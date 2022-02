Auch Ungeimpfte dürfen sich wieder die Haare schneiden lassen: Friseure erleichtert über 3G

Von: Jennifer Battaglia

Nicole Resch von der Color Bar in Schongau ist zwar über die 3G-Regelung erleichtert, es besteht aber dringend weiter Handlungsbedarf. Trotz FFP2-Maskenpflicht gilt nach wie vor die Abstandsregel von 1,50 Metern. © Hans-Helmut Herold

Seit einer Woche muss man fürs Haareschneiden nicht mehr geimpft oder genesen sein. Ein aktueller Schnelltest ermöglicht auch Ungeimpften wieder den Besuch beim Hairstylisten. Friseure zeigen sich über die Lockerung erleichtert, kritisieren aber die vorher geltende 2G-Regelung.

Landkreis Weilheim-Schongau – Um sich von Birgit Binder die Haare schneiden zu lassen, muss man im Moment bis zu zwei Wochen warten. Vorher hat die Friseurinnungsobermeisterin des Oberlandes in ihrem Studio in Seehausen keinen Termin frei. „Ich bin ausgebucht mit Überstunden“, sagt sie. „Gerade fange ich täglich früher an und höre später auf.“

Seit Mittwoch vergangener Woche gilt in allen bayerischen Friseurstudios die 3G-Regel. Damit dürfen auch wieder Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, zum Friseur gehen. Alles, was sie brauchen, ist ein aktueller Test. Und die Lockerung zeigte Wirkung. „Es kommen vermehrt Kunden mit Testnachweis“, sagt Birgit Binder. „Ich hätte nie gedacht, dass ich über 3G mal so glücklich sein würde.“

Die 2G-Regelung, die seit 24. November bestand, war laut der 52-Jährigen „eine Katastrophe“. Die Kunden blieben aus. „Vor Weihnachten hatte ich heulende Kollegen am Telefon, die mir sagten, dass sie ein so schlechtes Weihnachtsgeschäft noch nie hatten“, sagt Binder. Sie fühle sich an den Winter vergangenen Jahres erinnert. „2G war fast wie Lockdown.“

Bei Friseuren kein hohes Ansteckungsrisiko

Die 2G-Regelung sieht Binder für ihre Branche kritisch. „Es ist belegt, dass es bei Friseuren kein hohes Ansteckungsrisiko gibt“, sagt sie. Obwohl Friseure sehr nah am Kunden arbeiten. „Ich weiß von keinem Kollegen, der sich bei der Arbeit angesteckt hat“, so Binder weiter. Mittlerweile seien Haarstylisten wahre Hygieneprofis. „Es gibt ja nichts, was wir nicht desinfizieren.“

Jetzt, da wieder jedermann in den Friseursalon kommen darf, musste Binder so manch schief gegangenen Haarschnitt ausbessern. „Was hätten die Leute auch tun sollen, als sich selber zuhause die Haare zu schneiden?“, fragt sie. „Kommen duften sie ja nicht.“ Binder bemängelt, dass es durch 2G zwei Klassen gegeben habe.

Im Hinblick auf den Herbst befürchtet sie, dass ein ähnliches Szenario noch einmal drohen könnte. „Aber ich hoffe, dass sich das Virus immer weiter abschwächt, denn eigentlich kann ich das Ganze nicht mehr hören.“

Dass „der ganze Zirkus endlich ein Ende findet“, wünscht sich auch Nicole Kergl. Die 50-jährige Friseurmeistern ist Inhaberin der Haar Raffinessen in Weilheim. „Wir müssen wieder mehr zur Normalität zurück“, sagt sie. Durch die 2G-Regelung waren viele ihrer Kunden weggeblieben. „Das war schwierig für uns.“ 3G sei nun für alle einfacher und angenehmer. Seit vergangener Woche können die Pählerin und ihr Team wieder merklich mehr Anfragen entgegennehmen.

„Auch mit 3G ist jetzt nicht alle gut“

Kergl hofft, dass ihr Salon künftig von der 2G-Regel verschont bleibt. Sie hatte die Einschränkung als unfair empfunden. „Ich freue mich, dass auch ungeimpfte Kunden wieder zu mir kommen“, so Kergl. „Grundsätzlich freue ich mich über alle Kunden.“ Um sich die Haare schneiden zu lassen, wartet man bei den Haar Raffinessen derzeit bis zu einer Woche.

Friseurmeistern Nicole Resch führt seit 18 Jahren die Schongauer Color Bar. Durch 2G musste sie deutliche Einbußen hinnehmen. „Und auch mit 3G ist jetzt nicht alles gut“, gibt sie zu Bedenken. Zwar kommen wesentlich mehr Kunden – aktuell wartet man zwischen zwei bis drei Wochen auf einen Termin –, aber die Abstandsregel von 1,50 Metern gilt nach wie vor. Das hat zur Folge, dass Resch nur 25 Prozent der möglichen Kundschaft bedienen kann. „Im Salon stehen die Waschbecken einfach zu nah zusammen“, sagt sie. Sie hofft, dass die Abstandsregel zeitnah fällt. „In der Gastronomie sitzen die Menschen ohne Maske zusammen. Und wir arbeiten hier mit FFP2 und Abstand.“ In den zwei Pandemiejahren gab es auch in ihrem Salon keinen Coronafall. „Wir haben in all der Zeit keinen einzigen Anruf vom Gesundheitsamt erhalten.“

Ausgrenzung durch 2G-Regelung belastend

Die 2G-Regelung und die damit einhergehende Ausgrenzung war für sie nicht richtig. Menschen, die nicht geimpft waren, konnten zwar Klamotten einkaufen, „aber auf dem Kopf duften sie aussehen wie Kraut und Rüben“, sagt sie. Die Politik sollte darüber nachdenken, was es mit einem psychisch macht, wenn man sich nicht mehr um sein Äußeres kümmern darf. „Man hat jetzt auch gesehen, dass es als Druckmittel nicht wirkt.“ Wer sich bewusst gegen das Impfen entscheide, würde es laut Resch auch durchziehen – ganz egal, ob er zum Friseur gehen darf oder nicht.

