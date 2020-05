Ein umstrittenes Referat – und zwei neue

Die Bewerbung von AfD-Mann Rüdiger Imgart fürs Aufgabengebiet „Flüchtlinge, Asyl und Integration“ stand im Blickpunkt der Auftakt-Sitzung für den neuen Weilheimer Stadtrat. Dabei ging fast unter, dass es auch zwei ganz neue Referate gibt –auf Initiative der ÖDP.

Weilheim – Dank interner Vorbesprechungen stand die Verteilung der Stadtrats-Referate für die nächsten sechs Jahre bereits vor der konstituierenden Sitzung am vergangenen Donnerstag fest. Nur für ein Aufgabengebiet war eine Extra-Abstimmung nötig, weil es zwei Bewerber gab. Wie berichtet, hatte sich Stadtrats-Neuling Rüdiger Imgart (AfD) bei einem Vorbereitungstreffen um den Referentenposten für Flüchtlinge, Asyl und Integration beworben – zum Erstaunen (und auch Entsetzen) der Kollegen.

Imgart hielt an dieser Bewerbung auch in der Stadtratssitzung fest. Das sei „ganz und gar nicht als Provokation gedacht“, betonte der AfD-Kreisvorsitzende. Doch bei jenem Vortreffen sei das Asyl--Referat als einziges offen geblieben; das habe er als Herabwürdigung dieser Position empfunden, die doch von „herausragender Bedeutung“ sei. SPD-Vertreterin Petra Arneth-Mangano „wollte das Referat erst nicht“, so Imgart weiter, sie habe sich dazu bewegen lassen, „weil Bürgermeister Loth der Auffassung ist, dass AfD und Integration nicht zusammenpasst“.

Menschen aus mehr als 100 Ländern in Weilheim

Loth widersprach dieser Darstellung: Arneth-Mangano habe „an keiner Stelle kommuniziert, dass sie das nicht machen möchte“. Auch die SPD-Rätin selbst warb nun elanvoll für sich: Seit vielen Jahren sei sie aktiv beim „Runden Tisch für ein weltoffenes Weilheim“ und bei „Asyl im Oberland“. Sie wolle als Integrations-Referentin „Ansprechperson sein, vermitteln und mit allen Organisationen in Kontakt stehen“: Denn in Weilheim lebten Menschen aus über 100 Nationen friedlich zusammen –„das soll so bleiben“.

Der Stadtrat votierte einstimmig für Arneth-Mangano in diesem Referat. Sogar Imgart stimmte für sie, allerdings versehentlich, wie er hinterher auf Anfrage einräumte. Er habe übersehen, dass es keine Enthaltung gibt. Arneth-Mangano bleibt übrigens auch Spielplatz-Referentin, um bereits begonnene Projekte fortzuführen. Danach wolle sie diese Aufgabe „zur Verfügung stellen“. Und Alfred Honisch (66), der die vergangenen zwölf Jahre als Asyl-Referent wirkte, übernimmt nun das Referat „Jugend“.

Zwei Referate wurden ganz neu eingerichtet: Eines zur Umsetzung des Artenschutz-Gesetzes und ein Referat „UN-Agenda 2030“, bei dem es auf Basis der Agenda 21 um nachhaltige Entwicklung geht. Beide hat die ÖDP beantragt, die neu im Stadtrat ist; ihre beiden Räte übernehmen diese Referate gleich selbst. Zwei weitere Aufgabengebiete wurden aufgeteilt: Für „Energie“ sowie „Umwelt und Klima“ gibt es nun jeweils eigene Referenten (zwei Grüne). Auch Heimatpflege, bisher der Kultur zugeordnet, ist nun ein eigenes Feld. Sämtliche Besetzungen hat der Stadtrat im Block und einstimmig beschlossen – ohne Diskussion.

