Rennrad-Paradies Pfaffenwinkel: Auf den Spuren der europäischen Champions

Von: Andreas Jäger

An der Wieskirche bei Steingaden führen einige der Rennrad-Routen vorbei. © Matthias Rotter

Nicht nur für Mountainbiker, sondern auch für Rennradfahrer sind der Pfaffenwinkel und die Zugspitzregion ein wahres Paradies.

Landkreis – Im vergangenen Jahr lockte es sogar die Rennrad-Profis anlässlich der „European Championships“ ins Alpenvorland. Im Gegensatz zu den Profis können Hobby-Rennradsportler die Region mit dem neuen, vom Tourismusverband entwickelten Tourenangebot des Freizeitradkonzepts allerdings wesentlich genussvoller erfahren.

Radeln im Namen des Herrn: Das ist bei der 113 Kilometer langen Tour „Bayerische Wallfahrt“ möglich. Los geht es in Murnau, von dort radelt man über Seehausen, Uffing und Böbing zunächst nach Rottenbuch. Hier kommt man in den Genuss des ehemaligen Augustinerchorherrenstifts mit Klosterkirche und Klosterhof. Weiter geht es durch Urspring und Steingaden zur Kirche aller Kirchen: Dem Weltkulturerbe Wieskirche. Über Wildsteig gelangt man anschließend ins Ammertal, wo der weltberühmte Passionsspielort Oberammergau wartet. Über Oberau, Eschenlohe und Grafenaschau erreicht man schließlich wieder Murnau.

Bei der 96 Kilometer langen „Alpenblick-Tour“ ist der Name Programm: Auf der ersten Hälfte der Tour, die von Weilheim über Seeshaupt, Iffeldorf, Antdorf und Habach nach Murnau führt, hat man stets die malerische Alpenkette im Blick. Typisch Pfaffenwinkel darf man aber kaum einen Meter flaches Terrain erwarten. Etwas Erholung bietet allenfalls die herrliche Passage durchs Naturschutzgebiet Osterseen, ein herrliches Refugium für Tiere und Pflanzen. Ab Habach werden die Steigungen länger und anspruchsvoller. Auf dem Rückweg passiert man Uffing, Böbing und Peißenberg, ehe man wieder nach Weilheim gelangt.

Der Pfaffenwinkel und die Zugspitzregion gelten als Paradies für Rennradfahrer. © Tourismusverband Pfaffenwinkel

Zwischen Staffelsee und Lechsee ist man auf der „2-Seen-Tour“ mit einer Streckenlänge von 96 Kilometern unterwegs. Seine zahlreichen Inseln und viel naturgeschützte Moorlandschaft an seinen Ufern machen den Staffelsee einzigartig. Und auch das Städtchen Murnau, das den Startpunkt der Tour markiert, ist mehr als einen Besuch wert. Über Uffing, Böbing, Rottenbuch und Steingaden gelangt man schließlich nach Lechbruck. Während der Staffelsee ein Überbleibsel der eiszeitlichen Gletscher ist, handelt es sich beim Lechsee am westlichen Eckpunkt der Tour um ein künstliches Gewässer. Auch auf dem Rückweg nach Murnau geht es durch den gesamten südlichen Pfaffenwinkel mit all seinen Schönheiten, aber auch sportlichen Herausforderungen. Ein fahrerisches Highlight ist der Abschnitt zwischen Lechbruck und Wildsteig, wo man die Natur über viele Kilometer auf schmalen Wirtschaftswegen genießen kann. Nur an der berühmten Wieskirche, einem der touristischen Anziehungspunkte des Pfaffenwinkels, ist es für wenige Meter vorbei mit der Einsamkeit.

Start auf dem Hohen Peißenberg

123 Kilometer lang ist die „Pfaffenwinkel-Panorama-Tour“, die am Hohen Peißenberg mit seiner berühmten Wallfahrtskirche beginnt. Über Böbing, Schönberg und Wildsteig gelangt man zunächst zur barocken Wieskirche. Nachdem man Prem passiert hat, geht es über den Lech zunächst nach Lechbruck und anschließend ins beschauliche Bernbeuren. Ein Abstecher auf den Auerberg wird mit einem traumhaften Alpenpanorama belohnt. Über Schwabsoien und Hohenfurch radelt man nach Kinsau, wo es zum zweiten Mal über den Lech geht. Durch Apfeldorf, Wessobrunn und Hohenpeißenberg gelangt man schließlich zurück zum Startpunkt.

In Saulgrub startet die 47 Kilometer lange Tour „Rund ums Ettaler Manndl“. Über Bad Kohlgrub geht es am Hörnle vorbei zunächst nach Grafenaschau. Von dort aus führt die Tour weiter nach Eschenlohe, ehe man durch Oberau und Ettal das Ettaler Manndl umrundet. Vom Passionsspielort Oberammergau gelangt man schließlich über Unterammergau und Altenau wieder zurück nach Saulgrub.

Ganz im Zeichen des Elements Wasser steht die „4-Flüsse-Tour“ mit einer Streckenlänge von 163 Kilometern. Diese auf zwei Etappen ausgelegte Tour verbindet alle großen Flüsse der Region: Ammer, Lech, Isar und Loisach. Startpunkt der ersten Etappe ist Weilheim, von dort geht es zunächst über Peiting und Schongau nach Lechbruck. Nachdem man den Lech zum zweiten Mal an diesem Tag überquert hat, führt die Route über Prem zum Ziel der ersten Etappe: Steingaden. Am zweiten Tag radelt man über Wildsteig und Morgenbach hinein ins Ammertal. Von Oberammergau aus geht es über Oberau und Farchant in Richtung Zugspitze. Das letze Stück der Etappe führt von Garmisch-Partenkirchen über Klais zum Ziel der „4-Flüsse-Tour“: Mittenwald.

Hier gibt es die Routen!

Die Routen finden Sie unter „www.pfaffen-winkel.de" oder mit Navigationsmöglichkeit in der App „Pfaffenwinkel Touren & Freizeit".