nämlich „Verkehrssicherungsmaßnahmen“ im Auwald. Laut Forstamtmann Christian Schuller müssen dort vor allem kranke Eschen beseitigt werden, „die auf Grund ihrer schlechten Vitalität und ihrer Lage direkt am Weg eine Gefahr für Erholungssuchende darstellen“. Doch werde „seit vielen Jahren in der Weilheimer Au deutlich weniger Holz entnommen als jährlich Holz zuwächst“.

Zurück zu den Gewässern in der Au: Neben der Konzept-Erstellung gelte es zeitgleich zu prüfen, ob an den Zu- und Abläufen akut kleinere Maßnahmen nötig seien, wie Romana Asam (Freie Wähler) im Bauausschuss betonte. Denn womöglich würde ein einziger weiterer heißer Sommer dort „viel kaputt machen“. Zusätzlich zum Planungsauftrag, den das Gremium gestern einstimmig beschloss, sollen deshalb auch etwaige kurzfristig nötige Maßnahmen ermittelt werden.