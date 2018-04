Auf in denGarten!

Man sagte ja, die heilige Gertrud sei die erste Gärtnerin. Doch mit Gartenarbeit am 17. März war heuer noch nicht viel los. Dafür jetzt umso mehr, wie ein Besuch bei den Gärtnern in der Au zeigt.

JWeilheim - Johann Peter Plörer (70) aus Weillheim pflanzt heuer in seinem Garten in der Au nur bienenfreundliche Gewächse an. „Ich will mithelfen, den Bienen einen besseren Lebensraum zu schaffen“, sagt er. Da es „keine echten Wiesen mehr gibt“, fänden sie immer weniger Futter und so dezimiere sich ihr Bestand. Plörer hat unter anderem Ginster, Fetthenne und Spiraea besorgt, diese müssen jetzt recht zügig gepflanzt werden, damit sie richtig anwachsen. Der Hobbygärtner empfiehlt den Einkauf im Fachhandel, „dort gibt es gute Beratung“.

In Weilheim gibt es mehrere Kleingartenanlagen, unter anderem am Gögerl im Osten der Stadt und im Schwattach im Westen.

rr